El tierno gesto de los referentes de la selección argentina con Thiago Messi luego de que rompiera en llanto en la despedida de su papá

El gesto de la selección argentina con Thiago Messi

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Mientras Ulises Bueno cantaba sobre el césped del estadio Monumental, una escena familiar concentró la atención durante el cierre de la despedida de Lionel Messi. Thiago Messi se emocionó al abrazar a su padre y varios referentes de la selección argentina se acercaron para acompañarlo en uno de los momentos posteriores al triunfo 3-0 ante Benín.

El hijo mayor del capitán se mantuvo junto a Messi durante los homenajes organizados tras el amistoso. La música, el show con drones y la presencia de la familia del futbolista dieron forma a una ceremonia que cerró 21 años del rosarino con la camiseta albiceleste.

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Thiago abrazó a su padre mientras Ulises Bueno interpretaba una de las canciones elegidas para la noche. El adolescente se mostró visiblemente conmovido por la despedida y Messi respondió al gesto con otro abrazo, en un momento que fue seguido por el público que permanecía en las tribunas de Núñez.

Al advertir la situación, Leandro Paredes, Cristian Cuti Romero, Julián Álvarez y Rodrigo De Paul se acercaron al mayor de los hijos de Messi. Los jugadores lo rodearon, le hablaron y lo contuvieron mientras el capitán seguía junto a su familia dentro del campo de juego.

La secuencia expuso la cercanía que los integrantes del plantel construyeron con los hijos de Messi a lo largo de los últimos años, en especial durante el ciclo que llevó a la selección argentina a ganar la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar y la Copa América 2024.

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El hijo mayor de Messi ya había sido parte de una de las imágenes iniciales de la despedida. El capitán ingresó al campo junto a Thiago, Mateo y Ciro, sus tres hijos. Antonela Roccuzzo y Celia Cuccittini, esposa y madre del futbolista, siguieron el encuentro desde uno de los palcos del Monumental.

Thiago Messi estuvo siempre al lado de su padre durante los festejos (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)

La presencia de los chicos acompañó toda la jornada, desde la salida de los equipos hasta los homenajes posteriores al partido. En las tribunas, más de 85 mil personas asistieron a la última presentación de Messi con la selección argentina, en una noche que incluyó música, imágenes, fuegos artificiales y un show de drones.

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Antes del inicio, Fabio Santana, ex combatiente de Malvinas, interpretó el Himno Nacional Argentino con una bandera que llevaba la inscripción “Las Malvinas son argentinas”. Messi y el entrenador Lionel Scaloni se mostraron emocionados durante las estrofas, en uno de los primeros pasajes de una ceremonia cargada de referencias a la historia del equipo nacional.

El encuentro también se detuvo a los 10 minutos, en alusión al dorsal histórico del capitán. Hubo aplausos y fuegos artificiales, mientras los jugadores de Benín se acercaron a saludar al número 10. La carga emotiva aumentó una vez terminado el partido. Thiago, que acompañó a su padre en ese tramo final, quedó en el centro de una escena que sus compañeros de selección observaron de cerca y no dejaron pasar.

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La reacción de Paredes, Romero, Álvarez y De Paul fue inmediata. Los cuatro se aproximaron a Thiago cuando lo vieron abrazado a Messi y visiblemente emocionado. El grupo acompañó al adolescente en medio de los saludos, la música y los homenajes que continuaban en el estadio.

Paredes es uno de los futbolistas con mayor cercanía al capitán fuera del campo de juego. De Paul también integra el círculo más próximo del rosarino dentro del plantel. Romero y Álvarez compartieron con Messi los últimos grandes torneos y las consagraciones que terminaron por consolidar a la actual generación de la selección.

Vale destacar que el eterno capitán entregó dos asistencias y convirtió el tercer gol, de penal. Nicolás Otamendi abrió el marcador a los 47 minutos con una definición dentro del área tras un córner ejecutado por Messi. Nico Paz amplió la diferencia a los 61, después de una combinación con el número 10. A los 70, el rosarino convirtió desde los 12 pasos luego de una infracción contra Agustín Giay.

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El gol ante Benín fue el número 126 de Messi con Argentina. El delantero terminó su recorrido con 208 partidos, cifras que lo sostienen como máximo goleador y jugador con más presencias en la historia de la selección.

La despedida continuó tras el pitazo final. El árbitro chileno José Cabero Véjar le entregó a Messi la pelota del encuentro y las tarjetas que utilizó durante el partido. Los jugadores de Benín también se acercaron a saludar al capitán, que antes del inicio había recibido una serie de presentes de parte de su rival.

El capitán de Benín, Sessi D’Almeida, le obsequió una réplica de la Estatua de la Amazona, una rosa, el banderín de la selección africana y una carta escrita a mano por los integrantes del plantel. La estatuilla, vinculada con la historia de las Amazonas de Dahomey, estaba destinada a Antonela Roccuzzo, según explicó el futbolista rival durante el intercambio.

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Luego llegó uno de los tramos centrales de la noche: un show de drones que dibujó en el cielo de Núñez el escudo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), el número 10, la camiseta de Argentina, la figura de Messi pateando una pelota, la Copa del Mundo, el Obelisco y las tres estrellas.

La secuencia terminó con un corazón celeste y blanco, el mensaje “Gracias Leo” y un retrato de perfil del futbolista. Messi siguió las imágenes desde el césped junto a sus familiares, compañeros y miembros del cuerpo técnico.

Después de esa presentación, Soledad Pastorutti interpretó una canción dedicada al capitán. El cierre musical incluyó a Ulises Bueno y, como sorpresa final, la actuación de Sergio Torres junto con Darío Zanco y el Grupo Cali. La elección de la cumbia santafesina conectó con los gustos musicales que Messi expresó desde su adolescencia en Rosario.

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