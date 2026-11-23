Del récord de van Gogh a Yayoi Kusama: un recorrido por la semana millonaria de las subastas de arte (Julian Cassady/Sotheby's via AP)

Guardar

Las obras de arte se vendieron por precios exorbitantes, pero en las grandes subastas de esta semana, el drama en torno a una pintura de Vincent van Gogh valorada en USD 190 millones acaparó la atención.

“Esto es”, dijo el subastador Oliver Barker a una sala llena en Sotheby’s el miércoles por la noche, cuando apenas había transcurrido la mitad de una semana que dejaría $ 2.400 millones en ventas de arte, “el punto de no retorno”.

PUBLICIDAD

Había mucho en juego en ese momento y en esa pintura de 1890. Los herederos de una familia judía habían presentado una reclamación sobre la obra apenas unos días antes, lo que abrió interrogantes sobre el nivel de investigación que realizan las casas de subastas para informar a los postores ultrarricos sobre la compleja historia de una pieza.

Las preocupaciones iban más allá de la moral. También se trataba de economía. Al final, la pintura en disputa —una escena de pueblo titulada Châtaigniers en Fleurs (Castaños en flor)— se convirtió en un símbolo del riesgo y las maniobras que definen el punto más alto del mercado del arte. Tras un acuerdo de último momento entre la familia judía y los actuales consignadores del Van Gogh, la obra se vendió por un precio récord, con poca competencia, al galerista William Acquavella. La familia Acquavella no respondió preguntas sobre la venta ni sobre si la compra se hizo en nombre de un cliente.

PUBLICIDAD

Vendido por la cifra récord de 173,5 millones de dólares el cuadro 'Castaños en flor' de Van Gogh

Las casas de subastas enfrentan grandes riesgos al vender patrimonios valiosos como el de la colección Blaquier-Arrieta, cuyo conjunto de obras impresionistas y posimpresionistas incluía el Van Gogh. Sotheby’s y Christie’s suelen prometer a los vendedores decenas de millones de dólares por adelantado para asegurarse las mejores piezas y, en ocasiones, hasta una parte de su propia comisión. Las tres principales casas de subastas garantizaron que más de $ 1.000 millones del valor estimado de las ventas nocturnas estuviera prácticamente vendido antes de que las puertas de las salas se abrieran esta semana.

Estas maniobras entre bastidores han sido empleadas por las casas de subastas durante al menos dos décadas. Sin embargo, los expertos afirman que resulta cada vez más difícil determinar cuánto dinero ganan exactamente las empresas con estas ventas cuidadosamente organizadas. Cerca de la mitad de las ofertas ganadoras por los trofeos de ocho cifras de esta semana quedaron por debajo de las estimaciones más altas de las casas de subastas. Incluso el Van Gogh estrella quedó USD 15 millones por debajo de las expectativas, antes de sumar las comisiones de la casa de subastas, que elevaron el total a USD 190,4 millones.

PUBLICIDAD

“Todos los precios tenían sentido y, en muchos casos, son éxitos”, dijo el asesor de arte David Norman. “Las maniobras financieras me desconciertan”.

La pintura "Harriet Tubman" (1931), de Aaron Douglas —perteneciente a la época del Renacimiento de Harlem—, se vendió por 14,5 millones de dólares

De todos modos, los coleccionistas desembolsaron enormes sumas de dinero en solo cinco días. El total de Sotheby’s, Christie’s y Phillips aumentó cerca de un 8 % frente a las ventas equivalentes del otoño pasado. Los postores buscaron piezas tan diversas como una escultura de perro pastor de Jeff Koons (USD 9,7 millones), una pintura de la época del Renacimiento de Harlem sobre Harriet Tubman, de Aaron Douglas (USD 14,5 millones), y un velero de Claude Monet del tamaño de una carta de juego (USD 7 millones, cerca de 14 veces lo esperado).

