Peritos del MPF trabajaron en la escena para determinar las causas del fallecimiento (Gentileza)

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La Justicia de Tucumán investiga la muerte de Fernanda Mansilla, una joven de 21 años. La joven fue encontrada sin vida el sábado por la noche en una habitación de un inmueble de la calle Junín al 1200, en barrio Norte de San Miguel de Tucumán.

La fallecida fue identificada como una estudiante oriunda de Santiago del Estero. La joven residía en la capital provincial mientras cursaba sus estudios. Las circunstancias de su fallecimiento aún no fueron establecidas y la pesquisa quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios II.

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De acuerdo con Diario Panorama, el episodio comenzó cerca de las 21. Mansilla estaba junto a Carlos Daje, de 27 años, con quien mantenía un vínculo desde hacía pocas semanas luego de conocerse a través de redes sociales.

El joven salió de la habitación y pidió ayuda a una inquilina de 76 años que vive en el mismo inmueble. Le manifestó que la estudiante se había descompensado y le solicitó que se comunicara con el servicio de emergencias.

Inmueble de Junín al 1200, donde fue hallada sin vida la estudiante de 21 años (Google Maps)

La mujer realizó el llamado e ingresó al cuarto para asistirla. Allí encontró a Mansilla desvanecida. Según las primeras informaciones incorporadas a la causa, la joven no tenía puesta la remera y la vecina la vistió mientras aguardaban la llegada de los profesionales de la salud.

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Cerca de las 22:45, efectivos policiales y personal médico se presentaron en la pensión tras una alerta al 911. En el lugar constataron el fallecimiento de la estudiante.

Durante las primeras actuaciones, los investigadores entrevistaron a otra inquilina, de 45 años. La mujer señaló que Mansilla tomaba medicación para controlar sus niveles de glucosa. Por el momento, no se informó si ese antecedente tiene alguna vinculación con la muerte.

Por disposición judicial, intervino el fiscal Carlos Sale. El funcionario trabajó en la escena junto al auxiliar de fiscal Miguel Fernández y peritos del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF).

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Los especialistas realizaron las diligencias iniciales en el inmueble para reconstruir la secuencia de los hechos y determinar la causa del deceso. También se recogieron testimonios de las personas que se encontraban en la pensión al momento del pedido de auxilio.

Personal del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales realizó las primeras pericias (Gentileza)

La causa de Mansilla es una de las investigaciones recientes que tramita la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios II. Cuatro días antes, el mismo equipo intervino en el homicidio de María Belén Soria, de 27 años, ocurrido durante la madrugada del 19 de noviembre en la localidad de Lastenia.

Soria cuidaba a los hijos de su tía, de 14 y 6 años, mientras la mujer acompañaba a un familiar internado en el Hospital Padilla. El ataque se produjo cerca de las 5:30 en una vivienda del pasaje Florida, a la altura de Tornquist al 850.

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La hipótesis preliminar de la Fiscalía señala que el agresor habría ingresado a la casa para atacar a su expareja, tía de la víctima, pero habría confundido a ambas mujeres. De acuerdo con la reconstrucción inicial, la joven dormía en una habitación junto a uno de los niños cuando recibió un ataque con un elemento contundente.

El adolescente de 14 años advirtió que un hombre salía de la vivienda con un televisor y avisó a su madre. Ella pidió ayuda a un vecino, quien asistió a los menores y luego encontró a Soria sin vida en uno de los dormitorios.

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El principal sospechoso fue identificado como Oscar Alberto Gonzalo, de 45 años, expareja de la tía de Soria. Tras el ataque, escapó del lugar y horas más tarde fue hallado muerto en el Ingenio Marapa, en Alberdi. Los investigadores aún aguardan los resultados de las autopsias y las pericias para establecer la mecánica del homicidio y de la posterior muerte del sospechoso.