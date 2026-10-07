Los memes que dejó la despedida de Messi de la selección argentina: La Sole, el Papu Gómez y el show de drones, los elegidos

Resumen - Despedida de Messi de la Seleccion argentina - Argentina 3-0 Benín

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La despedida de Lionel Messi de la selección argentina, disputada este martes ante Benín en el Estadio Monumental, generó una ola de memes en las redes sociales durante y después del partido. Entre las bromas más compartidas aparecieron referencias al show musical de cierre, a la posible continuidad generacional en el equipo y a ausencias llamativas de la convocatoria.

Uno de los momentos que más repercusión tuvo en X, la red social antes conocida como Twitter, fue la actuación de Soledad Pastorutti, conocida como “La Sole”, quien se presentó en el cierre del evento, después del show de drones y antes de la entrega de obsequios por parte de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La cantante santafesina, una de las artistas preferidas de Messi, fue elegida para musicalizar el tramo final de la jornada.

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A partir de esa presentación surgieron varios memes. Uno de los usuarios, identificado como @BloqueadoX, publicó un video de Messi con los ojos llorosos junto al texto “Yo cuando salió a cantar la Sole”, en referencia a la emoción que despertó la cantante entre los presentes. Otro usuario, @derrygirlie, utilizó una imagen del personaje interpretado por el actor Kevin James en la serie El rey de Queens junto al texto “Messi cuando lo señaló la Sole y no le quedó otra que dar un paso al frente”.

Un tercer meme, publicado por la cuenta @cjs_k2, combinó la imagen de un agente de seguridad tendido boca arriba sobre el césped con el texto “la Sole cantando en la despedida de Messi, un seguridad atrás”, en alusión al incidente que generó la larga jornada de espectáculos previa y posterior al partido.

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El segundo gol del encuentro, convertido por Nico Paz tras una asistencia de Messi, también quedó reflejado en los memes. La cuenta @napoliarg1 publicó una foto del futbolista del Como italiano con la camiseta de la Selección argentina y la leyenda “El Heredero de la 10, golazo Nico Paz”, en referencia a la posibilidad de que el mediocampista continúe con el legado del dorsal que utilizó Messi durante dos décadas.

En la misma línea, la cuenta @CAPArgento__ difundió una imagen generada con inteligencia artificial que muestra a Messi, con la camiseta número 10, entregándole una pelota a Leonel Flores, delantero de Boca Juniors que también participó del amistoso, bajo una escalinata flanqueada por columnas y con la Copa del Mundo de fondo.

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Otro de los memes más replicados apuntó a la no convocatoria de Alejandro “Papu” Gómez para el partido ante Benín. La cuenta @fortavat publicó una imagen del futbolista sosteniendo un teléfono antiguo, con el texto “El Papu Gómez todavía está esperando el llamado para venir a la despedida de Messi”. La publicación hizo referencia a la ausencia del exmediocampista campeón del mundo en Qatar 2022 entre los convocados especiales que acompañaron al capitán en su último partido, a diferencia de otros referentes como Rodrigo De Paul, Nicolás Otamendi y Giovani Lo Celso.

La vida personal del capitán tampoco quedó fuera de las bromas. La cuenta @_crisenberg_ publicó un collage con dos imágenes: una selfie de Messi junto a su esposa, Antonela Roccuzzo, y otra en la que el futbolista posa con una camiseta de River Plate con su nombre y el número 10, la que le entregó el presidente del club, Stefano Di Carlo, en la previa del partido. El texto que acompañó la publicación, “Messi con Antonella // Messi con la camiseta de River”, buscó marcar un contraste humorístico entre dos de los momentos más comentados de la jornada.

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Los memes continuaron circulando en las horas posteriores al encuentro, en paralelo a la cobertura informativa del 3-0 con el que la Selección argentina venció a Benín en el último partido de Messi con la camiseta albiceleste.

LOS MEJORES MEMES DE LA DESPEDIDA DE MESSI DE LA SELECCIÓN