Luis Secco

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“Fue un día convulsionado también en los mercados globales, eso no implica que la Argentina no esté mostrando hace un par de meses una dinámica previa”, explicó el economista Luis Secco sobre la tormenta bursátil, cambiaria y financiera que se vivió este viernes en los mercados globales y en la Argentina.

“Hay una corrección gigantesca del precio de los activos, una disminución del apetito por el riesgo a escala global: hemos visto caídas impensadas a esta altura del año en cotizaciones de activos norteamericanos y de otros países. Argentina exacerba esas condiciones porque tiene debilidades propias”, dijo Secco a radio Mitre al dar cuenta de la jornada de ayer.

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Consultado acerca de si es algo para que el gobierno argentino se preocupe, Secco no dudó en responder: “siempre hay que preocuparse, ciertas cosas uno sabe cómo empiezan pero no cómo terminan. La política económica es básicamente administrar riesgos. No se puede hacer política económica pensando que siempre va a pasar lo mejor. El gobierno ha venido subestimando los problemas y ahora se suma este factor inmanejable que es la fuga de todos los activos. Fijate que las criptomonedas tocaron mínimos de muchos años. La salida de activos de riesgo es generalizada y a la Argentina le llega en mal momento, porque venía arrastrando una dinámica negativa, sobre todo desconfianza. El gobierno antes decía que no iba a actuar, pero si esto sigue tendrá que actuar aunque no quiera”.

El ministro Caputo, entre José Luis Daza y Federico Furiase, cuando presentaron el "programa financiero 2027", que según Secco quedó "súper-desactualizado"

El economista y director de la consultora Perspectivas Económic@s remontó la actual secuencia negativa a julio, cuando el riesgo país había casi llegado a perforar los 400 puntos, pero el Banco Central dejó de comprar dólares. “Si mirás el aumento del riesgo país coincide con que el BCRA dejó de comprar dólares. En julio compró USD 1.900 millones, en agosto fueron menos de 1.000 millones, en noviembre lleva entre 250 y 260 millones. Y eso preocupa mucho a los mercados. Argentina necesita más dólares para cumplir los compromisos. El gobierno quiso calmar las aguas con el programa financiero, pero está súper-desactualizado. Esos son los dos temas centrales: comprar dólares y mostrar un nuevo programa financiero”, afirmó Seccco. “Ahora al gobierno le será más difícil comprar dólares baratos, la cuestión es por qué se niega tanto a un precio mayor”.

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Cuando le preguntaron si es necesaria una mayor participación del Banco Central comprando dólares, Secco explicó que el actual régimen cambiario habilita tanto al BCRA como al Tesoro a comprar dólares “dentro de las bandas cambiarias”. Si lo hace y a un precio mayor al de los últimos meses, agregó, “alguna parte de la Argentina tal vez piense con este dólar tal vez empiece a configurarse un contexto distinto. Muchos industriales tienen problemas para competir con este tipo de cambio. Hoy la principal amenaza es una corrección imprevista del tipo de cambio. Hay 1,7 millones de argentinos que todos los meses compran dólares. Hay una desconfianza y el gobierno quiere decretar que confiemos, y eso no es tan sencillo”.

Consultado acerca del posible efecto inflacionario del aumento del dólar, Secco admitió que la brecha entre el dólar mayorista oficial y las versiones alternativas, genera cierta tensión sobre los precios, “pero en un contexto tan recesivo esa tensión es menor: no veo por ahora un trasvasamiento rápido de las tensiones cambiaras a los precios. Depende de cuánto dure esto. El proceso de desinflación no viene mal, la inflación de octubre no fue buena, pero la inflación subyacente y la mayoría de los precios dieron aumentos de 1,5%”, argumentó. Sin embargo, reconoció, “la inflación es una especie de Frankestein. Todo depende de la evolución que tengamos en los próximos días con la brecha cambiaria, que ya es del 13 por ciento. La brecha es como la fiebre”.

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Secco presentó recientemente el libro “Perversos lugares comunes: la economía argentina frente al muro de sus viejas creencias”. Consultado al respecto, explicó que con él busca responder por qué, con tantos recursos y oportunidades, el crecimiento ha sido tan elusivo” Según dijo en la entrevista, “los clichés nos han impedido aprender y los lugares comunes nos han hecho incurrir una y otra vez en los mismos sectores”. Y listó algunas de esos clichés que a su juicio han hecho que la Argentina repita viejos errores: ““un poco de inflación no es tan malo”, “la política está antes que la economía”, “somos un país rico”, “estamos condenados al éxito”, el Estado tiene un rol central, más importante que el sector privado”, “la equidad es más importante que el crecimiento”, “la política está antes que la economía”.