PUBLICIDAD

Según los expertos, la recuperación sostenida del mercado después de una recesión de varios años se explica por dos factores: la aparición de tesoros patrimoniales que permanecieron mucho tiempo fuera de la vista y un grupo de personas cada vez más ricas dispuestas a pagar precios elevados por arte escaso y de primera categoría. Aunque algunas obras quedaron por debajo de las expectativas, el director ejecutivo de Sotheby’s, Charles Stewart, señaló que la casa tuvo su mayor semana de ventas de arte. “Hay que separar la dinámica de la subasta del resultado”, afirmó.

Estas son cinco conclusiones del maratón de subastas

La procedencia queda bajo la lupa

Algunos expertos dijeron que Sotheby’s debió alertar a los herederos del editor judío Samuel Fischer antes de la venta del Van Gogh. Fischer había depositado la pintura a comienzos de la década de 1930 en una galería de Ámsterdam, donde se vendió por unos USD 22.000, equivalentes a $ 538.061 actuales. El abogado de los herederos sostuvo que la operación se produjo bajo coacción, en medio de la persecución de la era nazi. “El panorama legal evoluciona rápidamente, por lo que espero que veamos más reclamaciones como esta que pongan a prueba los límites, incluso cuando los hechos queden fuera de las circunstancias tradicionales de una venta bajo coacción”, afirmó la abogada especializada en arte Channah Norman.

PUBLICIDAD

Christie’s retiró una pintura de 1952 de Frida Kahlo “para realizar más investigaciones” pocas horas antes de que fuera subastada el martes (EFE/ Sotheby's)

El Van Gogh no fue la única obra bajo escrutinio. Christie’s retiró una pintura de 1952 de Frida Kahlo “para realizar más investigaciones” pocas horas antes de que fuera subastada el martes. La pintura surrealista naranja había sido informada como desaparecida el año pasado de la Casa Azul, el museo de la artista en Ciudad de México, por un exempleado.

Las situaciones eran diferentes, pero muestran la variedad de cuestiones de procedencia que los coleccionistas deben evaluar antes de comprar. “Las casas de subastas ofrecen cientos de miles de lotes al año y, en general, hacen un trabajo fantástico en la investigación de procedencia”, dijo el abogado Thomas C. Danziger. “La investigación de procedencia es como el control del tráfico aéreo: solo se oye hablar de ella cuando las cosas salen muy mal”.

PUBLICIDAD

El arte que no altera el orden

En temporadas recientes, las casas de subastas generaron interés al vender un inodoro de oro de 18 quilates, un plátano y el esqueleto de un Triceratops juvenil apodado Cera. Esta vez volvieron a lo básico: los paisajes, las flores y los barcos fueron la tendencia. “Es un gusto muy conservador”, dijo Bernard Lagrange, asesor sénior de Gagosian Art Advisory.

"Flowers", de Andy Warhol de 1964, se vendió por 6,1 millones de dólares, muy por encima de su estimación máxima de 3,5 millones

Una pintura de flores en un cuadrado azul, del tamaño de un periódico y realizada por Andy Warhol, se vendió el lunes en Sotheby’s por USD 6,1 millones, bastante por encima de su estimación máxima de USD 3,5 millones. A la noche siguiente, Christie’s retiró una pintura más grande de la serie Fright Wig del artista, en la que Warhol mira al espectador de forma inquietante, aparentemente por falta de interés.

PUBLICIDAD

“Se podría sostener que Fright Wig es más importante, pero la gente se interesa menos por la importancia”, dijo Lagrange, que prefieren imágenes “más fáciles de asimilar, que se fotografíen bien y que sean alentadoras”.

Las ventas de un solo propietario se enfrentan a la realidad

La venta del patrimonio del multimillonario tecnológico Paul G. Allen estableció un parámetro para las ventas de un solo propietario que han pasado a dominar las temporadas de subastas en Nueva York. Pese a las grandes expectativas, sus resultados a veces apenas superaron el umbral de lo aceptable. Ese fue el caso de las tenencias del artista estrella Jeff Koons.

Christie’s esperaba que las siete obras, desde maestros antiguos hasta piezas de Pablo Picasso, alcanzaran hasta USD 153,5 millones. En cambio, generaron cerca de USD 104,8 millones, menos de 1 millón por encima de su estimación mínima.

