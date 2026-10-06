La emoción de Antonela Roccuzzo y Celia Cuccittini en el palco del Monumental antes de la despedida de Messi de la Selección

Antonela Rocuzzo y Celia Cuccittini en el palco

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En la previa a la despedida de Lionel Messi de la selección argentina se vio a su familia muy feliz disfrutando la fiesta en uno de los palcos del Estadio Monumental. Fue en la serie de shows musicales previos al encuentro amistoso entre el equipo dirigido por Lionel Scaloni y Benín.

En el palco pudo verse a la pareja del crack rosarino, Antonela Roccuzzo y a su madre, Celia Cuccittini, junto a uno de los hijos del gran capitán del equipo nacional que este martes tiene su última función. Se sumaron fotos en las que aparecen saludando a los hinchas que se ubicaron en las plateas del recinto millonario.

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Antonela se emocionó en la previa debido a un video de reconocimiento a Leo de parte de AFA, en el día que marcará su partida del elenco argentino con el que tantas alegrías cosechó.

Antonela Rocuzzo y Celia Cuccittini en el palco

La familia Messi se ubicó en un palco que le asignó River Plate y en esta oportunidad estuvo a pleno ante el último cotejo de Leo en el combinado nacional luego de 22 años de consagraciones con la casaca albiceleste.

En el precalentamiento Antonela sonrió, coreó una canción como una hincha más e inmortalizó el momento con su celular cuando las 86 mil almas que colmaron el estadio Monumental ovacionaron a su marido.

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Leo y su familia viajaron especialmente desde Miami para este evento y el resto de sus seres queridos lo hizo desde su Rosario natal para acompañarlo en una noche muy especial cargada de emoción y nostalgia.

Desde un palco, Antonela Roccuzzo y familiares registran la escena con sus teléfonos celulares mientras el futbolista saluda a los espectadores presentes en la cancha.

Durante la jornada, Messi también manifestó sus sentimientos ante cada reconocimiento. “Llegó el momento. Me voy en paz. Dejé todo. Esta camiseta fue mi sueño. Mi orgullo. Y mi vida. Gracias por quererme tanto. Los voy a extrañar”.

En la previa de su último partido con la selección argentina, el rosarino recibió numerosos homenajes de sus compañeros antes del amistoso frente a Benín. Tras la última práctica en Ezeiza, el capitán publicó fotos junto al plantel y expresó que extrañará esos “momentos especiales”, mientras los jugadores compartían en redes sociales imágenes y mensajes de agradecimiento.

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Antonela Rocuzzo y Celia Cuccittini en el palco

La selección argentina presentó una camiseta de edición especial para la despedida de Lionel Messi. El diseño conserva los colores celeste y blanco, pero incorpora detalles dorados en el escudo, los números y los remates, además de una reinterpretación del Sol de Mayo que se extiende por el frente y la espalda. La indumentaria llevará el logo de Messi y otro emblema conmemorativo con el número 10, laureles y el Sol de Mayo; también habrá versiones especiales de short, medias, campera, ropa de calentamiento y camiseta de arquero. Messi solo participará de ese amistoso, que marcará su encuentro número 208 y final con la selección mayor, tras una trayectoria de 125 goles y 68 asistencias.

Luego de esta noche con su última función con la selección argentina, Lionel Messi y su familia volverán a Miami ya que el delantero de 39 años regresará al Inter Miami que defiende el título de la Major League Soccer (MLS).

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