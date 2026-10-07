El grito de la sucesión: el golazo de Nico Paz en la despedida de Messi de la Selección y el guiño del destino

El golazo de Nico Paz en el partido de despedida de Lionel Messi de la selección argentina

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Nicolás Paz apunta a heredar la camiseta número diez que dejará vacante Lionel Messi y, en la despedida del capitán de la selección argentina, el volante ofensivo convirtió un tanto de alta factura. Fue el mejor homenaje que pudo haber hecho el joven de 21 años, que amplió las diferencias en el partido amistoso ante Benín.

Paz ingresó desde el banco y, dos minutos después de haber reemplazado a Rodrigo De Paul, llegó la sociedad con Messi, quien se le cedió cerca del área. El volante ofensivo sacó un zurdazo a colocar que hizo estéril el vuelo del arquero Marcel Dandjinou.

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El festejo de Paz junto a Messi es una postal de esta etapa de transición que vive el seleccionado argentino. Como si fuese un capricho de la historia y el destino, Nico usa el dorsal número 18, el ex número del crack rosarino en el seleccionado.

Por su posición en la cancha, al ser uno de los responsables de la generación del juego y dueño de una zurda prodigiosa, Paz se encamina a tomar el legado del mítico número diez.

Nico, hijo del ex defensor Pablo Paz y mundialista en Francia 1998, es figura en su club, el Como 1907 de Italia que esta temporada juega la Champions League. Este año disputó su primer Mundial y se ganó la confianza del entrenador Lionel Scaloni.

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Luego de la derrota de Argentina 1-0 ante España en la final de la pasada Copa del Mundo, Paz fue uno de los primeros jugadores argentinos en manifestarse y fue tajante en su apreciación de cara a una revancha: “Prometo dar absolutamente todo de mí para traer esta copa de vuelta a Argentina”.

El festejo de Nico Paz con Lionel Messi (REUTERS/Rodrigo Valle)

El habilidoso mediocampista nacido el 8 de septiembre de 2004 en Tenerife, también tiene nacionalidad argentina y decidió representar a la Albiceleste. Comenzó en la Sub-20 y luego fue promovido a la Selección Mayor y se consolidó como unas de las figuras emergentes de nuestro país.

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El futuro es de Nico Paz, que tendrá la tamaña responsabilidad de ser el conductor del equipo nacional en esta nueva etapa que comenzó. Se dio el lujo de compartir el campo de juego con Messi.

El crack rosarino puso punto final a su etapa como jugador de la selección mayor de Argentina, en la que debutó el 17 de agosto de 2005, en un amistoso ante Hungría disputado en Budapest. 21 años más tarde escribió una historia única basada en la resiliencia para no bajar los brazos.

Esta noche llegó a su encuentro número 208 y final con la Selección Mayor. También alcanzó los 126 goles con el tanto de penal que convirtió este martes.

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Durante 22 años en las distintas selecciones, Messi conquistó el Mundial de Qatar 2022, las Copas América de 2021 y 2024, La Finalissima 2022, la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y el Mundial Sub-20 de 2005. Además, llegó a la final de dos Mundiales, en Brasil 2014 y Canadá, Estados Unidos y México 2026, así como en las Copas América de 2015 y 2016.