PUBLICIDAD

Christie’s esperaba que las siete obras, desde maestros antiguos hasta piezas de Pablo Picasso, alcanzaran hasta USD 153,5 millones (George Stroud)

Si bien la demanda de los lotes fue suficiente, varios expertos dijeron que las estimaciones eran demasiado altas.

“Se ofrecieron a un nivel un poco excesivo”, dijo Stephanie Armstrong, directora general de la firma de asesoría Beaumont Nathan, sobre las obras de Koons. “Estamos claramente en un mercado donde el gusto cambia y las estimaciones se recalibran en consecuencia”.

Una apuesta por el gusto

Cuando las pinturas tienen una historia ilustre y además coinciden con el gusto del momento, pueden parecer inversiones rentables. A continuación, tres ejemplos ajustados por inflación.

Una abstracción de estilo jazzístico de Wassily Kandinsky se vendió por USD 85,8 millones

Una abstracción de estilo jazzístico de Wassily Kandinsky , que se vendió por última vez en 1986 por cerca de USD 1 millón —USD 3,1 millones actuales—, se revendió por un precio récord para el artista, unas 28 veces mayor: USD 85,8 millones.

Una escena lacustre de Gustav Klimt , vendida previamente por USD 14,7 millones —USD 30,9 millones actuales— en 1997, se apreció más de 2,5 veces y alcanzó USD 82,3 millones el martes pasado.

Summertime, de Mary Cassatt, alcanzó USD 150.000 —unos USD 1,3 millones actuales— en 1971; su precio de reventa se multiplicó por cerca de diez, hasta USD 13,3 millones.

En cambio, la misma estrategia perdió impulso para varios artistas relevantes de la posguerra y del arte contemporáneo:

"Everglade Nurse", de Richard Prince (2003), se vendió por 3,9 millones de dólares

Una pintura de 2003 de Richard Prince , de su serie Nurse , se vendió por USD 3,4 millones en 2008 —USD 5,3 millones tras ajustar por inflación—. Su valor cayó cerca de un 26 % y esta semana alcanzó apenas USD 3,9 millones.

Una pintura de 1993 de Ed Ruscha , vendida en Sotheby’s en 2017 por unos USD 4 millones —USD 5,5 millones tras ajustar por inflación—, perdió cerca de un 9 % de su valor y se vendió por USD 5 millones.

Una naturaleza muerta de Paul Cézanne, vendida por USD 11,6 millones —USD 31,6 millones tras ajustar por inflación— en 1989, perdió cerca de un 47 % de su valor y alcanzó USD 16,7 millones.

Una estrella afronta una prueba

Existe la creencia generalizada de que los precios de la obra de un artista aumentan tras su muerte. La teoría se puso a prueba cuando 13 obras de la figura dominante del mercado Yayoi Kusama salieron a la venta entre las tres principales casas. Los resultados fueron decididamente desiguales.

Kusama, que murió en agosto, fue una de los pocos artistas —y la única mujer— que superó los USD 1.000 millones en ventas totales de subastas durante su vida, según la base de datos de mercado ARTDAI. Esta semana, siete pinturas superaron las expectativas. Los postores llevaron su lienzo rojo volcánico de los inicios de su carrera, No. 3P.B. (1960), al récord de subasta para la artista, de USD 15,1 millones.

"No. 3P.B.", 1960, de Yayoi Kusama se vendió por 15,1 millones de dólares (incluidas las comisiones), lo que supone un récord para la artista en subasta

Sin embargo, dos esculturas no lograron venderse, incluida su enorme Starry Pumpkin, de 2021, lo que quizá indica dudas sobre su participación plena en las obras de su etapa final.

Los resultados desiguales de Kusama reflejan el estado más amplio del sector de las subastas al cierre de 2026: mucho menos efervescente que en el máximo posterior a la pandemia de 2022, aunque más estable que en los tres años transcurridos desde entonces.

“Sigue sin ser un mercado en el que se venda cada pintura de la pared solo porque sea ‘arte’”, dijo Matthew Newton, responsable de asesoría de arte para las Américas en UBS. “Aún hay mucha reflexión”.

Fuente: The New York Times