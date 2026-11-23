Así quedó el cuadro de los octavos de final del Torneo Clausura

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Los octavos de final del Clausura ya comenzaron a definir el recorrido hacia la final, programada para el sábado 12 de diciembre en el Estadio Único Ciudad de La Plata. El primer cruce de cuartos de final quedó confirmado con Vélez, que eliminó por penales a Belgrano de Córdoba, e Independiente, vencedor de Argentinos Juniors por 2-1 en La Paternal. Barracas Central también aseguró su lugar en la siguiente ronda después de imponerse 1-0 ante Defensa y Justicia.

Este domingo, Rosario Central, que estuvo cerca de obtener la Tabla Anual, derrotó 3-1 a Gimnasia y Esgrima de Mendoza y enfrentará a Barracas Central. River Plate, a su vez, superó 3-1 a Lanús en el Monumental y espera por el ganador de la llave que cerrará el programa dominical.

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El partido entre Instituto de Córdoba y Huracán comenzará a las 22.00 en el estadio Mario Alberto Kempes y definirá al rival de River Plate. La Gloria conservará la posibilidad de jugar como local en las series posteriores, salvo si alcanza una eventual final. El encuentro se trasladó desde el Monumental de Alta Córdoba porque ese estadio albergará un espectáculo musical durante el mismo fin de semana.

Avanzan los cruces que definirán al campeón del Torneo Clausura

El lunes, Gimnasia de La Plata, que terminó tercero en la Zona B, recibirá a Newell’s Old Boys, sexto de la Zona A. La última eliminatoria se disputará el miércoles 25 de noviembre, Boca Juniors, campeón de la Tabla Anual, se medirá con Independiente Rivadavia de Mendoza. El Xeneize llegará después de conquistar la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro y buscará mantener abierta su pelea por otro título en el Clausura.

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La instancia de octavos se juega a partido único en el estadio del equipo que terminó mejor ubicado en cada llave. Si el marcador permanece igualado al cabo de los 90 minutos, los equipos deberán disputar dos tiempos suplementarios de 15 minutos. Si persiste la paridad, la definición será por penales, un sistema que también regirá para los cuartos de final y las semifinales.

El ganador del Torneo Clausura obtendrá un premio económico de USD 500 mil, a través de un mecanismo de desembolso de la Liga Profesional y la Conmebol. El beneficio central será la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027. Esa participación le garantizará al campeón un ingreso base de al menos USD 1 millón por competir en el principal torneo continental.

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Además, el campeón del Clausura jugará el Trofeo de Campeones de la Liga Profesional de Fútbol ante Belgrano de Córdoba, que se quedó con el Apertura durante el primer semestre. Si consigue esa copa, accederá a la Supercopa Argentina contra el dueño de la Copa Argentina y a la Supercopa Internacional frente a Boca Juniors. Los vencedores de esas Supercopas y de la Copa Argentina disputarán luego el triangular de la Recopa de Campeones.

LA AGENDA DE LOS OCTAVOS DE FINAL

ARGENTINOS JUNIORS 1-2 INDEPENDIENTE

DEFENSA Y JUSTICIA 0-1 BARRACAS CENTRAL

VÉLEZ 2 (3)-2 (1) BELGRANO DE CÓRDOBA (El Fortín avanzó en los penales 3-1)

DOMINGO 22 DE NOVIEMBRE

ROSARIO CENTRAL 3-1 GIMNASIA Y ESGRIMA DE MENDOZA

RIVER PLATE 3-1 LANÚS

22.00: Instituto de Córdoba-Huracán

LUNES 23 DE NOVIEMBRE

17.00: Gimnasia La Plata-Newell’s

MIÉRCOLES 25 DE NOVIEMBRE

21.00: Boca Juniors-Independiente Rivadavia de Mendoza

LAS TABLAS DE POSICIONES