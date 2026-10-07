Las perlitas de la despedida de Lionel Messi de la selección: el regalo del árbitro, un desmayo en pleno show y la sorpresa del final

La Sole se quedó con el regalo que el árbitro le hizo a Lionel Messi

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La despedida de Lionel Messi de la selección argentina ante Benín tuvo fútbol, homenajes y una sucesión de situaciones fuera del guion deportivo. El árbitro chileno José Cabero Véjar le regaló al capitán las tarjetas que utilizó durante el amistoso, mientras que el cierre musical reunió a Sergio Torres y al Grupo Cali, dos nombres de la cumbia santafesina vinculados desde hace años con los gustos del rosarino.

Argentina venció 3-0 a Benín en el estadio Monumental, con dos asistencias y un gol de penal de Messi. El resultado quedó integrado a una noche dedicada al máximo goleador y jugador con más presencias de la Albiceleste, que cerró una etapa de 21 años con seis títulos: el Mundial Sub 20 de 2005, la medalla de oro en Pekín 2008, las Copas América de 2021 y 2024, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022.

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Los regalos que recibió Lionel Messi antes del inicio del partido contra Benín (REUTERS/Rodrigo Valle)

Antes del sorteo protocolar, el capitán de Benín, Sessi D’Almeida, le entregó a Messi varios obsequios en representación de su seleccionado: una réplica de la Estatua de la Amazona, símbolo de Cotonú y de la historia de las Amazonas de Dahomey; una rosa, el banderín del equipo africano y una carta escrita a mano por los futbolistas. D’Almeida explicó que la estatuilla estaba destinada a Antonela Roccuzzo, ya que en su país representa la fuerza de las mujeres.

Messi ingresó al campo acompañado por sus hijos Thiago, Mateo y Ciro. En un palco estuvieron Antonela Roccuzzo y Celia Cuccittini, esposa y madre del futbolista. Antes del encuentro, Fabio Santana, ex combatiente de Malvinas, interpretó el Himno Nacional Argentino con una bandera que llevaba la inscripción “Las Malvinas son argentinas”.

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El árbitro del encuentro le regaló las tarjetas y la pelota a Lionel Messi (REUTERS/Rodrigo Valle)

Uno de los gestos que quedó registrado tras el pitazo final tuvo como protagonista a José Cabero Véjar, el árbitro encargado de dirigir el amistoso. El juez chileno se acercó a Messi y le entregó las tarjetas que había utilizado durante el encuentro, un recuerdo que el capitán argentino recibió luego de jugar su último partido con la camiseta nacional.

La entrega se produjo cuando el juego ya había terminado y los futbolistas de ambos equipos se aproximaban al rosarino para saludarlo. Véjar también le dio la pelota del partido, en una despedida que reunió a compañeros, adversarios, integrantes del cuerpo técnico y familiares.

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El detalle de las tarjetas se extendió más allá del césped. Cuando Soledad Pastorutti concluyó su interpretación en el escenario dispuesto para el homenaje, la transmisión mostró a la cantante con las tarjetas en la mano.

Un seguridad se desmayó en pleno homenaje a Lionel Messi

La cantante fue parte de la programación posterior al partido. Su participación llegó después del show de drones, que proyectó en el cielo de Núñez imágenes vinculadas a la trayectoria del número 10: el escudo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), la camiseta, la Copa del Mundo, el Obelisco, un corazón celeste y blanco, las tres estrellas y el mensaje “Gracias Leo”.

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Luego de la presentación de Soledad, Messi tomó la palabra ante los más de 85 mil espectadores que asistieron al Monumental. El futbolista recordó a su padre, fallecido recientemente, en uno de los pasajes más personales de la noche.

La actuación de Soledad tuvo un episodio imprevisto. Una persona del operativo de seguridad se desmayó mientras la artista le cantaba a Messi, lo que motivó la rápida asistencia de quienes se encontraban cerca del escenario y del campo de juego. La situación ocurrió durante el tramo final de la jornada, con el estadio todavía ocupado por los jugadores, los familiares, el cuerpo técnico y buena parte del público.

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El show de Sergio Torres y el Grupo Cali, la sorpresa para Lionel Messi

La música tropical tuvo un espacio propio en la despedida. Sergio Torres y Darío Zanco, referente y fundador del Grupo Cali, protagonizaron el show sorpresa preparado para el cierre de la noche en el Monumental.

La elección tuvo un vínculo directo con Messi. El futbolista, nacido en Rosario, manifestó desde joven su admiración por Torres y por la cumbia santafesina. En una entrevista de 2007, había mencionado al cantante entre sus preferencias musicales.

Torres contó que conoció a Messi en 2006, en los días previos al Mundial de Alemania. El encuentro se produjo en una quinta de Arroyo Seco, donde compartió tiempo con el jugador y su familia. Con los años, el músico también participó de celebraciones privadas del entorno del capitán, entre ellas su cumpleaños número 20.

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La reunión de Torres y Zanco en el escenario recuperó parte de la historia del Grupo Cali, una banda que tuvo una relación particular con Messi. El grupo incluso le dedicó una canción, El pie de oro, en la que repasó etapas de su infancia, su paso por Newell’s Old Boys y su llegada a Barcelona.

El show se sumó a una grilla que incluyó a Un Poco de Ruido, Sebastián Mendoza, Román El Original, Amar Azul, Santi Cairo, Q’Lokura, Damas Gratis, Gaspar Benegas, Ulises Bueno y Soledad.