El petróleo, el dólar y la situación en Medio Oriente son clave para analizar la evolución de internacional REUTERS/Dado Ruvic

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La crisis global aumentó su incidencia en los análisis sobre la Argentina. Quienes creen que el viernes negro fue patrimonio local, se equivocan, aunque las consultoras admiten que el país estaba muy débil, pese a los ajustes, para afrontar la debacle que provocó el aluvión de ventas de acciones del sector tecnológico y la iniciativa de los bancos de reducir su exposición al riesgo.

Las acciones de los bancos más grandes bajaron hasta casi 7%, Preocupa que Goldman Sachs y Morgan Stanley, las dos entidades más grandes, lideraran la caída. El KBW, el índice que los representa, perdió casi 4% el viernes y 7% en lo que va del mes. Es decir que la mitad de las pérdidas se produjo en un solo día.

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Los Bonos del Tesoro de los Estados Unidos fueron el refugio. Su tasa de retorno ante la suba de precios bajó de 5,18 a 5,90 por ciento.

La consultora FMyA, que dirige Fernando Marull, señaló: “el contexto global sigue muy adverso. El foco está en el mercado de la IA y los temores de burbuja (no la vemos). La guerra da señales de que va aflojando, pero igual la suba de tasas presiona. Y en Emergentes, en Brasil, la falta de medidas de ajuste fiscal recae sobre el real, que se devaluó hasta niveles de 5,9 por dólar. Como decíamos, la caída del petróleo, la devaluación del real y la suba de tasas globales, presionan a la Argentina, y esta semana se sintió”.

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El informe agrega que en noviembre “el humor sigue negativo: el Índice de Confianza de Consumidor bajó 0,5 puntos porcentuales a 41% y es alto, pero los nervios del contexto global están impactando y no permiten que la actividad mejore. Octubre y noviembre vienen con malas mediciones. La inflación corre al 2,1% (dio solo 0,1% esta semana) y en la última semana se despertó el dólar, pero no tanto el oficial -ya que el BCRA lo contiene- sino el paralelo, con la brecha arriba del 10 por ciento. Esto genera nervios de que suba la chance de devaluación del dólar oficial en el corto plazo, pero no es lo que proyectamos: el Gobierno contiene el dólar oficial y deja que la brecha refleje la tensión del mundo”.

De la suba del dólar a la curva de pesos

Los efectos, según FMyA, se vieron “en el segmento pesos, que venía muy firme y empezó a estar más débil por la suba del dólar. Si el dólar se mueve, va a afectar la curva de pesos (subiendo tasas). Y los Bonos Tamar ya rinden +11%. La semana que viene vencen $25 billones y es posible que el Tesoro suba la tasa para poder rollear (renovar vencimientos). Igual se viene diciembre y la economía necesitara al menos $5 billones por mayor demanda estacional. Por su lado, el contexto global (IA + Tasas + Brasil) sigue muy adverso y el Riesgo País volvió a subir por encima de 1.000 puntos básicos, y las acciones del Merval no paran de caer. Los factores locales de actividad y política (suspensión de las PASO) algo mejor, pero siguen sin impactar. El pesimismo en el mercado es total. Creemos que está pasado de pesimista. Igual es condición necesaria que el mundo se calme para cualquier rebote local”.

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Vencen $25 billones y es posible que el Tesoro suba la tasa para poder rollear (renovar vencimientos). Igual se viene diciembre y la economía necesitara al menos $5 billones por mayor demanda estacional FMyA

Para Marull el senado es fundamental porque “la prioridad del Gobierno es sacarse de encima las PASO. Esta semana consiguió dictamen y se vota el jueves. Necesita 37 votos. Después pasa a Diputados. Sin primarias, el Peronismo tiene que resolver la interna. Kicillof, el más interesado en dirimir candidaturas en una PASO, fue el ausente esta semana en el evento donde Massa juntó al kirchnerismo, exgobernadores e intendentes. El evento fue en el conurbano, donde la Confianza del Consumidor (Di Tella) en noviembre bajó más. Cayó 7.6% a 37%. Sin PASO la definición de candidaturas (cierre de listas) se define recién en agosto y no en mayo, son menos meses de riesgo político”.

¿Crisis o solo turbulencias?

