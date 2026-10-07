El discurso completo de Messi en su despedida de la Selección y el llanto de Enzo Fernández: “Es el día más triste de mi carrera”

El emotivo discurso de Lionel Messi en su despedida de la Selección y las lágrimas de Enzo Fernández

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Tomó el micrófono con su estirpe de líder y Lionel Messi brindó el momento más impactante y emotivo de la noche. Fue en su despedida de la selección argentina, cuando el crack rosarino abrió su corazón y le habló a la multitud presente en el Estadio Monumental luego de la goleada 3-0 ante Benín.

“Es difícil decir algo hoy. Hay muchas emociones y se me cruzan muchas cosas. En lo primero que pienso es en mi viejo”, afirmó recordando a su padre fallecido el pasado 8 de agosto.

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“No me queda más que agradecer como dije en la carta de despedida. Fue un orgullo defender esta camiseta, hasta en los peores momentos la peleé”, agregó en el discurso que duró nueve minutos.

“El no venir más me va a costar mucho. Les juro que me gustaría. Jugar con la selección argentina es lo más lindo que te puede pasar. Siento que es el momento”, admitió sobre su retiro de la Albiceleste.

Resumen - Despedida de Messi de la Seleccion argentina - Argentina 3-0 Benín

“En el último Mundial fue demasiado lo que me tocó vivir. Tuvimos el sueño mío y de todos que fue volver a ser campeones del mundo. Estuvimos muy cerquita. No pasó nada raro como se dice”, subrayó. “El partido con Inglaterra fue un desgaste muy duro para todos nosotros a nivel de piernas y a nivel emocional fue un desgaste muy grande”, destacó sobre el duelo de semifinales de la Copa del Mundo.

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“La peleamos con todos estos jugadores, con ellos y con los que antes estuvieron, pero no tengan dudas de que todos los compañeros que siempre tuve al lado dejaron todo por esta camiseta, siempre”, aseveró.

“Quiero agradecerle a este grupo que me hizo ser campeón del mundo, de La Finalissima y las Copas América. Todo lo que jugamos. Fue un orgullo enorme compartir la cancha con ellos. Era salir a competirle a cualquiera porque sabía que tenía guerreros que salían a dar la vida. Seguramente me olvido de muchas cosas que quería decirles, pero es un momento muy difícil”, continuó.

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Además, le agradeció el esfuerzo del público argentino para estar presente en cada lugar donde jugó la Selección: “Jugué en todo el país y siempre recibí un cariño enorme y soy un agradecido por todo lo que me tocó vivir. Agradezco todo este tiempo que fue siempre a cancha llena, estaban en todos lados haciendo un esfuerzo enorme y siempre somos locales en todos lados, y eso nosotros lo sentimos”.

Lionel Messi habló a corazón abierto en su despedida del seleccionado argentino (REUTERS/Matias Baglietto)

“En este lugar me tocó vivir uno de los días más felices de mi carrera, que fue el primer partido después del mundo. Fue el día más feliz de mi carrera. Ese día fue algo espectacular. Muchas gracias”, reveló sobre aquella goleada ante Panamá.

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Mientras el ahora ex capitán seguía con su relato, el más emocionado fue Enzo Fernández, quien lloró desconsoladamente. El volante no ocultó sus sentimientos durante todo el discurso, ya que en el final también se lo vio con lágrimas. Cabe recordar el idilio que tiene el ex volante de River Plate por Messi, a quien le escribió una carta en 2016 cuando renunció a la Selección luego de la derrota en la final de la Copa América ante Chile. Leo volvió y luego fueron compañeros.

“Hoy, nuevamente acá, es el día más triste de mi carrera, porque voy a extrañar estar defendiendo los colores de la Selección. Pero ahora voy a estar de ese lado (señaló a las tribunas), defendiéndola. Quedó demostrado que cuando nos juntamos somos más fuertes que cualquiera y superamos cualquier cosa”, asumió.

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Además, avisó que “van a venir momentos malos, seguro, porque no es normal lo que se hizo todo este tiempo. Para conseguir objetivos grandes hay que hacer grupos fuertes y unidos. Hay gente que quiere ver mal a la Selección y no hay que darle el gusto”. Esas palabras desataron una de las ovaciones más estruendosas.

El llanto de Thiago Messi y Antonela Roccuzzo en la despedida de Lionel Messi de la Selección

Hizo nuevamente hincapié en la fortaleza del grupo, ya que “los momentos duros y difíciles son en los que realmente se ve el grupo, cuando se pueden salir de momentos y situaciones difíciles. Cuando no hay un grupo fuerte es mucho más difícil. Nosotros somos un grupo extraordinario y por eso conseguimos todo lo que conseguimos”.

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“Estoy hablando más que nunca y no me quiero ir de acá. Los quiero y los voy a extrañar. Estoy orgulloso de ser argentino. Muchas gracias. Los quiero”, concluyó.

Luego Lionel Messi recibió el saludo de su familia y su hijo mayor, Thiago, estalló en lágrimas y recibió el abrazo de su padre. Lo propio hizo Antonela Roccuzzo. Acto seguido, caminaron lentamente para dejar el campo de juego.

Este martes 6 de octubre de 2026 quedará en la historia. Fue el día en el que Lionel Messi se retiró de la selección argentina, esa a la que eligió representar hace 21 años. Culminó una campaña repleta de gloria.

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