El futbolista brasileño Neymar sostiene y muestra un trofeo durante un torneo de póker.

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Neymar Jr. no solo se destaca dentro de la cancha. El astro brasileño se consagró campeón del torneo de póker 1-Day High Roller. La competencia se disputó en la madrugada de este sábado en San Pablo y le dejó al jugador una suma importante de dinero.

El torneo tuvo 121 inscripciones y se realizó en el hotel WTC Sheraton, en la capital paulista. La definición se extendió hasta cerca de las 2 de la madrugada, cuando Ney se impuso en la mesa final. El subcampeón fue Gil Cebola, amigo de larga data del futbolista, quien lo acompañó en las instancias decisivas de la competencia.

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“Muy feliz, sensación increíble. Espero que sea el primero de muchos aquí en el BSOP. Es un torneo que vengo jugando hace años y estar aquí es una alegría, encuentro a los amigos, personas en quienes me reflejo en el póquer, aquellos que me enseñaron. Lograr mi primer torneo es mucha felicidad”, declaró Neymar tras la victoria, según registró Globo Esporte. El astro con pasado en el Barcelona embolsó 380.000 reales, lo que equivale a poco más de 63.000 dólares.

El festejo de Neymar (Instagram: @bsopoficial)

Tras la premiación, el jugador dejó San Pablo de inmediato y regresó a su residencia en la Baixada Santista alrededor de las 2:30 de la madrugada. Neymar tiene su reaparición prevista a las 11 de la mañana en el CT Rei Pelé, centro de entrenamiento del Santos, donde el plantel se prepara para el partido de este lunes.

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El compromiso llega en un momento decisivo para el club paulista. El Santos recibirá a Gremio este lunes a las 21 horas en el estadio Morumbí, por la 36ª fecha del Campeonato Brasileño. Con 50 puntos, el equipo que dirige Cuca ocupa el octavo puesto de la tabla, a cuatro unidades del sexto lugar, que ostenta Bahía y que da acceso directo a la próxima Copa Libertadores.

El cruce ante los de Porto Alegre adquiere un peso adicional: Gremio, finalista de la Copa de Brasil, ya tiene asegurado un cupo en la Libertadores por esa vía, pero se encuentra en zona de descenso de la Serie A. Si desciende, esa plaza pasaría a un equipo del Brasileirão, lo que ampliaría a siete los cupos continentales y favorecería directamente al Santos. Una victoria del elenco paulista mantendría a los gaúchos en el descenso a falta de solo dos fechas para el final del torneo.

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Para ese partido, Cuca, DT del Santos, no podrá contar con el volante Gustavo Henrique, suspendido por acumulación de tarjetas amarillas, lo que sucedió en el duelo ante Coritiba. En contrapartida, el técnico recupera al mediocampista Gabriel Bontempo, quien regresó con molestias en la cadera tras su participación con la selección brasileña, pero cuenta con altas chances de quedar a disposición.

En la actual temporada, Ney acumula 10 goles y ocho asistencias en 28 partidos, y fue amonestado en 12 ocasiones. El conteo general de su rendimiento en el elenco paulista, que se divide en dos etapas, indica que jugó 281 encuentros, en los que convirtió 157 tantos y brindó 79 pases gol.

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