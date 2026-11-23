Thiago Almada convirtió el penal del 1-0, participó en el segundo gol y cerró el partido con el 3-1, la figura de la noche en el Monumental fue blanco de elogios en las redes

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River Plate venció a Lanús por 3 a 1 en los octavos de final del Torneo Clausura y, mientras el Millonario festejaba la clasificación a cuartos, las redes sociales armaban su propio partido. Thiago Almada, la patada de Carlos Izquierdoz sobre Nicolás Otamendi y los tiempos de Leonardo Ponzio para realizar los cambios fueron los ejes de una catarata de memes que inundaron X durante y después del partido disputado en el Monumental.

La noche arrancó con polémica y los usuarios no tardaron en capitalizarla. A los 12 minutos, Izquierdoz levantó la pierna para despejar y encontró el cuerpo de Otamendi. El árbitro Pablo Dóvalo demoró unos segundos y luego señaló la pena máxima.

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Almada ejecutó con un remate rasante y puso el 1-0, pero la imagen que quedó grabada fue la del capitán de River en el suelo. El usuario @esckla publicó una foto del momento donde Leandro Paredes se desmayó en Colombia: “Otamendi después de la patada en la cabeza”.

Desde @MandrilandiaX, otro usuario cerró el círculo con un tuit de solo texto que decía: “3 a 1 de contra al final del partido y a Izquierdoz. Me trae lindos recuerdos”. La referencia apuntaba al tercer gol del Millonario, anotado en contraataque por Almada tras asistencia de Tobías Andrada, con el central de Lanús aún en cancha que hizo rememorar el triunfo en Madrid del 2018.

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Almada, precisamente, fue el gran protagonista de la noche dentro y fuera del campo. Convirtió el penal del 1-0, pegó en el travesaño con un tiro libre que derivó en el 2-1 de Andrada, y cerró el partido con el 3-1.

En ese marco, el usuario @frabigol reaccionó con un tuit en mayúsculas: “LOS 25 MILLONES DE DÓLARES MAS BARATOS DE LA HISTORIA DE RIVER. ASÍ TIENE QUE JUGAR LA FIGURA DE RIVER, BIEN THIAGO. BIEN ALMADA. TE ESTABAMOS ESPERANDO, DIEZ”. La frase condensó tanto el alivio por la actuación del volante como la presión que cargaba desde su llegada al club.

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Giovanni González también tuvo su cuota en el humor de la noche, aunque desde otro ángulo. El usuario @yancarpp publicó una captura del videojuego GTA en la que el personaje principal es perseguido muy lentamente por una mujer mientras se desplaza en un scooter, con la frase: “González volviendo a defender”. La imagen, que apuntaba al rendimiento defensivo del lateral, fue uno de los memes más compartidos del partido.

En cuanto a Ponzio, las críticas llegaron en clave de humor. Una publicación comparó dos situaciones del DT: “Ponzio para hacer los cambios: 😴💤💤, Ponzio para saludar a Arruabarrena por ser campeón”, junto a una escena de Walter White, protagonista de Breaking Bad, corriendo a toda velocidad. La referencia aludía a los tiempos del entrenador para mover el banco en un partido en el que Marcos Acuña y Lucas Beltrán salieron con molestias físicas en el complemento.

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El festejo también tuvo su versión desde la tribuna. El usuario @riverdenzop citó el tuit oficial de River Plate que anunciaba el triunfo por 3 a 1 y lo acompañó el ya clásico GIF de Cristiano Ronaldo desahogándose tras la victoria de la Selección de Portugal.

Y desde @bosteromdq, un hincha de Boca el video de los “jugadores acabados”, con el texto: “Mi vecino (gallina) pegó un grito desaforado con el 3-1 a Lanús”, una imagen que, por su expresión, funcionó como remate cómico del clima que se vivía en los hogares durante el partido.

El último meme destacado de la noche llegó desde @millobaneado, que publicó el clip de Flavio Azzaro pidiéndole perdón a Walter Boy: “Yo con ‘El Presunto’ Almada”. La referencia es a las críticas para el volante en las últimas semanas que hoy se convirtieron en aplausos. El Millonario espera ahora al ganador del cruce entre Instituto y Huracán, que definirá su rival en cuartos de final del Clausura.

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