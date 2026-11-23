En el mercado de cambios se amplió la brecha entre cotizaciones y, a la vez, la devaluación del real brasileño condicionó la gradualidad del ajuste del dólar en el mercado doméstico (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En las últimas semanas algunas variables de Argentina se deterioraron a mucha velocidad y acrecentaron las dudas acerca de la estabilidad del esquema económico, a menos de un año de las elecciones presidenciales.

Mientras que mermaron las compras de divisas a manos del BCRA, se estancaron las reservas, la cotización de los bonos soberanos se desplomó y se disparó el índice de riesgo país por encima de 1.000 puntos básicos.

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En el mercado de cambios se amplió la brecha entre cotizaciones y, a la vez, la devaluación del real brasileño condicionó la gradualidad del ajuste del dólar en el mercado doméstico.

El precio del dólar oficial, debajo de $1.580, acumula una suba de 8,6% en 2026, la paridad financiera del “contado con liquidación” para exteriorizar divisas rozó $1.780. La distancia entre ambas cotizaciones o “brecha”, en torno a $200 o un 12,7%, es la más grande desde el 11 de abril de 2025 (24%), es decir el último día de “cepo” para la demanda de individuos.

La brecha cambiaria actual incluso superó el “tope” de octubre de 2025, cuando hubo una “corrida” antes de las elecciones legislativas, que obligó a la intervención directa del Tesoro de Estados Unidos en el mercado local para evitar que la divisa rompa el techo de la banda cambiaria oficial.

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En 2027 los elevados vencimientos de deuda pública en dólares, más un previsible aumento de la demanda privada de dólares antes de las elecciones presidenciales es una situación que preocupa a los analistas. Por eso el ritmo de devaluación y el stock de activos disponibles en las arcas oficiales siguen en el foco de atención.

El crecimiento de la brecha cambiaria y el nivel de reservas internacionales tienen una relación inversa y retroalimentada: cuando caen las reservas, la brecha tiende a subir; y cuando sube la brecha, se dificulta aún más acumular divisas en los activos del Central. En economías con restricciones cambiarias o intervención oficial en el mercado de cambios (como ocurre en Argentina con el Banco Central) este vínculo opera a través de tres canales principales:

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Expectativas de devaluación. Si el nivel de reservas netas disminuye o no logra acumularse al ritmo esperado, el mercado interpreta que el ente monetario tiene menos “poder de fuego” para defender el tipo de cambio oficial. Dolarización de cobertura. Ante el temor de un salto en la cotización oficial, empresas e inversores buscan refugio en dólares financieros (MEP o “contado con liquidación”) o informales. Como estos mercados son libres y más reducidos, el aumento de la demanda dispara sus precios. Costos de intervenir la brecha. Para evitar que la brecha se dispare y traslade incertidumbre a los precios internos, los gobiernos suelen vender dólares de las reservas en la plaza financiera, a través de la compraventa de activos bursátiles en el mercado secundario, estrategia que implica una intervención indirecta en el MEP y el “contado con liquidación”. Tiene como contrapartida una pérdida directa de reservas, lo que puede volver a alimentar las dudas del mercado si no ingresa luego un flujo genuino de dólares.

¿Cómo una brecha alta erosiona las reservas?

Desincentivo a las exportaciones. Si la brecha es alta, los exportadores perciben que la cotización del dólar oficial al que deben liquidar sus ventas está “atrasado” o barato. Esto los induce a postergar liquidaciones a la espera de una mejora cambiaria. Este es un frente que se mantiene muy firme en la economía argentina con términos de intercambio favorables en 2026 y superávit comercial récord. Adelanto de importaciones. Para los importadores, un tipo de cambio que consideran artificialmente bajo genera un incentivo fuerte para adelantar compras al exterior o cancelar deudas comerciales rápidamente, drenando los dólares de las reservas. En este caso, esta variable tampoco luce hoy como una amenaza, pues la contracción industrial -sector demandante de importaciones- debilita la demanda. Turismo y consumos en el exterior. Cuando los dólares paralelos suben mucho más que el oficial -o que el tipo de cambio aplicado a tarjetas de crédito-, crece la demanda de divisas para gastos y viajes fuera del país, lo que también resta dólares del balance del Central. La devaluación del real brasileño -el dólar cotiza cerca de 6 reales por unidad- contribuye como un incentivo para el turismo en Brasil.

Emilio Botto, jefe de Estrategia e Inversiones de Mills Capital, dijo: “Se necesita mayor claridad sobre el financiamiento de los próximos vencimientos, particularmente los pagos de enero y de 2027. Alternativas como un nuevo REPO (préstamos garantizados de bancos internacionales), el regreso a los mercados internacionales o la reanudación de emisiones en dólares podrían contribuir a reducir la incertidumbre y favorecer inicialmente a los bonos del tramo corto de la curva”.

