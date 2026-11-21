Flavio Briatore, jefe de Alpine, le envió un claro mensaje a Franco Colapinto

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El asesor ejecutivo de Alpine, Flavio Briatore, planteó que 2027 será una temporada decisiva para Franco Colapinto, a quien le exigió un salto de madurez para sostener su lugar dentro del proyecto de la escudería francesa. El dirigente italiano también estableció como objetivo terminar entre los cinco mejores equipos del Campeonato de Constructores y dejó el regreso a los triunfos como una meta para 2028.

En una entrevista con La Gazzetta dello Sport, Briatore evaluó el año de Alpine con una mirada dividida entre la mejora interna y un resultado que, según su análisis, quedó por debajo de lo esperado. La escudería se encuentra sexta en el Mundial de Constructores, cuando su ambición inicial era alcanzar el quinto puesto.

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“No puedo decir que no, porque dimos el paso adelante importante que debíamos dar”, señaló el italiano sobre el desempeño general de la estructura. A la vez, remarcó que el equipo no consiguió la posición que buscaba y admitió responsabilidades compartidas entre el funcionamiento de la organización y el rendimiento de sus pilotos. Briatore sostuvo que Alpine logró consolidar una dinámica más propia de un equipo de carreras, aunque dejó claro que el proceso todavía está lejos de completarse. “Cometimos errores nosotros y también los pilotos”, afirmó, antes de anticipar que espera otro avance durante la próxima temporada.

La referencia a Franco Colapinto fue directa. Briatore ubicó al argentino ante una prueba de alto impacto para su continuidad: deberá acreditar evolución en aspectos que van más allá de la velocidad pura y que incluyen regularidad, gestión de carrera y capacidad de responder ante las exigencias de un equipo que pretende acercarse a los principales protagonistas de la Fórmula 1.

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Flavio Briatore analizó el presente de Pierre Gasly y Franco Colapinto en Alpine

“Colapinto debe crecer: el próximo año será decisivo para él”, expresó Briatore. “Tiene que demostrarme que ha madurado y que cuenta con las condiciones adecuadas para continuar”. La definición instala una señal clara sobre el escenario que enfrentará el piloto argentino en 2027. Alpine no plantea el próximo campeonato como una temporada de transición individual, sino como una etapa en la que necesita resultados más estables de sus dos autos para cumplir sus metas colectivas.

El mensaje también refleja el criterio con el que Briatore observa la conformación de su dupla. Para el dirigente, la experiencia y la jerarquía de Pierre Gasly no eliminan las exigencias sobre el francés, mientras que Colapinto tendrá que confirmar que puede dar un paso adelante en su desarrollo. En ambos casos, el foco está puesto en la constancia.

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Sobre Gasly, Briatore consideró que se trata de un piloto de gran nivel y con una trayectoria extensa en la categoría, pero le reclamó menos errores. “Por su papel de líder dentro del equipo, debe ser más regular”, apuntó.

La evaluación deja a Alpine con una demanda interna doble: necesita que Gasly asuma el papel de referencia con mayor firmeza y que Colapinto convierta su potencial en resultados repetidos. La escudería dependerá de esa combinación para pelear por posiciones más altas en un campeonato que Briatore prevé competitivo.

El objetivo inmediato de Alpine es terminar quinta en el Campeonato de Constructores de 2027. Briatore incluso abrió la posibilidad de alcanzar el cuarto puesto bajo determinadas circunstancias, aunque aclaró que eso dependerá tanto del trabajo propio como de eventuales fallas de los equipos que parten por delante. “Nuestro objetivo es el quinto lugar entre los constructores, con posibilidades de ser cuartos en algunas situaciones”, declaró. El italiano explicó que Alpine debe mantenerse cerca de las escuderías principales y aprovechar las oportunidades que aparezcan a lo largo del calendario. El directivo italiano descartó que Alpine esté en condiciones de pelear por el título en 2027. La respuesta fue breve cuando le preguntaron por el próximo campeón: “No Alpine”.

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Para la estructura francesa, el salto esperado tiene una hoja de ruta definida. Alpine quiere volver a ganar carreras desde 2028, según anticipó Briatore. Esa aspiración supone reducir la distancia con los equipos que dominan la categoría y transformar las mejoras organizativas en un monoplaza capaz de competir de manera sostenida en la parte alta.

En la misma entrevista, el dirigente italiano expuso una visión tradicional sobre la conducción de los equipos de Fórmula 1. Al referirse a la tensión entre Charles Leclerc y Lewis Hamilton en Ferrari, sostuvo que un conjunto que pelea por campeonatos no puede permitir que sus dos pilotos persigan los mismos objetivos sin una jerarquía definida. “En la Fórmula 1 hay que apostar por un piloto”, afirmó. Para Briatore, dos corredores que se consideran primeras opciones pueden quitarse puntos entre sí y afectar las aspiraciones de la escudería en los campeonatos de Pilotos y Constructores.

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La postura aporta otro elemento para interpretar el escenario interno de Alpine. Gasly parte con la experiencia y el papel de líder que Briatore le atribuye, mientras que Colapinto deberá respaldar con resultados su avance dentro de la estructura.