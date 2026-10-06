Las lágrimas de Messi y Scaloni durante la emocionante interpretación del himno del ex combatiente Fabio Santana, con la bandera de Malvinas al lado

Lionel Messi y Lionel Scaloni, emocionados durante la entonación del himno argentino

Guardar

Uno de las primeras emociones fuertes de la jornada se vivió en la antesala al inicio del partido entre la selección argentina y Benín. Con la histórica bandera que mostraron los jugadores tras la victoria ante Inglaterra en el Mundial que llevó la inscripción “Las Malvinas son argentinas”, Fabio Santana interpretó el Himno Nacional Argentino antes del último partido de Lionel Messi con la camiseta albiceleste. El ex combatiente de la guerra de 1982 fue uno de los protagonistas de la ceremonia previa al amistoso frente al combinado africano en el estadio Monumental, una de las instancias previstas para la despedida del capitán albiceleste.

Santana ingresó al campo de juego con la bandera que los futbolistas argentinos exhibieron en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 tras el triunfo 2-1 frente a Inglaterra en las semifinales. Aquel encuentro se disputó el 15 de julio y terminó a favor de los de Lionel Scaloni gracias a los tantos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez. Anthony Gordon abrió el marcador para los europeos.

PUBLICIDAD

La emocionante versión del himno argentino entonado por el excombatiente de Malvinas Fabio Santana

Justamente el director técnico Scaloni fue uno de los más emocionados. Apenas comenzó a sonar el himno por los parlantes, una lágrima cayó sobre su rostro. Lionel Messi, al finalizar la versión, tampoco pudo contenerse. “El que no salta, es un inglés”, fue el grito de guerra inmediato que bajó desde las tribunas del Monumental una vez finalizada la canción patria.

La presencia del cantante en Núñez unió dos referencias de fuerte peso simbólico para el público argentino: el cierre de la etapa de Lionel Messi en el seleccionado y el reclamo de soberanía por las Islas Malvinas. La interpretación del himno fue uno de los momentos centrales de la previa del partido, antes del inicio del encuentro.

PUBLICIDAD

Fabio Santana, ex combatiente de Malvinas, cantó el himno en la despedida de Messi (infobae)

El artista, que combatió en la guerra de 1982, había anticipado que deseaba subir al césped con esa bandera. La decisión se concretó durante una noche preparada para despedir al futbolista que disputó su último encuentro con la camiseta número 10 de Argentina.

La bandera utilizada por Santana tiene un antecedente directo en el recorrido de la selección argentina durante el Mundial 2026. Los jugadores la mostraron después de vencer a Inglaterra y avanzar a la final, que luego cayeron en tiempo suplementario ante España.

El mensaje “Las Malvinas son argentinas” apareció en el estadio Monumental en la despedida de Messi. Santana sostuvo la bandera durante su presentación, que antecedió al amistoso ante Benín y a los homenajes organizados para el capitán.

PUBLICIDAD

El ex combatiente contó que la posibilidad de llevar ese símbolo al campo lo movilizaba. “Voy a cantar con esa bandera”, había dicho antes del evento. También expresó que la idea le resultaba especial por el escenario y por el vínculo que, según su mirada, construyeron los futbolistas campeones del mundo con la causa Malvinas.

Fabio Santana cantó el himno en la despedida de Lionel Messi (Imagen Ilustrativa Infobae)

El himno adquirió otra dimensión por la historia personal de quien lo interpretó. Santana fue convocado a combatir durante la guerra de 1982, cuando tenía 20 años. Su carrera musical, que había comenzado desde chico en actos escolares y continuado en bares durante los primeros años de la década de 1980, quedó interrumpida tras el conflicto.

PUBLICIDAD

Fabio Santana volvió a cantar de forma sostenida en 1996, después de un largo período alejado de la música. Durante años evitó hablar públicamente sobre su experiencia en la guerra. “Por 15 años me llamé a silencio”, relató al recordar las consecuencias que atravesó junto con otros excombatientes.

El cantante explicó que el regreso de Malvinas afectó su vínculo con la actividad que más disfrutaba. “Imaginate que si quería hablar, menos cantar”, señaló en una entrevista con el programa La inmensa minoría, de Radio Con Vos.

Santana regresó a las Islas en 2012 junto con otros compañeros. Contó que esa visita resultó difícil por tratarse del lugar donde estuvo cerca de morir, aunque afirmó que consolidó su identidad como veterano. Desde entonces, combinó sus presentaciones musicales con actividades vinculadas a la difusión de la causa Malvinas.

PUBLICIDAD

Fabio Santana cantó el himno argentino en la despedida de Lionel Messi de la Selección

“Cuando entendí que cantando podía malvinizar, no paré más”, afirmó. El músico suele presentarse en bares y participar en actividades escolares, donde comparte su experiencia como ex combatiente y su vínculo con el tango.

“Desde el viernes que me confirmaron que iba a cantar el himno estoy llorando. Estoy muy orgulloso de que me hayan elegido”, había expresado. También dijo que no se sentía solo al asumir esa responsabilidad: “No cantaré solo, sino con los 15 mil que fuimos a Malvinas, con los que dieron la vida por la patria”.

La interpretación de Santana formó parte de una programación especial en el Monumental, donde Messi cerró su recorrido con Argentina ante Benín. El rosarino disputó su partido número 208 con la selección argentina, una cifra que amplía su récord histórico de presencias en el equipo nacional.

PUBLICIDAD

Antes del encuentro, acumulaba 125 goles con la camiseta albiceleste y también era el máximo anotador en la historia del seleccionado. Su carrera internacional incluyó la obtención de la Copa América 2021, la Finalissima 2022, la Copa del Mundo de Qatar 2022 y la Copa América 2024.