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La palabra del fantasista de Fuerte Apache

River Plate derrotó 3-1 a Lanús este domingo en el estadio Monumental y se clasificó a los cuartos de final del Torneo Clausura. El equipo dirigido por el cuerpo técnico millonario resolvió el cruce de octavos con una actuación sólida en condición de local, con dos goles de Thiago Almada, que se convirtió en la figura del partido en Núñez, y otro de Tobías Andrada.

El encuentro tuvo alternativas parejas en el inicio, pero River logró inclinar la balanza en el complemento. En el inicio, tras el penal de Carlos Izquierdoz a Nicolás Otamendi, fue Almada, de 25 años, quien ejecutó el remate desde los 12 pasos con pericia. Pero el Granate ofreció resistencia y, luego de una jugada elaborada, Ramiro Carrera empató 1-1.

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El local impuso condiciones y, a los 23 del segundo tiempo, un tiro libre ejecutado por Almada impactó en la unión del travesaño con el palo derecho; en el rebote, Tobías Andrada definió de primera para anotar el 2-1 parcial.

El tercer tanto llegó sobre el cierre del encuentro, cuando se jugaban 43 minutos de la segunda mitad. Andrada condujo un contraataque desde el fondo de la cancha, Sebastián Driussi arrastró marcas por una de las bandas y Almada apareció en el área para definir ante la salida del arquero Losada y sellar el 3-1 definitivo. Lanús tuvo ocasiones para descontar en el tramo final: Otamendi evitó el empate al rechazar sobre la línea un remate de Sepúlveda, y minutos después Besozzi, recién ingresado, no llegó a conectar un centro cruzado que había superado a la defensa local.

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Con este resultado, River avanzó a la siguiente instancia del certamen y se medirá ante el vencedor de la serie entre Instituto de Córdoba y Huracán. El triunfo representó un alivio para el Millonario y para el propio Almada, por quien el club invirtió 20 millones de euros, pero su rendimiento todavía no había estado a la altura de su currículum.

El campeón del mundo con Argentina se refirió a su resurgimiento y también hizo autocrítica: aceptó que todavía tiene mucho para dar. “Estoy contento porque pudimos ganar. Sabía que no estaba teniendo un buen nivel, tuve unos días difíciles. Cuando uno es jugador la familia lo sufre. Traté de encerrarme en mi familia y mi mujer, sabía que el trabajo se iba a ver en la cancha”, señaló el ex Vélez y Atlético de Madrid.

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Las principales acciones del encuentro en el Monumental

Su paso por la selección argentina en la fecha FIFA (en la que la Albiceleste perdió ante Uruguay y apabulló a Costa Rica) y el respaldo público del Lionel Scaloni en conferencia de prensa sirvieron como impulso para que su rendimiento creciera.

“Estoy muy contento, muy feliz. Me sentí muy bien, era el partido que necesitaba. Me llegó muchísimo el apoyo de Scaloni y estar esos días en la Selección”, aseveró. Y no le quitó importancia al triunfo: “Jugamos con un rival muy difícil, que tiene buen pie, es muy bueno físicamente. E hicimos un buen partido y cumplimos con lo que dijimos en la semana”.

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“Necesitamos ganar, jugar bien, lo que quiere la gente, que paga la entrada para vernos. Quiero agradecerle a la gente por la banca, fue un espectáculo. River siempre tiene que pelear todo y vamos a dejar todo en la cancha para darle a la gente la alegría que merece”, concluyó.