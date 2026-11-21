El atentado contra la residencia del periodista Rolando Rodríguez ocurrió la madrugada del 14 de noviembre en Brisas del Golf, en la ciudad de Panamá. Captura de video

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Una jueza de garantías ordenó dejar sin efecto la aprehensión de Eric Muñoz Pérez, sospechoso de haber lanzado un artefacto incendiario contra la residencia de Rolando Rodríguez, subdirector asociado del diario La Prensa, debido al vencimiento del plazo legal de 48 horas para resolver su situación.

La decisión no representa una absolución y la Fiscalía podrá solicitar nuevamente su captura cuando su condición médica permita continuar el procedimiento.

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La jueza de garantías Yamileth Calderón determinó que se había excedido el plazo establecido para obtener un pronunciamiento judicial sobre la situación del investigado, quien permanece hospitalizado.

La fiscal superior de San Miguelito, Leyda Sáenz, explicó que la aprehensión inicial se realizó dentro del término legal, pero el tiempo transcurrido sin una resolución obligó al tribunal a dejarla sin efecto.

Muñoz Pérez fue aprehendido el miércoles 18 de noviembre en un centro comercial de Chilibre, cuando ya presentaba una herida en una pierna.

Dos vehículos fueron destruidos por el incendio provocado durante el ataque contra la vivienda del subdirector asociado del diario La Prensa. REUTERS/Enea Lebrun

Posteriormente fue trasladado al Hospital Santo Tomás, donde fue sometido a una intervención quirúrgica la noche del jueves, circunstancia que complicó su participación en las diligencias judiciales programadas.

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El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses certificó una incapacidad de 30 días para el sospechoso, según la información conocida durante el proceso.

Hasta ahora, las autoridades no han explicado públicamente cómo sufrió la lesión, ni han establecido si guarda alguna relación con el atentado ocurrido contra la vivienda del periodista.

Ante la decisión judicial, Sáenz anunció que el Ministerio Público solicitará vigilancia policial inmediata en el lugar donde permanece hospitalizado Muñoz Pérez, con el objetivo de mantenerlo localizado.

La jueza Yamileth Calderón dejó sin efecto la aprehensión de Eric Muñoz Pérez al determinar que se había excedido el plazo legal de 48 horas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fiscal adelantó que gestionará una nueva orden de aprehensión cuando existan condiciones médicas adecuadas, para someter nuevamente su situación al control de garantías.

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La funcionaria precisó que la audiencia podría desarrollarse en el propio hospital, mediante conexión virtual o presencialmente en el tribunal, dependiendo de la evolución clínica del sospechoso.

La posibilidad de realizarla fuera de las instalaciones judiciales busca garantizar su participación y el respeto de sus derechos, sin paralizar indefinidamente la investigación penal.

La resolución de Calderón no significa que Muñoz Pérez haya quedado exonerado de responsabilidad, pues todavía no existe una decisión sobre su eventual culpabilidad.

El vencimiento del plazo afecta la legalidad de mantener vigente aquella aprehensión, pero no impide que la Fiscalía continúe reuniendo pruebas ni que solicite nuevas actuaciones conforme a la le

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Rolando Rodríguez, subdirector asociado de La Prensa, aseguró que la decisión judicial responde a garantías procesales y no significa impunidad. Tomada de La Prensa

El atentado ocurrió la madrugada del sábado 14 de noviembre en Brisas del Golf, cuando un individuo descendió de un taxi y lanzó un artefacto contra la vivienda de Rodríguez.

La explosión provocó un incendio que destruyó dos vehículos y ocasionó daños materiales en el garaje y la parte frontal de la residencia.

En ese momento, Nadia de Rodríguez, esposa del periodista, se encontraba dentro de la vivienda y logró escapar sin lesiones físicas, mientras su esposo estaba fuera de la ciudad.

Las investigaciones establecieron que se utilizó gasolina como acelerante del fuego, según los resultados de los análisis químicos incorporados al expediente.

Por este mismo caso, Luis Adriel Valiente Ortega, de 50 años, permanece bajo detención provisional, después de que una jueza legalizara su aprehensión y admitiera la imputación por el delito de incendiarismo, en calidad de cómplice primario.

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La esposa del comunicador se encontraba dentro de la vivienda cuando ocurrió el ataque y posteriormente sufrió afectaciones emocionales derivadas del incidente. REUTERS/Enea Lebrun

La Fiscalía lo señala como el conductor del taxi utilizado para transportar al presunto autor material hasta la residencia.

Entre los elementos presentados contra Valiente Ortega figuran grabaciones de cámaras de vigilancia que muestran a dos hombres comprando combustible antes de dirigirse hacia Brisas del Golf.

La Fiscalía sostiene que el vehículo llegó a las inmediaciones de la vivienda alrededor de las 2:18 de la madrugada, poco antes de producirse el ataque.

Rodríguez manifestó que la decisión sobre Muñoz Pérez responde al cumplimiento de garantías procesales y no significa impunidad, pues las investigaciones continúan.

El periodista reconoció que su familia mantiene una sensación de inseguridad después del atentado, especialmente por las afectaciones emocionales que ha sufrido su esposa, aunque aseguró que no ha recibido nuevas amenazas.

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Luis Adriel Valiente Ortega permanece bajo detención provisional por su presunta participación como cómplice primario en el atentado contra Rolando Rodríguez. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rodríguez manifestó que la decisión sobre Muñoz Pérez responde al cumplimiento de garantías procesales y no significa impunidad, pues las investigaciones continúan.

El periodista reconoció que su familia mantiene una sensación de inseguridad después del atentado, especialmente por las afectaciones emocionales que ha sufrido su esposa, aunque aseguró que no ha recibido nuevas amenazas.

El subdirector asociado de La Prensa también señaló que analiza su participación como querellante en el proceso judicial, mientras las autoridades buscan esclarecer quiénes estuvieron detrás del ataque. La Fiscalía deberá mantener las diligencias para determinar las responsabilidades individuales, sin que hasta ahora se haya identificado públicamente a posibles autores intelectuales.

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