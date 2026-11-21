Este viernes a la noche en Buenos Aires, Tesla lanzó oficialmente la comercialización de sus vehículos eléctricos en Argentina.

Guardar

Tesla puso en marcha este viernes su operación comercial en Argentina con la apertura de ventas en línea de cinco versiones de los Model 3 y Model Y. La llegada de Tesla al mercado local combina una oferta inicial con precios de entre USD 41.590 y USD 54.590, planes de infraestructura y posventa propios, y una importación que está directamente relacionada con el régimen de promoción de la electromovilidad diseñado por el Gobierno.

Hasta la salida a bolsa en junio pasado de SpaceX, la automotriz era la empresa más valiosa de la constelación de empresas de Elon Musk, el hombre más rico del mundo. Aún con la caída global de activos de los últimos días, Tesla tiene una capitalización bursátil de poco menos de 1,4 billones (millones de millones) de dólares y es la undécima compañía más valiosa del mundo.

PUBLICIDAD

El lanzamiento en Argentina de “los autos de Musk” se realizó en el barrio porteño de La Boca, en un evento al que asistieron el presidente Javier Milei, funcionarios nacionales, autoridades de la Ciudad de Buenos Aires y ejecutivos de la compañía, incluyendo los de otros países de la región, como Colombia.

Todo comenzó muy temprano el viernes, en las primeras horas del día, cuando Tesla Latinoamérica publicó en X el mensaje “Hola Argentina, ¡llegamos!”, mientras anunció que ya estaba disponible el configurador online en su sitio oficial para que los usuarios puedan conocer las especificaciones de los autos, eservar unidades y consultar las alternativas de financiación.

PUBLICIDAD

La compañía venderá sus vehículos de manera directa a través de su página web, sin la red convencional de concesionarios. El esquema contempla puntos de exhibición, pruebas de manejo y centros propios para la entrega de las unidades y la atención posterior a la compra.

Los dos modelos que vende Tesla en Argentina son el sedán Model 3 y SUV Model Y.

Tesla ofrece cinco versiones de los Model 3 y Model Y

La gama inicial de Tesla en Argentina está compuesta por tres configuraciones en el caso del sedán Tesla Model 3 y dos del SUV Tesla Model Y. Todos los vehículos que ingresarán en esta primera etapa proceden de la Gigafábrica de Shanghái, en China, la primera planta que la empresa instaló fuera de Estados Unidos.

PUBLICIDAD

El Model 3 de tracción trasera es la opción de entrada a la gama. Tiene un motor de 286 CV, batería de fosfato de hierro y litio de 62 kWh, y una autonomía declarada de 534 kilómetros. Esa versón tiene un precio base de USD 40.990, sobre el cual se agregan USD 350 por tarifa de destino y documentación, y USD 250 por la reserva no reembolsable, de modo que el total asciende a USD 41.590. Estos cargos se aplican también a los otros modelos de la marca.

La variante Model 3 Premium Long Range incorpora una batería de 82 kWh de níquel, cobalto y aluminio, con una autonomía de hasta 750 kilómetros, y tiene un precio de USD 47.090. En tanto, el Model 3 Performance es el modelo más potente, ya que cuenta con dos motores, tracción integral y 460 CV. Acelera de 0 a 100 km/h en 3,1 segundos y alcanza una velocidad máxima de 264 km/h. Su precio final llega a USD 54.590.

PUBLICIDAD

El SUV, Tesla Model Y, se comercializará con una versión de tracción trasera y batería de 65 kWh, que declara 466 kilómetros de autonomía, y una opción Long Range con batería de 82 kWh, cuya autonomía anunciada alcanza los 661 kilómetros. El precio del primero es de USD 44.590 y el del segundo modelo asciende a USD 50.590.

Aunque no se venderá en Argentina, un Tesla Cybertruck fue parte de la presentación de la marca en el país, luciendo una sugestiva imagen de un león en sus laterales.

