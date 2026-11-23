Chris Columbus cuestiona el futuro de 'Mi pobre angelito' sin Catherine O’Hara. (Captura de video)

Guardar

Chris Columbus, director de las primeras dos películas de Mi pobre angelito (Home Alone), considera que la franquicia perdió a uno de sus elementos fundamentales tras la muerte de Catherine O’Hara, quien interpretó a Kate McCallister, la madre de Kevin (Macaulay Culkin).

Sus declaraciones se dieron poco antes de que se confirmara el desarrollo de una nueva entrega de la saga, que contará nuevamente con la participación de Culkin.

PUBLICIDAD

En una entrevista con Variety, Columbus habló sobre el papel que O’Hara desempeñó en la historia y explicó por qué considera que su ausencia representa un obstáculo para continuar con la dinámica de las primeras películas.

“Catherine, como siempre he dicho, representa el 50% de ‘Mi pobre angelito’. Existe un yin y un yang en ‘Mi pobre angelito’: Catherine O’Hara y Macaulay Culkin. Sin esos dos en la película, no hay película, porque ellos crean el centro emocional de esa historia”, dijo.

A casi un año de su muerte, Chris Columbus reiteró que la posibilidad de realizar una continuación con los protagonistas originales ya no puede concretarse de la misma manera.

PUBLICIDAD

Chris Columbus considera que Catherine O’Hara es esencial para una continuación de "Mi pobre angelito". (Captura: IMBD)

“En realidad, todo giraba en torno a Catherine y Macaulay, si alguien alguna vez quería hacer una secuela, y desafortunadamente eso ya no puede suceder”, señaló.

Las declaraciones del cineasta coincidieron con la confirmación de que Disney, a través de 20th Century Studios, prepara una nueva película de Mi pobre angelito. La información fue dada a conocer por Entertainment Weekly, que reportó el desarrollo del proyecto el viernes.

La nueva producción contará con el regreso de Macaulay Culkin, quien volverá a participar en una película de la franquicia después de más de 30 años años.

El actor protagonizó las dos primeras entregas, pero no formó parte de las producciones posteriores: Mi pobre angelito 3, Mi pobre angelito 4 y Mi pobre angelito: El golpe de Navidad.

PUBLICIDAD

El proyecto tendrá a Seth Rogen y Evan Goldberg como guionistas y productores, a través de su compañía Point Grey. Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre la trama, el resto del elenco ni la fecha prevista para su estreno.

La secuela de Mi pobre angelito aún no ha revelado su trama. (Captura/YouTube)

Por su parte, Columbus manifestó su interés en volver a trabajar con Culkin, aunque aclaró que no participa actualmente en el desarrollo de la nueva película.

“Macaulay es un gran actor y espero trabajar con él en algún proyecto. Tal vez esté relacionado con ‘Mi pobre angelito’ o tal vez no”, comentó.

Cabe recordar que Catherine O’Hara falleció el pasado 30 de enero a los 71 años en Los Ángeles.

De acuerdo con el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, la causa inmediata de su muerte fue una embolia pulmonar. Asimismo, se determinó que el cáncer rectal figuró como la causa subyacente.

PUBLICIDAD

Catherine O’Hara falleció debido a una embolia pulmonar. (Captura de video)

El documento oficial también señala que la actriz fue cremada y que sus restos fueron entregados a su esposo, el diseñador de producción Bo Welch, con quien estaba casada desde 1992.

El día del fallecimiento, el Departamento de Bomberos de Los Ángeles acudió a la residencia de la actriz tras recibir una llamada a las 4:48 de la madrugada, hora local.

Según la información proporcionada por el cuerpo de emergencias, Catherine O’Hara fue trasladada al hospital en condición “grave”. No se ofrecieron detalles adicionales sobre su estado de salud previo ni sobre la evolución de su cuadro clínico en esas horas.

PUBLICIDAD

Entre los antecedentes médicos que trascendieron públicamente, se mencionó que la actriz padecía una condición poco común conocida como situs inversus.

Catherine O'Hara padecía la enfermedad conocida como "situs inversus". (Europa Press)

Esta anomalía congénita implica que los órganos internos se encuentran dispuestos de manera inversa a la anatomía habitual