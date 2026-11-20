Schafer contó que tuvo experiencias con relaciones abiertas antes de descubrir que la exclusividad sentimental también podía resultarle satisfactoria. (REUTERS/Mario Anzuoni)

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Hunter Schafer tiene una perspectiva distinta sobre las relaciones amorosas después de explorar diferentes formas de vincularse dentro de la comunidad queer. La actriz de Euphoria, de 27 años, reconoció que actualmente se inclina por la monogamia, una modalidad que considera más sencilla frente a las dinámicas de las relaciones abiertas y poliamorosas que formaron parte de sus primeras experiencias sentimentales.

Durante una entrevista para la serie Blind Date de Cosmopolitan, Schafer conversó con Willa Bennett, editora en jefe de la revista, sobre sus preferencias afectivas y respondió preguntas de los lectores relacionadas con la sexualidad y las relaciones de pareja.

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Cuando Bennett le preguntó cómo se sentía respecto a la monogamia en esta etapa de su vida, la actriz explicó: “He hecho mi recorrido por la comunidad queer, he transitado por distintas formas de vivir la diversidad, he probado las relaciones abiertas y el poliamor, y creo que me gusta la monogamia”.

Schafer profundizó en su elección y destacó las ventajas que encuentra en este tipo de vínculo. “Creo que sí me gusta. Me parece algo bonito y dulce, y es menos complicado”, afirmó.

La intérprete admitió que coordinar horarios y organizar encuentros representa una de las dificultades de las relaciones no monógamas (REUTERS/Mario Anzuoni)

“No ser monógamo, siento —quizás no debería decir esto—, pero creo que muchas veces implica más trabajo”, comentó. “Incluso organizar los horarios... Odio tener que organizar horarios”.

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La conversación continuó con una reflexión sobre las relaciones abiertas. La editora reconoció que, aunque le gustaría mantener una mentalidad abierta frente a la no monogamia, considera que llevarla a la práctica sería complicado. Schafer coincidió con ella y aclaró que no rechaza ese modelo de relación.

“Me siento igual. Me gusta la idea, estoy de acuerdo con el concepto. Creo que es algo muy interesante. Hay algunos libros interesantes sobre el tema. En la práctica, es mucho más difícil. Y, además, no tengo tiempo”, expresó.

De sus primeras relaciones poliamorosas a su experiencia con Dominic Fike

Su romance con Dominic Fike representó su primera experiencia en una relación monógama (X/@schaferfike)

Las declaraciones actuales de Schafer se relacionan a las palabras de la actriz en 2024 durante su participación en el pódcast Call Her Daddy, conducido por Alex Cooper. En aquella conversación, la modelo explicó que sus primeros vínculos sentimentales fueron poliamorosos y que esa experiencia definió inicialmente su manera de entender el amor.

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Por esa razón, antes de experimentar una relación monógama, tenía una percepción diferente. “Sinceramente, veía a las personas que estaban en relaciones monógamas y pensaba: ‘Se están haciendo trampa a sí mismas’”, contó. Al mismo tiempo, creía que optar por la exclusividad significaba limitar las propias posibilidades afectivas.

Sin embargo, su perspectiva cambió cuando comenzó una relación monógama con Dominic Fike, su compañero de reparto en Euphoria. Ambos estuvieron juntos entre 2022 y 2023, y su romance terminó después de que, según reveló Schafer, el actor y músico le fuera infiel.

La actriz reveló que la infidelidad fue uno de los motivos que provocaron el final de su relación con Dominic Fike en 2023 (REUTERS/Danny Moloshok)

“Realmente me gustó la monogamia. Tiene algo muy especial a su manera”, reconoció entonces. Obviamente, la ruptura tuvo un impacto fuerte, pues nunca antes había experimentado una relación de ese tipo.

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La actriz reveló que la infidelidad fue uno de los motivos del final de la relación y que tuvo que comprender que lo ocurrido no estaba relacionado con su propio valor personal. Aunque manifestó su disposición a hablar de su experiencia, también pidió preservar ciertos aspectos de su historia con Fike.

En los últimos meses, ambos volvieron a despertar rumores sentimentales después de ser vistos juntos en Chicago y Seattle, en agosto y septiembre de 2026. Sin embargo, ninguno confirmó una reconciliación hasta el momento.