Las cinco configuraciones pueden financiarse mediante créditos prendarios del Banco Santander, con plazos de entre 12 y 60 meses. El configurador muestra los anticipos y cuotas de cada alternativa, además de los costos incluidos en la operación.

También Comafi y The Capita Corporation (TCC), anunciaron su alianza estratégica con Tesla para vender los vehículos eléctricos con una tasa especial del 25% con un plazo de 36 meses para financiar con leasing ambos modelos, con un cupo limitado de lanzamiento, con una opción de compra al final del contrato.

PUBLICIDAD

El beneficio arancelario alcanza a 2.500 vehículos

La llegada de Tesla se da en el marco del programa oficial de Argentina para promover la electromovilidad, por medio del cual se autoriza la importación anual de hasta 50.000 vehículos híbridos y eléctricos sin el arancel de importación extrazona del 35 %. El cupo se distribuye por mitades: 25.000 unidades para fabricantes con producción local y otras 25.000 para compañías que no fabrican en el país.

Tesla ingresará en la categoría de nuevos importadores dentro de este segundo grupo. La reglamentación reserva el 20% de las unidades asignadas a los no fabricantes para esas empresas y establece, además, que la mitad de ese volumen corresponde a quienes anuncien inversiones en infraestructura de carga. Como la compañía es la única que comunicó un programa de ese tipo, podría disponer de hasta 2.500 unidades con arancel cero en 2027.

PUBLICIDAD

Esa cantidad condicionará su expansión si la demanda supera ese volumen. Las unidades que ingresen por fuera del cupo deberán pagar el derecho de importación, salvo que prospere el acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos que contempla un cupo de 10.000 vehículos anuales sin arancel. Ese entendimiento todavía requiere aprobación del Congreso y, además, exigiría que los vehículos fueran de producción estadounidense. Tesla abastece a los mercados internacionales principalmente desde su planta china.

El sitio oficial de Tesla en Argentina expone los valores en dólares y pesos para la compra del automóvil eléctrico Model 3.

El tamaño del cupo adquiere relevancia en un mercado eléctrico que todavía es pequeño, aunque registró un incremento durante el año. Entre enero y octubre se vendieron 6.736 vehículos totalmente eléctricos en Argentina. BYD, el mayor rival de Tesla en el mundo, encabezó ese segmento con 4.784 unidades, según los datos disponibles para ese período.

PUBLICIDAD

Los precios locales superan a los de los mercados vecinos

Aunque los modelos de Tesla ingresan inicialmente sin el arancel extrazona, sus precios en Argentina son más elevados que los de otros mercados sudamericanos abastecidos desde Shanghái. Como referencia, el Model 3 de acceso a la gama cuesta USD 40.990 antes de los USD 600 de gastos adicionales que aplica la empresa.

En Uruguay, el mismo modelo tiene un precio de USD 32.990, por lo que el valor argentino resulta 24,2% mayor. Allí, Tesla opera mediante la misma filial local. El mercado uruguayo aplica una tasa consular del5 % y un IVA del 22%, mientras que los vehículos eléctricos mantienen la exención arancelaria hasta diciembre y desde enero de 2027 tributarán un 5% de IMESI sobre el valor CIF, que incluye flete y seguro.

PUBLICIDAD

En Colombia, el Model 3 de entrada se ofrece a unos USD 33.600, y en Chile cuesta USD 29.900. La referencia chilena responde a una estructura sin barreras arancelarias y con menor complejidad tributaria. En México, donde también llegan unidades chinas, el Model Y de tracción trasera se ubica cerca de USD 42.000 al convertir el precio local, frente a USD 44.590 en Argentina.

Los automóviles Tesla ya se venden en Argentina con el paquete FSD, que ofrece funciones previas a la de conducción semiautónoma, todavía sin homologación en Sudamérica.