La consultora EconViews que dirige Miguel Kiguel señaló: “el mundo se resfrió y nosotros nos agarramos una neumonía. En pocos días, el desplome de las acciones en Wall Street y la fuerte suba del tipo de cambio en Brasil, de 5 a casi 6 reales por dólar, dispararon los peores temores del mercado. El contado con liqui ronda $1.800 con la brecha por encima del 14%, mientras el riesgo país ya supera los 1.000 puntos, números que despiertan recuerdos de épocas poco felices. Lo curioso de esta situación es que se da en momentos en que las cuentas fiscales están bastante ordenadas, en los que el país mantiene un superávit en la cuenta corriente del balance de pagos con exportaciones récord y con una deuda neta que se mantiene por debajo del 40% del PBI, un número más que razonable. Por ahora no parece que estemos frente a una crisis, pero sí frente a una turbulencia fuerte que deja al descubierto la fragilidad de las reservas, la falta de acceso al mercado financiero y la debilidad de la actividad económica”.

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El mundo se resfrió y nosotros nos agarramos una neumonía EconViews

Según EconViews, “sería injusto echarle toda la culpa al mundo. El viento de frente nos agarró con pocas defensas. Las reservas netas hoy son de aproximadamente USD 10.000 millones, mientras que las necesidades financieras son de casi USD 20.000 millones. Si bien estos números lucen complicados, el Gobierno tiene formas de cubrir la diferencia, como lo hizo en el pasado en circunstancias más apremiantes, pero recurriendo a medidas poco ortodoxas (como el dólar soja o ir a reservas netas fuertemente negativas) o poco predecibles (como la llegada milagrosa de un nuevo swap de monedas del Tesoro de Estados Unidos)”.

La relación peso/dólar vuelve a ser reevaluada REUTERS/Agustin Marcarian/

La consultora destaca como “algo preocupante que el gobierno no parece tener respuestas de política económica para superar el tsunami financiero que enfrenta. No hay a la vista medidas para bajar el riesgo país, por lo menos hasta las elecciones, porque no se ve que el Gobierno pueda conseguir financiamiento en grandes montos para convencer al mercado de que le van a sobrar dólares y el riesgo político está lejos de disiparse. El Banco Central no está comprando reservas y el Tesoro ya usó la mayor parte de los recursos que le podían dar los organismos multilaterales”.

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El informe agrega que “algunos tienen la esperanza de que los dólares de las exportaciones ayuden a descomprimir. Pero eso tiene un problema, y es que son dólares del sector privado y el Tesoro no tiene pesos ni superávit fiscal para comprarlos y si el Banco Central los comprara, le pondría más presión al tipo de cambio. Además, el récord de exportaciones, que el Gobierno muestra con razón, se fue casi enteramente en turismo, servicios y en los dólares que compran los argentinos para atesorar”. Considera además posible que el Gobierno “trate de defender al dólar como sea. Lo hizo desde el primer día y sigue siendo su principal instrumento de política económica para frenar la inflación, aunque en algún momento se va a hacer difícil. El problema es que el tiempo corre en contra. Si el mundo sigue complicándose, la presión sobre el dólar no va a aflojar sola. Y con una brecha de dos dígitos empiezan los incentivos de siempre: esperar para liquidar, adelantar pagos y cubrirse por fuera. Todo eso hace cada vez más caro sostener el oficial y más difícil sumar reservas. En este contexto también se complica la reactivación económica, después de la caída del PBI en el segundo y tercer trimestre. La volatilidad financiera, sumada a la incertidumbre electoral, trae malos augurios para la recuperación de la actividad. Veremos si el gobierno puede sacar algún conejo de la galera o si el mundo nos da una mano. Mientras tanto, esperemos que las fuerzas del cielo nos acompañen”.

La consultora F2 Soluciones Financieras, que dirige Andrés Reschini hace notar que “la economía estadounidense ha demostrado resiliencia, pero si la inversión del sector de tecnológicas desacelera, esa realidad puede cambiar. Lo positivo fue la caída del crudo que podría atenuar las presiones inflacionarias, pero no fue suficiente para evitar que los inversores roten fuertemente hacia los activos de refugio. El dólar y, sobre todo, la deuda del Tesoro de Estados Unidos fueron los preferidos y los flujos salieron de emergentes, al tiempo que tanto la deuda de estos como sus monedas sintieron el coletazo. El real brasileño perdió el 15% de su valor contra el dólar luego de la victoria de Lula en segunda vuelta en un contexto internacional desfavorable y una marcada desconfianza del mercado sobre la voluntad del gobierno de realizar un ajuste en el gasto de la magnitud requerida por el mercado. El peso argentino no logró aislarse de este contexto y fue víctima de una salida de capitales de los activos locales que derivó en una mayor demanda por dolarización”.

