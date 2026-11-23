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Leonardo Ponzio habló con la prensa tras una noche que River Plate necesitaba. El Millonario venció 3-1 a Lanús y selló su pasaje a los cuartos de final del Torneo Clausura, con dos goles de Thiago Almada y uno de Tobías Andrada. Pero, más allá del resultado, lo que dejó la conferencia de prensa del técnico fue una serie de definiciones que tocan temas que van mucho más allá del partido.

Ponzio arrancó con una reflexión que apuntó directo al clima que rodea al club. “El otro día hablaba con una persona que sabe un poco de todo y creo que el fútbol pasó hasta a la política en muchos sectores. No nos damos cuenta de que es un deporte y creo que no nos beneficia a ninguno de los que vivimos de esto”, dijo el entrenador. Con esa introducción sobre la mesa, dejó en claro que conoce bien el terreno en el que se mueve: “Pero bueno, esto es River, lo conozco mucho, sé dónde estoy”.

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Sobre la victoria en sí, fue directo. “El partido fue el que fuimos a buscar. La gente tiene un párrafo aparte, porque la necesidad de ellos es la nuestra, y hay que hacernos fuerte entre todos. Y hoy se ganó un partido muy importante, con goles”, señaló Ponzio en conferencia de prensa. El marcador final reflejó la solidez del elenco de Núñez en los tramos decisivos, aunque el camino al resultado no estuvo exento de dificultades propias.

Uno de los puntos que el técnico puso sobre la mesa fue la tendencia del equipo a complicarse en la salida. “Por ahí en la salida perdemos pelotas que le dan al rival la posibilidad de que resurja”, admitió, aunque aclaró que eso no cambiará la idea de juego: “No vamos a dejar de insistir en lo nuestro, en salir de abajo”. Fue claro también al desmentir una lectura que podría surgir de esos momentos: “Yo no veo un River tirando pelotazos”. Y sobre la decisión de no refugiarse tras el 2-1, lo explicó con lógica: “Por supuesto, después del 2-1 podríamos ser más mezquinos, sacando de arriba, pero si sacábamos de arriba no podíamos hacer el último gol”.

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Ponzio lleva tres meses al frente del equipo y reconoció que ese tiempo le parece un año, por la exigencia que implica el cargo

Almada fue uno de los protagonistas de la noche con sus dos tantos y Ponzio lo destacó puntualmente. “Hoy hizo un tremendo partido, para que vean que también se trabaja; entrenaron tiros libres toda la semana”, afirmó el entrenador. El segundo gol del partido llegó, justamente, desde un tiro libre ejecutado por Almada que golpeó en el travesaño: el rebote le quedó a Andrada, quien definió de primera para poner el 2-1 en el complemento.

Respecto a Tobías Andrada y Santiago Espíndola, Ponzio fue cuidadoso en las palabras: “Tienen los dos buen pie. Tobi tiene más acercamiento al área, Santi en Reserva llegaba más al área. Están dando sus primeros pasos, con una exigencia tremenda. El jugador de River viene exigido desde los 10 años y lo tiene asumido”. Una descripción que da cuenta del peso que cargan los juveniles que ingresan al primer equipo del Millonario.

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También hubo lugar para hablar de las bajas. Lucas Beltrán salió por un golpe en el tobillo y Marcos Acuña, por una molestia en el aductor. Sobre este último, Ponzio fue cauto pero tranquilizador: “No creo que pase a mayores”. En ese mismo tramo de la conferencia, el técnico valoró la respuesta de quienes ingresaron desde el banco: “Valoro a los que entran”.

La pregunta sobre su continuidad en el cargo llegó, inevitablemente. Y Ponzio no esquivó nada. “Creo que me gané el lugar que tengo y lo voy a reflejar con trabajo. Por supuesto que quiero ser entrenador de River, lo tengo clarísimo”, afirmó, para luego agregar algo que sonó a mensaje directo: “Parece que este lugar se está vendiendo o se está ofreciendo y no tenemos que ir por ese lado. Me parece que cuando hay alguien en el cargo, hay que respetarlo”.

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El entrenador valoró a los jugadores que ingresaron desde el banco y pidió respeto por su lugar mientras hay alguien en el cargo (Foto: FOTOBAIRES)

Sobre los rumores que circulan con nombres de posibles candidatos al puesto, el técnico fue igualmente frontal: “No me molesta, sé de qué lado viene, los conozco a cada uno de ustedes. Pero lo que me molesta es que le hagamos mal al club, a los jugadores. Eso es lo que molesta, que al club no le protejan”.

En cuanto a su vínculo con Marcelo Gallardo, Ponzio fue equilibrado. Reconoció que mantiene contacto con distintos entrenadores y que toma referencias de su antecesor, pero delimitó bien el alcance de esa influencia: “De Marcelo queremos copiarle muchísimas cosas de lo que yo viví con él, pero sabemos que hay uno solo. Tengo que sacar de lo mío, siento que soy muy humano y eso tiene un valor agregado”. Lleva tres meses en el cargo, según contó él mismo, que “parecen un año”.

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Sobre la gestión emocional del puesto, sumó: “Trato de ser lo que me sale y con eso transmitir adentro. No voy a reflejar volverme loco para que adentro se vuelvan locos. Es aprender día a día”. En cuanto a la defensa, Ponzio anticipó que Lautaro Rivero tendrá su lugar: “El Chino (Martínez Quarta) tuvo una expulsión, Lauti se lo ha ganado y vamos a tratar de darle confianza. El Chino seguramente estará preparado para cuando le toque y lo voy a seguir defendiendo a muerte”.