En Estados Unidos, el Model 3 RWD se vende por USD 36.990. En China, el precio de lista de la misma variante equivale a unos USD 33.500. En Europa, donde la provisión se realiza desde la fábrica de Berlín, el modelo cuesta 36.990 euros, cerca de USD 40.600, una cifra más próxima a la argentina.

La diferencia de precios en el mercado local se corresponde con una cadena de otros costos que exceden por mucho al arancel del que está exento. El flete y el seguro marítimo pueden ir de USD 2.000 a USD 3.500 por unidad, según el volumen transportado y las condiciones del mercado de cargas. Los gastos de guarda, movimiento portuario y despacho también varían, desde aproximadamente USD 1.000 hasta más de USD 3.000.

Como ejemplo, un vehículo con valor FOB de USD 21.000 puede sumar USD 2.000 de flete y seguro, USD 690 por la tasa de estadística, otros USD 2.000 de logística y despacho, y el IVA del 21%. Al incorporar Ingresos Brutos, percepciones de IVA y adelantos de Ganancias, el costo puede acercarse a USD 34.200 antes del margen comercial. Con una rentabilidad estimada del 15%, la cifra se ubicaría alrededor de USD 39.300.

Joaquín Lizarralde presenta el inicio de la comercialización de Tesla en Argentina junto a los vehículos Model 3 y Model Y durante un acto oficial.

La conducción autónoma aún no está habilitada en el país

Los compradores de un auto Tesla en Argentina podrán contratar el paquete Full Self-Driving (FSD) por USD 119 mensuales, equivalentes a $ 185.581 según el precio informado durante el lanzamiento.

Sin embargo, esto no significa que tendrán acceso al sistema de conducción semiautónoma de Tesla que funciona en determinados estados de Estados Unidos y algunos países europeos, pero todavía no cuenta con homologación ni reglamentación en Sudamérica, por lo tanto, tampoco en Argentina.

En esta primera etapa, el paquete FSD incluye funciones de asistencia como Actually Smart Summon, para acercar el auto al conductor dentro de un estacionamiento; Dumb Summon, que permite moverlo hacia afuera o adentro de un garaje; y Autopark, para estacionar de manera automática.

Durante la presentación, el country manager de Tesla Argentina, Joaquín Lizarralde, sostuvo que la empresa busca acompañar la transición energética a través de vehículos eléctricos, almacenamiento en baterías, energía solar y tecnologías de asistencia a la conducción. También señaló que el FSD está disponible en 18 mercados y que la compañía pretende extender su despliegue en América Latina en el corto plazo.

Tesla e YPF instalarán conjuntamente una red de cargadores de alta velocidad para autos eléctricos "de norte a sur y de este a oeste", dijo el Country manager local. REUTERS/Mike Blake

Tesla prepara cargadores, locales y un centro de posventa

La estrategia local va más allá de vender autos, ya que Tesla hará una fuerte inversión en una red de carga rápida. Larrizalde mencionó en su discurso inaugural, el acuerdo de intención que la firma suscribió meses atrás con YPF e indicó que el objetivo es desarrollar corredores de cargadores de norte a sur y de este a oeste del país. También dijo que Tesla opera más de 80.000 cargadores rápidos en todo el mundo.

La marca abrirá desde este sábado dos espacios temporales para exhibición y pruebas de manejo: uno en Unicenter Shopping (Cencosud) y otro, desde el lunes, en Alcorta Shopping (IRSA). Para el primer trimestre de 2027 prevé inaugurar su primer local permanente en la avenida del Libertador y Federico Lacroze, dentro del complejo Villa Viva, en la Ciudad de Buenos Aires.

El centro de servicio, posventa y entrega de vehículos funcionará en Munro Center, en el partido bonaerense de Vicente López. La filial ocupará allí una nave de más de 3.500 m², donde también funcionarán sus oficinas corporativas.

Tesla brindará servicios de diagnóstico remoto, actualizaciones de software inalámbricas, asistencia en ruta y servicio móvil, mientras prepara la estructura necesaria para sus primeras entregas en el país, prevista para los meses de febrero y marzo.