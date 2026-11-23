La cantante celebró sus 30 años de carrera en el primer festival porteño de folclore argentino (Video: Dale Play)

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La segunda jornada de República Folklore arrancó desde el mediodía del domingo 22 de noviembre, y el Parque de la Ciudad, en Villa Lugano, ya tenía olor a asado. Había gente con reposeras, boinas, bombachas de gaucho, sombreros, ponchos, mates y mucho color. El festival, que convocó a más de 35 mil personas por jornada, cerraba así su primera edición con tres escenarios, una pulpería y un público que llegó dispuesto a quedarse hasta la madrugada.

Hizo mucho calor durante el día, aunque por la noche refrescó un poco. Mientras sonaban las primeras bandas, se armaban torneos de truco, danzas folclóricas y guitarreadas, y circulaban el vino, las empanadas, el asado y las papas fritas. Los bailarines revoleaban pañuelos celestes y blancos, y entre sapucais y banderas argentinas, con insignias de localidades de distintas provincias, fueron llegando los artistas a los escenarios.

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La actividad musical se distribuyó entre tres escenarios y un espacio de pulpería con payadores y guitarreadas (Dale Play)

El Escenario Macro abrió con el DJ Rama Cuti a las 12:15 y siguió con Sele Vera, OrellanaLucca, Los Manseros Santiagueños y Sergio Galleguillo. Jorge Rojas tomó la posta a las 20:45 y Los Nocheros cerraron la grilla principal.

En el Escenario Personal se sucedieron Nicolás Membriani, Paquito Ocaño, Peteco con Riendas Libres, Ahyre, Carafea y Lázaro Caballero. El Escenario Pampa tuvo a los Diableros Jujeños, Juanjo Abregú, Wara Calpanchay, Campedrinos, Gauchos of the Pampa, Teresa Parodi, el Dúo Coplanacu, Maggie Cullen y el Indio Lucio Rojas. Y en La Pulpeña, entre payadores como Gaboto-Tokar y Mariana Carrizo, La Bruja Salguero, Los Berbel, Dos Más Uno y Malena Garnica, se mantuvo la guitarreada casi sin pausa.

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Jorge Rojas se presentó en República Folklore e hizo bailar al público (Dale Play)

En el detrás de escena, los artistas convivieron en un mismo espacio y compartieron experiencias, cantos y charlas de manera íntima. Cada tanto se escuchaba un “Viva la patria” desde algún escenario, y la respuesta de la gente: “¡Viva!”. La jornada siguió entre zarandeos, zapateos, coplas y gritos de “¡Adentro!” o “¡Se va la segunda!”. Cuando se armó la chaya, la gente se fue levantando de las reposeras para bailar.

Después de la actuación de Lázaro Caballero y antes de la salida de Los Nocheros, el festival frenó para recordar a los que ya no están. Se proyectó un video homenaje con más de 80 nombres del folclore argentino, narrado por un locutor que dijo: “Dicen que uno se va del todo cuando ya nadie lo recuerda”. Atahualpa Yupanqui, Horacio Guarany, Jorge Cafrune, Eduardo Falú y Mercedes Sosa volvieron a sonar desde el archivo, y la voz de Mercedes, cantando “Todo Cambia”, fue el hilo conductor. El mensaje fue claro: “los que cantaron antes siguen cantando en los que cantan hoy”.

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Durante el festival se emitió un video para recordar a algunos de los artistas más importantes del género (Video: Dale Play)

Ese espíritu se repitió arriba del escenario. Ahyre, que presentó Faro, su tercer disco, aseguró que le cantan “a nuestros viejos, a nuestros seres queridos, a los referentes que han ido marcando el camino”. Y Federico Maldonado, integrante de la banda, resumió lo que se vivía en el predio: “El folclore es sano, el folclore es cultura, el folclore es trabajo”. También pidió que la iniciativa continúe: “Ojalá esto sea la primera de miles y que sea para siempre”.

Los Nocheros llegaron al Escenario Macro con el repertorio de sus 40 años de trayectoria, el mismo con el que recorrerán el país este verano. En la conferencia de prensa previa, Mario Teruel había descripto el festival como “un Lollapalooza de folclore” y recordó que cuando el grupo empezó no existían en el género ni los camarines adecuados ni la infraestructura técnica de hoy. Rubén Ehizaguirre, por su parte, defendió la trayectoria del grupo: “Siempre nos ha gustado caminar por la cornisa”.

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Los Nocheros repasaron el repertorio de sus 40 años de carrera sobre el Escenario Macro

El cierre estuvo a cargo de Soledad, que presentó la parte 2 de su show por los 30 años de carrera en el Escenario Personal. Antes de su salida apareció en la pantalla un video que confirmó que República Folklore tendrá su edición 2027.

Después, entre imágenes de un poncho, bailarines y música, La Sole entró al escenario con “La gringa”, un tema que mezcla cumbia pop y ritmos caribeños con un enfoque de pop latino, bien lejos del folclore tradicional de sus comienzos. Siguió con “Argentina” y recorrió su historia con un mix de chacareras (“Del milagro”, “La vieja” y “Déjame que me vaya”) y otro de valses (“Ódiame”, “Propiedad privada” y “Alma, corazón y vida”), antes de pasar por “La copla” y “Esta vida”.

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El giro hacia las raíces llegó con la visita del Chango Spasiuk, a quien convocó para tocar el acordeón en “Bañado Norte”, “Posadeña linda” y “Puerto Tirol”. Después siguió con “De sólo pensar en ti” y cantó “Alfonsina y el mar”, al que le sumó “Zamba para olvidarte”. Con una nueva intro de tinkus, la noche tomó ritmo con “Mi sueño mejor” y “El bahiano” junto a “Tren del cielo”.

Soledad conmemoró sus 30 años de carrera musical a cargo del espectáculo de cierre (Captura de video)

Llegó entonces el tramo más íntimo del show, con invitados. Cantó “Me muero lejos de ti” junto a Valen Vargas y compartió “Hoja en blanco” con Lázaro Caballero, que había actuado antes en el mismo escenario. Más tarde se sumaron Cazzu, Florencia Cazzuchelli y Nati Pastorutti en “Alma de rezabaile”, y Soledad volvió al repertorio popular con un mix de huaynos que incluyó “Vienes y te vas”, “Llorando se fue”, “Cariñito” y “Cómo te voy a olvidar”. Con Ivonne Guzmán interpretó “Que nadie sepa mi sufrir” y siguió con “Entre a mi pago” y " A Don Ata".

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La despedida llegó con “Vale la pena” y “Brindis”. Estos temas cerraron una jornada que empezó entre asados al mediodía y terminó con toda la gente de pie, eufórica, por el cierre de un festival que celebra nuestra cultura popular argentina y su música.

Más allá de los nombres, lo que dejó la jornada fue la postal de un festival que cruzó generaciones. Hubo abuelos, padres, hijos y nietos, todos listos para disfrutar una edición increíble y muy alegre, y con un dato que no pasó inadvertido: el folclore, que suele celebrarse en pueblos del interior, se instaló por primera vez en el corazón de la Ciudad de Buenos Aires y ya tiene confirmada su segunda edición.

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