El futbolista Iván Miers jugaba en el club cordobés Silvio Pellico y había viajado a Formosa para sumarse a Sportivo Patria, quien buscaba un lugar en el Torneo Argentino

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Un futbolista, identificado como Iván Miers, murió durante la tarde del viernes tras ser alcanzado por un rayo durante un entrenamiento en Formosa, donde el club Sportivo Patria se preparaba para disputar una final por el acceso al Torneo Argentino.

Miers, de origen formoseño y 35 años, había pasado meses atrás por Silvio Pellico, de la Liga Villamariense, de Córdoba, como refuerzo para el Torneo Regional y en donde había convertido varios goles.

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También jugó en San Martín, San Lorenzo, Villa del Rosario y otros clubes fuera de Formosa. Y se encontraba en esa provincia para colaborar con la preparación del Decano, como se lo conoce a Sportivo Patria.

El episodio ocurrió cerca de las 15 horas en una cancha situada frente a la sede de REFSA (Recursos y Energías Formosa S.A.) cuando el plantel de Sportivo Patria había iniciado un amistoso con un combinado de futbolistas de varios clubes locales.

La descarga cayó a centímetros de Miers y cerca de Juan Romero, otro jugador. Algunos jugadores se desvanecieron, mientras sus compañeros trasladaron de urgencia a los dos futbolistas en vehículos particulares hacia el Hospital Central de Formosa. Romero reaccionó durante el traslado y permanecía internado bajo estado reservado y fuera de peligro.

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Cómo fue la muerte de Miers y las condolencias de los clubes

El director técnico de Sportivo Patria, Juan Carlos Hermosí, relató a La Mañana que los jugadores entraban en calor cuando el cielo se nubló, cayeron algunas gotas y se produjo la descarga.

Miers recibió primeros auxilios en el predio y fue internado en Terapia Intensiva, pero murió horas después. La confirmación provocó conmoción entre los jugadores, los cuerpos técnicos y los allegados presentes en el entrenamiento.

Sportivo Patria difundió un mensaje tras conocerse el fallecimiento: “Acompañamos de corazón a sus familiares, amigos, compañeros y a toda la comunidad deportiva en este difícil momento. No hay palabras para expresar tanta tristeza. Elevamos una oración por su eterno descanso y enviamos nuestras fuerzas a todos sus seres queridos”.

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El Club San Martín de Formosa y otras instituciones provinciales también expresaron sus condolencias. Desde Silvio Pellico publicaron: “Que encuentren fuerza y consuelo para atravesar esta dolorosa pérdida. Que en paz descanses, Iván”.