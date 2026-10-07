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El gol de penal de Lionel Messi en su despedida de la selección argentina: el especial festejo con el plantel

El astro rosarino puso el 3-0 ante Benín en su último partido con la Albiceleste

El delantero anotó el 3-0 de penal en el Monumental
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El astro rosarino Lionel Messi disputó su último partido con la selección argentina y lo hizo de la mejor manera: marcó de penal su gol número 126 con la camiseta albiceleste, en el duelo frente a Benín en el estadio Monumental. Todo el plantel se acercó a festejar en ronda junto al capitán, en una escena que resumió el cierre de 21 años de historia compartida.

El tanto llegó tras una infracción sobre Agustín Giay. El árbitro chileno Fernando Véjar le sancionó una falta dentro del área luego de una patada de un defensor rival. Messi tomó la pelota, acomodó el balón en el punto penal y definió con un remate potente de zurda que se coló por el ángulo superior de la valla visitante, ante la mirada del arquero Marcel Dandjinou.

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El festejo de Messi y sus compañeros (REUTERS/Rodrigo Valle)
El festejo de Messi y sus compañeros (REUTERS/Rodrigo Valle)

Tras la conversión, todo el elenco nacional rodeó al rosarino para celebrar en ronda, un gesto que reflejó el clima emotivo que atravesó la noche en el estadio de River Plate. Desde uno de los palcos, Antonela Roccuzzo, pareja de Messi, y Celia Cuccittini, madre del jugador, también celebraron el gol (mientras filmaban la secuencia), en medio de la ovación que recorrió las tribunas del Monumental.

El estadio, colmado por unas 85.000 personas, se convirtió en escenario de homenaje para el capitán, que llegó a esta despedida tras 21 años de trayectoria, 208 partidos disputados, incluido este, y el registro de máximo goleador histórico del combinado nacional.

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El equipo dirigido por Lionel Scaloni rompió el cero con aportes de Nicolás Otamendi, quien convirtió de arremetida tras un córner, y de Nicolás Paz, quien ingresó desde el banco y definió con un remate al ángulo desde el vértice del área. Otamendi, al igual que Messi, también disputó su despedida de la Selección en la misma noche.

Aunque el amistoso no repartía puntos, Messi lo encaró con la misma intensidad de siempre. Antes de salir a la cancha, le dedicó a sus compañeros su última arenga como capitán de la Selección: “Pasándola bien, con la pelota, haciendo goles, ganando. De esa manera lo disfrutamos, eh”, les dijo camino al campo de juego.

Horas antes del partido, Messi fue distinguido como Doctor Honoris Causa por la Universidad de Buenos Aires (UBA), en una ceremonia realizada en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). “Es un día muy especial, sé que va a ser difícil y voy a intentar disfrutarlo”, declaró Messi sobre la despedida en el Monumental.

El delantero había anunciado su retiro de la Selección el 31 de agosto, semanas después de que Argentina perdiera el duelo decisivo del Mundial 2026 ante España. En total, alcanzó cuatro títulos con el combinado nacional: la Copa América 2021, la Finalissima, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024, en un total de nueve finales disputadas. Además, en las juveniles albicelestes logró la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y el Mundial Sub-20 de 2005.

De este modo, el astro puso fin a una trayectoria que comenzó el 17 de agosto de 2005 frente a Hungría, en Budapest. Aquella tarde lo expulsaron antes del minuto de haber ingresado, pero, 21 años más tarde, su legado será recordado como una historia de resiliencia y, sobre todo, de gloria.

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