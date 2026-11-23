Britney Spears denuncia comentarios sobre su físico durante sus relaciones sentimentales. (REUTERS)

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Britney Spears volvió a generar conversación en redes sociales después de publicar un video en Instagram en el que habló sobre los comentarios que, según aseguró, recibió de sus antiguas parejas acerca de su apariencia física.

La cantante, de 44 años, afirmó que todos sus exnovios le sugirieron someterse a procedimientos estéticos y colocarse implantes capilares debido al tamaño de su frente.

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La intérprete de “Toxic” compartió el video el sábado 21 de noviembre, mientras se encontraba sentada en un avión y jugaba con su cabello largo frente a la cámara.

Junto a las imágenes, publicó un mensaje en el que cuestionó las observaciones que, de acuerdo con su relato, recibió durante sus relaciones sentimentales.

“¡Tengo una frente realmente grande! Todos los hombres con los que he salido me han dicho que me opere y me ponga implantes de cabello para que mi frente no sea tan grande... ¿Por qué los hombres son unos imbéciles?... ¡SOLO DIGO!”, escribió.

Britney Spears aseveró que todas sus exparejas la presionaron para cambiar su imagen. (AP)

Spears no mencionó nombres ni especificó a qué exparejas se refería. Entre sus relaciones más conocidas se encuentran las que mantuvo con el cantante Justin Timberlake, Jason Trawick y sus tres exesposos: Jason Alexander, Kevin Federline y Sam Asghari.

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La cantante concluyó su publicación con otro comentario sobre la percepción de la apariencia física y el paso del tiempo. “PD: Hablando tonterías, de todas formas todos morimos al final”, escribió. El video terminó con Spears sacando la lengua y haciendo gestos frente a la cámara.

La publicación se produjo durante un fin de semana en el que la artista también compartió otros contenidos relacionados con sus proyectos personales.

En una segunda publicación, difundió imágenes de su viaje en avión y explicó que se dirigía al Reino Unido para trabajar en una nueva línea de joyería.

En el texto que acompañó el video, Britney Spears comentó que estaba considerando cambiar el nombre de su proyecto para evitar posibles interpretaciones relacionadas con el peso corporal.

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Britney Spears pensó en cambiar el nombre de su marca. (Captura web)

“No quiero ofender a nadie llamándolo B Tiny, porque sé lo crueles que pueden ser las personas con quienes tienen sobrepeso o están por debajo de su peso. Hay tantos juicios por parte de los demás que me entristeció... eso fue cosa del año pasado”, dijo.

La cantante adelantó que su colección incluirá una espada japonesa y explicó el significado que quiere transmitir mediante ese objeto. En su publicación, relacionó el diseño con la fortaleza y la protección de las mujeres.

“Es justicia para las mujeres de todo el mundo que alguna vez se han sentido asustadas, indignas, inferiores o profundamente heridas. La espada representa una fuerza que puede permitir que una mujer finalmente sea vulnerable y se sienta cómoda en su propia piel. ¡Porque se siente protegida!”, escribió.

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Las declaraciones sobre sus exparejas también se producen después de otras publicaciones en las que Spears abordó sus relaciones familiares.

A principios de noviembre, la cantante expresó su inconformidad con su hermana menor, Jamie Lynn Spears, y con su exesposo Kevin Federline.

Britney Spears criticó a Kevin Federline con quien ha tenido problemas desde hace tiempo.

En aquel mensaje, aseguró que algunas situaciones familiares del pasado habían afectado su vida y manifestó su intención de alejarse de esos conflictos.

“Me hicieron sentir como una esclava y tienen todos esos secretos sobre las cosas que hicieron a mis espaldas, ¡y lo único que hice fue trabajar para mi padre! ¡Encontraré una nueva familia!”, escribió.

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Sin embargo, el sábado también publicó una disculpa dirigida a sus familiares, aunque posteriormente eliminó el mensaje. El texto acompañaba una imagen aparentemente generada mediante inteligencia artificial de dos gatitos tomando té en Londres.

“Me siento muy bendecida de tener una familia tan hermosa... Lamento mucho haber sacado a relucir problemas del pasado, pero creo que lo hice porque me di cuenta de que necesitaba proteger mi corazón... Así es como amo y, cuando los amo, REALMENTE los amo”, expresó.

Britney Spears admitió que debía disculparse con su familia por su actitud. (Instagram/@britneyspears)

En la misma publicación, reconoció que algunas de sus reacciones pudieron ser impulsivas y ofreció disculpas por haber recordado públicamente conflictos anteriores.

“Mi terquedad es infantil y vergonzosa. En cualquier caso, les pido disculpas a mi familia por mencionar esos recuerdos, pero en realidad nunca he hablado con ellos cara a cara sobre eso... ¡Sinceramente, es porque los extraño muchísimo!”, concluyó la cantante.

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