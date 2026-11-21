Una leyenda de Alemania se refirió a la situación de Jamal Musiala (REUTERS/Angelika Warmuth)

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Karl-Heinz Rummenigge, leyenda del fútbol alemán y miembro del Consejo de Supervisión del Bayern Múnich, aseguró que ningún club compraría a Jamal Musiala en sus actuales condiciones de salud. Las declaraciones llegaron horas después de que el mediapunta de 23 años volviera a jugar tras dos meses de ausencia, en el empate 1-1 ante el Colonia por la Bundesliga, encuentro en el que disputó apenas 20 minutos.

Consultado por Sky Sports sobre si comparte el temor expresado anteriormente por el dirigente Uli Hoeneß respecto a que Musiala no vuelva a ser el mismo, Rummenigge no dudó. “Eso es perfectamente posible y no está descartado”, respondió el exdelantero de la selección alemana y dos veces ganador del Balón de Oro. Según explicó, la experiencia con lesiones de este tipo “lamentablemente hace suponer que será difícil alcanzar el nivel” que el jugador mostraba antes de sus problemas de salud.

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El cuadro que afecta a Musiala corresponde a una disfunción neurológica diagnosticada en agosto, luego de dos desmayos registrados en la pretemporada: uno el 15 de agosto frente al RB Leipzig, y otro tres días después, en un amistoso ante el Heidenheim. En ambas ocasiones el jugador logró levantarse por sus propios medios antes de abandonar el campo.

Karl-Heinz Rummenigge, miembro del consejo de supervisión del Bayern Múnich. (EFE/EPA/SEDAT SUNA)

El propio futbolista explicó en redes sociales que los episodios se tratan de crisis de ausencia vinculadas a esa disfunción y que permanecen bajo control médico. El ajuste de la medicación le permitió pasar más de ocho semanas sin nuevos incidentes. “Sé que a primera vista pueden parecer preocupantes, pero para mí ahora forman parte de mi vida diaria. Estoy recibiendo el mejor tratamiento médico posible y me siento muy optimista”, escribió Musiala. El tratamiento, no obstante, tendría un efecto transitorio sobre su explosividad física tras la administración de las dosis, un factor que se suma a la lesión muscular en los isquiotibiales que lo mantuvo alejado de las canchas.

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Más allá del aspecto deportivo, Rummenigge introdujo un elemento económico en la discusión. Según lo indicado por Bild, Musiala percibe un salario estimado en más de 25 millones de euros por temporada y mantiene contrato con el Bayern hasta 2030. Si el futbolista no logra recuperar su rendimiento previo, el club podría replantear esas condiciones. “Hay que hablar con la familia, el jugador y, sobre todo, con la agencia, porque entonces esas cantidades, por supuesto, con el debido respeto, ya no son viables”, sostuvo el directivo.

Rummenigge aclaró que esa conversación con el entorno del jugador todavía no se produjo y que se trata, por ahora, de una posibilidad que deberían evaluar el directorio y el Consejo de Supervisión en caso de que la situación se mantenga. “Son apenas ideas”, matizó.

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Pese al tono crudo de sus declaraciones, Rummenigge descartó que una transferencia esté sobre la mesa en las condiciones actuales. “Actualmente, la junta no lo considera viable. No me imagino que Jamal quiera dejar el club ni que ningún otro club lo compre en estas condiciones”, afirmó.

El directivo remarcó, de todos modos, que en el club existe la voluntad de ver a Musiala recuperar su mejor versión. El entrenador Vincent Kompany salió al cruce de las críticas hacia el futbolista: “Como entrenador tengo que creer en mis jugadores y en que juntos podemos lograr algo con eso. Si Jamal vuelve a encontrar su nivel y su forma, y lo logramos juntos, ganamos todos, el Bayern, los hinchas y también el fútbol alemán, porque Jamal es un jugador especial”, declaró.

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Musiala acumula 236 partidos y 71 goles con el Bayern Múnich desde su debut profesional en junio de 2020. Con la selección alemana registra 46 presencias y 10 goles, entre ellos tres durante la Eurocopa 2024. Vale recordar que también integró las juveniles de Inglaterra antes de decantarse por el elenco teutón.