La Asociación Estadounidense del Automóvil estima que 81,5 millones de personas viajarán por Acción de Gracias en 2026. (REUTERS/Kamil Krzaczynski/File Photo)

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Los desplazamientos por Acción de Gracias en Estados Unidos registrarán una ligera disminución en 2026, según las proyecciones de la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA). La organización estima que 81,5 millones de personas viajarán al menos 50 millas (80 kilómetros) desde sus hogares entre el martes 24 y el lunes 30 de noviembre. Pese al retroceso, la movilidad durante el feriado permanecerá cerca de sus niveles históricos más altos.

La previsión supone una caída del 0,1% respecto de 2025 y pone fin a una secuencia de tres años consecutivos de cifras récord. El período comprende siete días de desplazamientos domésticos por motivos de ocio, con viajes de ida y vuelta, por lo que las estimaciones no equivalen al número de pasajeros que utilizan diariamente los aeropuertos o las carreteras.

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El comportamiento variará según el medio de transporte. Mientras los automóviles y los vuelos nacionales mostrarán pequeñas reducciones, los autobuses, trenes y cruceros tendrán un crecimiento. A este escenario se suman las variaciones en los precios de los combustibles y las tarifas aéreas, así como las previsiones de congestión para quienes deban recorrer largas distancias.

Reducción de 200.000 viajeros en carretera respecto de 2025

El automóvil continuará como el principal medio de transporte durante el feriado. AAA calcula que 72,9 millones de personas viajarán por carretera entre el 24 y el 30 de noviembre, frente a los 73,1 millones registrados durante el mismo período de 2025. La diferencia representa aproximadamente 200.000 viajeros menos.

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La organización relaciona parte de esta reducción con los precios de los combustibles, que alcanzaron niveles elevados durante el segundo semestre. Agosto, septiembre y octubre registraron máximos mensuales en las estaciones de servicio, mientras que noviembre también se encaminaba a convertirse en uno de los períodos más costosos para cargar gasolina.

Sin embargo, los valores comenzaron a descender antes del feriado. En su actualización del 19 de noviembre, AAA informó que el promedio nacional de la gasolina regular había bajado 18 centavos en una semana, hasta ubicarse en USD 3,72 por galón.

La entidad también recordó que el mayor promedio nacional registrado para el Día de Acción de Gracias fue de USD 3,58 por galón, el 24 de noviembre de 2022. Por lo tanto, el valor comunicado el 19 de noviembre todavía se encontraba por encima de ese antecedente, aunque la tendencia descendente podía modificar el escenario antes del feriado.

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Los traslados por carretera sumarán 72,9 millones de viajeros, lo que representa 200.000 personas menos que en 2025. (REUTERS/Eduardo Munoz)

Las rutas y horarios con mayor congestión prevista

La menor proyección nacional no significa que las principales autopistas estarán despejadas. La empresa de análisis de transporte INRIX anticipó que las mayores demoras se concentrarán el martes 24 y el miércoles 25 de noviembre, antes del feriado, y el domingo 29 y el lunes 30, durante el regreso.

Las áreas metropolitanas de Nueva York, Washington, Los Ángeles y Boston podrían experimentar más del doble de su congestión habitual durante los momentos de mayor circulación, de acuerdo con las estimaciones difundidas por AAA.

Entre los recorridos con mayores incrementos previstos figura el trayecto de Nueva York a los Hamptons, por la autopista Long Island Expressway, cuyo tiempo de viaje podría aumentar un 138% el martes 24. En Washington, el desplazamiento hacia Baltimore por Baltimore-Washington Parkway registraría un incremento del 132% ese mismo día.

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En California, el recorrido desde Bakersfield hacia Los Ángeles por la autopista I-5 podría experimentar un aumento del 121% el sábado 28. En el noreste del país, el trayecto desde Boston hasta Portsmouth, por la I-95, tendría una demora adicional del 104% el lunes 30.

Los horarios más complicados se concentrarán durante las tardes y las primeras horas de la noche. INRIX recomienda salir por la mañana para reducir el tiempo en carretera. Sus previsiones identifican los siguientes períodos de mayor circulación:

Martes 24: de 14:00 a 20:00.

Miércoles 25: de 12:00 a 19:00.

Domingo 29: de 12:00 a 20:00.

Lunes 30: de 14:00 a 19:00.

Los horarios corresponden a la hora local de cada zona. Las estimaciones de INRIX representan aumentos previstos en los tiempos de desplazamiento respecto de las condiciones habituales y no un conteo definitivo de vehículos en circulación.

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Vuelos nacionales: 0,2% menos de pasajeros y boletos un 17% más caros

El transporte aéreo también registrará una reducción moderada. AAA proyecta que 5,96 millones de personas tomarán vuelos nacionales durante el período festivo, un 0,2% menos que en 2025. Esta cantidad representa algo más del 7% del total de viajeros previstos.

El costo de los pasajes será uno de los precios más altos de la temporada. Según los datos de reservas de la organización, los vuelos nacionales de ida y vuelta alcanzan un promedio de USD 800 por boleto, un 17% más que durante Acción de Gracias del año pasado.

Este importe corresponde a las reservas realizadas por clientes de AAA y no constituye una tarifa uniforme para todas las aerolíneas, aeropuertos o fechas. El precio final puede variar según el destino, la anticipación de compra, la disponibilidad de asientos y los días seleccionados para viajar.

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Ante este escenario, la asociación recomienda comparar distintas tarifas antes de reservar, evaluar aeropuertos alternativos y considerar fechas de salida y regreso fuera de los momentos de mayor demanda. También aconseja calcular el presupuesto completo del viaje, incluidos el alojamiento, los traslados terrestres y las actividades en el destino.

Las proyecciones de AAA utilizan una metodología diferente de los registros diarios de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés). La asociación calcula viajes domésticos de ocio que incluyen el recorrido de ida y vuelta, mientras que la TSA contabiliza los pasajeros que ingresan a las áreas de seguridad de los aeropuertos, incluidos quienes realizan viajes laborales o internacionales.

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El transporte en trenes, autobuses y cruceros registrará 2,6 millones de pasajeros, con un avance del 4,1% respecto del ciclo anterior. (REUTERS/Eduardo Munoz)

Autobuses, trenes y cruceros crecen un 4,1%; Florida lidera los destinos

A diferencia de los automóviles y los vuelos nacionales, los autobuses, trenes y cruceros mostrarán un crecimiento. AAA calcula que 2,6 millones de personas utilizarán estas alternativas durante el feriado, un aumento del 4,1% en comparación con el año anterior.

La organización relaciona parte de esta tendencia con los viajeros que aprovechan los días libres para extender sus vacaciones. Los cruceros, en particular, permiten combinar las celebraciones con estadías más prolongadas, mientras que los trenes y autobuses interurbanos ofrecen otras opciones para trasladarse entre ciudades.

En cuanto a los destinos nacionales, Florida encabezará las preferencias de los miembros de AAA que reservaron sus viajes mediante los servicios de la organización. Orlando, Fort Lauderdale y Miami figuran entre los lugares más buscados, impulsados por la oferta de parques temáticos, las salidas de cruceros y el clima cálido.

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El listado también incluye a Anaheim y Los Ángeles, Nueva York, Tampa, Las Vegas, Detroit, Atlanta y Dallas-Fort Worth entre los diez destinos nacionales más reservados.