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La relación real/dólar, otra cotización que vuelve a pesar en los análisis REUTERS Amanda Perobelli Ilustración Archivo

F2 advierte que “lo que genera algunas dudas es el hecho de que el Gobierno logre mantener el superávit mediante más recortes en el gasto dado que no consigue mejoras en los ingresos, principalmente porque la actividad no despega. El gasto primario en octubre sufrió una caída del 7,2% interanual mientras que los ingresos cayeron 1,5% interanual y por sí solo no es un dato que esté bien ni mal. Lo que preocupa es hasta qué punto es sostenible el recorte continuo y la calidad del superávit habida cuenta de los reclamos que el Gobierno enfrenta tanto en lo que a infraestructura respecta como en cuestiones de salud, educación y discapacidad, por citar algunos ejemplos”.

La consultora indica que había advertido sobre los riesgos de la apreciación cambiaria y que “en un contexto de dificultad para cerrar el programa financiero mediante colocaciones de deuda doméstica corría riesgo de gatillar una mayor demanda de dolarización, de prolongarse el clima adverso en el frente externo. Ese riesgo no tardó en materializarse, el MEP cerró la semana en $1.701 mientras que el CCL rozó los $1.800; el blue, que es más sencillo de arbitrar por las restricciones cambiarias, cerró en $1.675. El mayorista subió en todas las ruedas de la semana y cerró en $1.580, así la brecha entre el CCL y este último se ensanchó hasta el 13,6%. En paralelo, el volumen operado en la rueda FOREX fue de menor a mayor y con las compras del BCRA sucedió lo inverso terminando la semana sin Intervención”.

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Canje de bonos

El informe agrega que “el canje del bono D30N6 logró una adhesión inferior al 70% como fue en las dos operaciones anteriores y no es un mal valor. Aun así, la demanda por divisa se acentuó y no se abstuvo de pagar más en los dólares alternativos. Esto también tuvo su correlato con la demanda por cobertura dejando su huella tanto en la rueda de bonos soberanos dollar linked (BYMA, t+1) como en el mercado de futuros. En el primer caso la media móvil de 5 ruedas para el volumen pasó de USD 137 millones (VN) el viernes 13 de noviembre a USD 351 millones el viernes pasado, mientras que en futuros el interés abierto sumó USD 715 millones en la semana a razón de 143 millones por rueda y total ascendió a USD 4.675 millones de los cuales 2.137 millones se concentraron en el contrato que vence a fin de noviembre. La curva pesos, que hasta ahora venía mostrando señales de fortalezas, sucumbió ante la salida de activos en domésticos y se desplazó hacia arriba”.

Una pregunta es si hay luz al final de túnel. El llamado “índice del miedo”, el VIX (CBOE), un indicador de volatilidad esperada, cerró en 35,9 puntos con un incremento del 26,2% en la sesión de este viernes. Repasando la historia tenemos que desde 1990, cada vez que este indicador cerró entre 30 y 35 puntos la ganancia del S&P 500 en un año arrojó una mediana del 19,5% con el 83% de los casos en positivo entre 0% y más de 40%. De modo que el balance de riesgo muestra una marcada asimetría que puede comenzar a despertar atractivo, más aún si la Reserva Federal muestra un tono más dovish (menos agresivo) en la próxima reunión”.

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Expectativas

La consultora de Reschini cree que si el frente externo muestra una mejora “es difícil imaginar que no impacte positivamente en los papeles locales. Mientras tanto, el mercado vende pesos y el Gobierno intenta suavizar el impacto. Probablemente, en este escenario, el equilibrio para el tipo de cambio no sea el del oficial, pero tampoco el CCL. La caída de los activos de riesgo a nivel global no puede ser eterna pero el momento del rebote es imposible de predecir y mientras tanto la presión sobre Argentina hace más desafiante en camino hacia diciembre de 2027”.

Anoche en el overnite, los tres principales indicadores de las Bolsas de Nueva York mostraban decididas alzas. El Nasdaq estaba 3% arriba. No se sabe si es “el rebote del gato muerto” o inversores que se animaron a entrar tras el derrumbe, tentados por los menores precios de las acciones relacionadas con la Inteligencia Artificial. Ndivia que subía casi 7% marcaba el camino, tras perder 14% el viernes.

El oro aumentaba 1,68% y el Bitcoin cotizaba por encima de 61.000 dólares. Los bonos del Tesoro de EE.UU. aumentaban su rendimiento a 4,94%, señal de que están bajando porque hay vendedores que decidieron salir del refugio para asumir riesgos en la Bolsa.

El petróleo que bajaba casi 1% ayudó en la toma de decisiones. La Argentina no podrá aprovechar esta situación por el feriado. Será una semana corta para el mundo, porque el jueves Estados Unidos celebra el día de Acción de Gracias y el Black Friday del día siguiente opera media rueda, lo que es casi un feriado porque la mayoría operadores e inversores aprovecha para vivir un fin de semana largo.