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La última arenga de Messi antes del amistoso ante Benín y el emotivo encuentro con sus hijos antes de salir a la cancha

El capitán se lo tomó en serio y alentó a sus compañeros para que dejen todo pese al amistoso ante Benín

El último partido de Lionel Messi con la selección argentina - Argentina vs Benin - La salida de los equipos a la cancha
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Uno de los picos más emotivos en la despedida de Lionel Messi de la selección argentina fue cuando el capitán salió al campo de juego del Estadio Monumental con sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro. Fue para disputar su último partido con la casaca nacional en el encuentro amistoso frente a Benín.

Si bien se trató de un cotejo sin puntos, Messi se lo tomó en serio y antes de salir a la cancha brindó su última arenga a sus compañeros en la que de forma efusiva los instó a “jugar bien, pasándola bien, con la pelota hacer goles. Así lo disfrutamos”.

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Luego Leo saludó a todos los niños que le pidieron un saludo y llegó hasta el fondo del túnel donde se encontró con sus hijos. Con ellos salió al campo de juego en medio de una enorme emoción.

Sucedió antes del choque ante Benín, por la fecha FIFA, en el Monumental

Ese clima se mantuvo en el himno nacional: el entrenador Lionel Scaloni dejó salir varias lágrimas y también se lo notó conmovido al propio Messi ante un estadio colmado que lo acompañó en una noche muy especial. Aguantó sin llorar hasta el epílogo, cuando ya no logró aguantar.

Leo fue acompañado en este encuentro por su familia. Su mujer, Antonela Roccuzzo, quien estuvo en el palco del Monumental junto a Celia Cuccittini, madre de Messi. En un marco emotivo acompañaron al capitán en una noche muy especial.

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Durante la jornada, Messi también manifestó sus sentimientos ante cada reconocimiento. “Llegó el momento. Me voy en paz. Dejé todo. Esta camiseta fue mi sueño. Mi orgullo. Y mi vida. Gracias por quererme tanto. Los voy a extrañar”.

Lionel Messi, Lionel Scaloni y los integrantes de la selección de fútbol de Argentina se encuentran en el campo de juego durante la entonación del himno nacional

En la previa de su último partido con la selección argentina, el rosarino recibió numerosos homenajes de sus compañeros antes del amistoso frente a Benín. Tras la última práctica en Ezeiza, el capitán publicó fotos junto al plantel y expresó que extrañará esos “momentos especiales”, mientras los jugadores compartían en redes sociales imágenes y mensajes de agradecimiento.

Messi debutó con la selección mayor de Argentina el 17 de agosto de 2005, en un amistoso ante Hungría disputado en Budapest. 21 años más tarde escribió una historia única basada en la resiliencia para no bajar los brazos.

Despedida de Messi - BETANO
El público disfrutó de una fiesta inolvidable (Leandro Iacono)

Esta noche llegó a su encuentro número 208 y final con la Selección Mayor en la que marcó 125 goles antes de cotejo ante el elenco africano este martes.

Durante 22 años en las distintas selecciones, Messi conquistó el Mundial de Qatar 2022, las Copas América de 2021 y 2024, La Finalissima 2022, la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y el Mundial Sub-20 de 2005. Además, llegó a la final de dos Mundiales, en Brasil 2014 y Canadá, Estados Unidos y México 2026, como en las Copas América de 2015 y 2016.

El retiro de Lionel Messi de la selección mayor marca el fin de una era. Se viene una etapa de renovación para el conjunto dirigido por Lionel Scaloni que tiene con qué para tomar el legado exitoso del último lustro y seguir haciendo historia.

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