“Sería importante que el Banco Central consolide un proceso de acumulación genuina de reservas, con compras que no estén compensadas por ventas de cobertura. También contribuirían señales que reduzcan la incertidumbre política, como podría ser la suspensión de las PASO, y un contexto financiero internacional más favorable, dado que el reciente rebote se produjo después de un período de fuerte corrección en los activos tecnológicos”, consideró Emilio Botto.

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Sería importante que el Banco Central consolide un proceso de acumulación genuina de reservas, con compras que no estén compensadas por ventas de cobertura (Botto)

“Le asignamos altas chances a los pagos de deuda de enero 2028 en cualquier escenario, aunque reconocemos que a partir de ahí las cosas dependerán más de la capacidad que de la voluntad de pago. En este sentido, nos preocuparía mucho que bajo un cambio de signo político vuelvan los controles de cambio más duros, que han demostrado una y otra vez en el pasado que no solo no funcionan para sumar reservas, sino que generan una pérdida paulatina de los stocks en moneda extranjera del BCRA, porque la brecha genera muchos incentivos a correr al Central . Al respecto, estos días la brecha tocó máximos desde la unificación”, definieron los analistas de la Consultora 1816.

“El hecho de que hoy haya USD 26.000 millones en préstamos bancarios en dólares -récord absoluto en la post Convertibilidad-refuerza nuestra preocupación pensando en un 2028 con cambio de ideas económicas : si hay brecha cambiaria esos préstamos irán cancelándose, generando mucha demanda corporativa en el mercado libre de cambios y, por ende, dificultando la capacidad del BCRA de comprar reservas en el mercado oficial. Y sin compras oficiales en el mercado de cambios no sería sencillo afrontar los vencimientos en dólares que tienen el Tesoro y BCRA con el sector privado y el FMI en el próximo mandato”, apuntaron desde 1816.

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Para Alan Versalli, estratega de Cocos, “existe una relación de retroalimentación entre el riesgo soberano y el mercado cambiario. Cuando aumenta la percepción de riesgo sobre la deuda argentina, los inversores pueden reducir su exposición a activos locales y buscar cobertura en moneda extranjera, presionando sobre los dólares financieros. A su vez, una ampliación persistente de la brecha puede reforzar la percepción de riesgo y traducirse en una mayor volatilidad financiera”.

Sin compras oficiales en el mercado de cambios no sería sencillo afrontar los vencimientos en dólares que tienen el Tesoro y BCRA con el sector privado y el FMI en el próximo mandato

“De cara a los próximos meses, consideramos que la evolución de los activos argentinos estará condicionada principalmente por el contexto financiero internacional, la dinámica de las condiciones monetarias y las expectativas políticas de cara a 2027”, dijo Versalli.

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Otro punto a tener en cuenta en la reciente brecha cambiaria tiene que ver con una suerte de “estrés” de oferta en el segmento de los dólares financieros, dado que gran parte del fuerte flujo de divisas que ingresó a la economía con el auge de colocaciones de Obligaciones Negociables en los últimos 13 meses se liquidó por esta vía -en provecho de una tasa de cambio-, flujo que a la vez le ponía techo a estas cotizaciones a través de activos bursátiles.

Hay una suerte de “estrés” de oferta en el segmento de los dólares financieros

Leonardo Pirolo, director de Capital Markets en TMF Trust Argentina, precisó que “la baja (de ON) de octubre hay que leerla en contexto. Como todos los años en Argentina, 2026 tuvo distintos momentos para el mercado de capitales. En la primera parte del año vimos una baja de tasas. YPF, por ejemplo, colocó deuda con tasas, plazos y montos récord, y en general las emisiones, principalmente de Oil & Gas, se hicieron sobre una referencia de tasas más baja”.

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“En las últimas semanas, el clima se volvió más inestable por una combinación de factores locales e internacionales: procesos electorales, tensiones geopolíticas, el impacto de anuncios de grandes tecnológicas y un mercado de renta variable que está sufriendo a nivel global. Sin embargo, la caída en la emisión de obligaciones negociables no se explica por esa inestabilidad. Es un dato distorsionado por el pico de emisiones que hubo en el mismo mes del año pasado”, dijo el analista de Capital Markets.

“No vemos que el fondo haya cambiado. Las colocaciones siguen siendo viables y las condiciones para emitir se mantienen. Oil & Gas sigue siendo el sector más activo, y operaciones como la de Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) muestran que hay apetito inversor para financiar proyectos de gran escala”, estimó Pirolo.

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