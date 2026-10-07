El show con drones que hizo emocionar a Lionel Messi en su despedida de la selección argentina

El show con drones que emocionó a Lionel Messi

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El cielo del estadio Monumental se convirtió en una pantalla para despedir a Lionel Messi. Un show de drones repasó los símbolos centrales de su recorrido con la selección argentina y terminó con un retrato de perfil del capitán, que siguió la secuencia desde el campo de juego junto con sus compañeros y se mostró conmovido durante el homenaje tras la victoria 3-0 ante Benín.

La función aérea formó parte del cierre de una noche en la que Messi disputó su último partido con la camiseta albiceleste. Argentina venció a Benín en Núñez, con un gol del rosarino y una asistencia a Nicolás Otamendi, en el encuentro que puso fin a un ciclo de 21 años en el seleccionado.

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El espectáculo comenzó con el escudo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), suspendido sobre el estadio. A partir de esa primera figura, cientos de luces dibujaron el número 10, acompañado por el apellido Messi. La imagen dio paso a la camiseta argentina y abrió una sucesión de referencias a la carrera del futbolista con el equipo nacional.

El público acompañó cada escena con aplausos, gritos y teléfonos en alto. Messi observó la proyección desde el césped del Monumental, escenario de varios de los últimos capítulos de una historia que incluyó 208 partidos, 126 goles tras su conquista ante Benín y títulos que modificaron su vínculo con la selección.

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Luego de la secuencia inicial con el escudo, el número y la camiseta, los drones compusieron la silueta de Lionel Messi en una acción de juego. La figura mostró al capitán en el instante previo a patear una pelota, una imagen que remitió a las jugadas que marcaron sus más de dos décadas en el seleccionado.

El siguiente pasaje llevó el homenaje a Qatar 2022. Las luces formaron a Messi con la Copa del Mundo en sus manos, una de las postales que acompañó la consagración argentina en Lusail el 18 de diciembre de 2022. El trofeo había sido el gran objetivo que el rosarino persiguió durante buena parte de su carrera internacional y que obtuvo luego de la final contra Francia.

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Lionel Messi, emocionado en su despedida de la selección argentina (Photo by Luis ROBAYO / AFP)

La escena estuvo entre las más celebradas por los espectadores. El Monumental ya había sido sede de los festejos posteriores a la obtención del Mundial y volvió a recibir al capitán para la despedida formal ante el público argentino.

La imagen de la Copa del Mundo conectó con el tramo más reciente del ciclo de Messi en la Albiceleste. El seleccionado ganó la Copa América en Brasil en 2021, venció a Italia en la Finalissima de 2022, conquistó el Mundial de Qatar y retuvo el título continental en Estados Unidos en 2024.

El show de drones incluyó la figura de Messi levantando la Copa del Mundo, una representación que condensó una de las referencias principales de la noche. El capitán había ingresado al estadio para enfrentar a Benín como el máximo goleador y el jugador con más presencias en la historia de Argentina.

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El homenaje también llevó al cielo de Núñez una referencia a las celebraciones populares posteriores a la Copa del Mundo. Los drones formaron el Obelisco, el monumento porteño que concentró a millones de personas luego de la consagración de la selección en Qatar.

La figura del Obelisco estuvo acompañada por una recreación de los festejos. El espectáculo evocó así la jornada del 20 de diciembre de 2022, cuando el plantel argentino regresó al país y una multitud se movilizó para celebrar a los campeones del mundo.

La despedida de Messi también había tenido una muestra de ese vínculo antes del partido. El micro de la selección argentina, que partió desde el predio de Ezeiza rumbo al Monumental, fue rodeado por hinchas y automovilistas que detuvieron sus vehículos para acercarse al recorrido. La escena anticipó la movilización que iba a acompañar el último encuentro del capitán.

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Dentro del estadio, la programación incluyó shows musicales y la interpretación del Himno Nacional Argentino a cargo de Fabio Santana, excombatiente de Malvinas. El cantante se presentó junto a una bandera con la inscripción “Las Malvinas son argentinas”, otro de los momentos que precedieron al amistoso ante Benín.

Tras la referencia al Obelisco, los drones formaron un corazón celeste y blanco con un sol en el centro, una imagen inspirada en la bandera argentina. La figura ocupó el cielo del Monumental antes de que apareciera el mensaje destinado al capitán.

“¡Gracias Leo!” fue la frase que se leyó sobre el estadio. Debajo, las luces también formaron las tres estrellas que representan los títulos mundiales de la selección argentina: 1978, 1986 y 2022. El montaje unió la despedida individual de Messi con la historia colectiva del equipo nacional.

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La secuencia final mostró el rostro de Messi de perfil. Los drones delinearon sus facciones sobre el estadio y dejaron una imagen que concentró la atención de los jugadores, el cuerpo técnico y los asistentes que permanecían en las tribunas.

El capitán siguió el show junto a sus compañeros. La imagen de su cara fue el último cuadro de una presentación que recorrió su identidad con el número 10, los títulos, la Copa del Mundo, la selección argentina y el reconocimiento del público.