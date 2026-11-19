Sílvia Tuyà Viñas llega a Old Trafford para hacer historia junto a Pochettino (@silviatuya_pf)

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Silvia Tuyà Viñas integrará el cuerpo técnico de Mauricio Pochettino en el Manchester United y se convertirá en la primera mujer que trabajará en el equipo masculino de los Diablos Rojos, según informó The Sun. La preparadora física catalana arribará a Carrington junto al resto de los colaboradores elegidos por el entrenador argentino, quien este miércoles inició su ciclo en el club inglés después de completar su última tarea con la selección de Estados Unidos.

La llegada de Tuyà Viñas supone un antecedente para Old Trafford, aunque no será la primera vez que forma parte de una estructura masculina dirigida por Pochettino. En octubre de 2024 se sumó a la selección estadounidense y pasó a ser la primera mujer registrada oficialmente como integrante del cuerpo técnico de ese combinado. El nuevo desafío en Inglaterra extiende una relación profesional que el entrenador había empezado a construir durante su recorrido reciente en el fútbol internacional.

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La profesional española integra el grupo de trabajo del entrenador argentino desde octubre de 2024 (@silviatuya_pf)

La especialista tiene 46 años, es doctora en Ciencias del Deporte y domina inglés, español y catalán. Ese perfil le permitirá desenvolverse en un plantel de distintas nacionalidades y trabajar de forma directa en la planificación física de los jugadores. Su formación combina experiencia en la preparación de deportistas de alto rendimiento, actividad universitaria y participación en equipos de fútbol femenino antes de su incorporación a los grupos de trabajo de Pochettino.

El cuerpo técnico del argentino también incluirá al español Jesús Pérez, su principal colaborador en las decisiones deportivas, y al argentino Miguel D’Agostino, quien ocupará el puesto de asistente técnico. Pochettino y D’Agostino compartieron vestuario en Newell’s Old Boys durante sus tiempos como futbolistas. El español Toni Jiménez será el entrenador de arqueros y volverá a coincidir con el actual técnico del United tras haber sido su compañero en el Espanyol.

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Sebastiano Pochettino, hijo del entrenador, continuará como científico deportivo del grupo. Se incorporó al entorno de trabajo de su padre durante la etapa en Tottenham y mantendrá una tarea coordinada con Tuyà Viñas. La presencia de familiares y colaboradores de larga data muestra que el técnico argentino buscará instalar en Manchester una estructura ya conocida, con especialistas que lo acompañaron en distintos clubes y también en el seleccionado de Estados Unidos.

Sílvia Tuyà Viñas cumplirá el rol de preparadora física del equipo (@silviatuya_pf)

La carrera de la catalana comenzó en un centro de alto rendimiento deportivo de Barcelona, donde diseñó trabajos individualizados para atletas de nivel competitivo. Su primera experiencia en un equipo de fútbol llegó durante la temporada 2018/19, cuando formó parte del grupo técnico de Ferrán Cabello en el FC Levante Las Planas. Este año regresó a esa institución, ahora llamada FC Levante Badalona y participante de la Liga F, para iniciar la temporada como preparadora física de fuerza antes de su salida hacia la selección estadounidense.

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Su trayectoria también se desarrolló en el ámbito académico. Tuyà Viñas cursó un Doctorado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte con orientación en la preparación física para deportes de equipo. Además, fue profesora asociada en el Tecnocampus de Mataró, dentro del doble grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y Fisioterapia, y dio clases en el Máster Profesional de Alto Rendimiento en Deporte de Equipo, Mastercede, sobre la aplicación de tecnología en el deporte.

El cuerpo técnico tendrá que enfrentar la situación del Manchester United en zona de descenso (@silviatuya_pf)

El vínculo con Pochettino se profundizó durante la etapa del argentino en Chelsea. Según Mundo Deportivo, Tuyà Viñas y su mentor, el doctor Gerard Moras Feliu, realizaron un asesoramiento externo para aportar una perspectiva distinta a la metodología de preparación física del plantel. Moras Feliu es catedrático en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, y aquel trabajo llevó al técnico a incorporar a la preparadora catalana en la estructura que luego asumió la conducción del seleccionado estadounidense.

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Antes de trasladarse a Manchester, Pochettino cerró su última participación con Estados Unidos tras los triunfos por 6 a 0 y 2 a 0 frente a Haití, resultados que clasificaron al equipo a las semifinales de la Liga de Naciones de la Concacaf. “Estoy muy emocionado de estar aquí. Es un honor, un privilegio estar en este club increíble. Y sí, deseando empezar a trabajar”, manifestó Poch al canal oficial de la institución en lo que será su cuarta etapa en la Premier League.