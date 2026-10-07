El homenaje a Messi a los 10 minutos de su último partido con la selección argentina: el gesto de los jugadores de Benín

El último partido de Lionel Messi con la selección argentina - Argentina vs Benin - La ovación a Messi en el minuto 10

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El árbitro chileno Fernando Véjar detuvo el partido entre Argentina y Benín al minuto 10 de juego en el estadio Monumental, en coincidencia con el número que Lionel Messi vistió durante gran parte de su carrera con la Albiceleste. La interrupción marcó uno de los homenajes de la noche de despedida del capitán argentino, con las más de 80.000 personas presentes para aplaudirlo y corearlo.

Con el juego detenido, el estadio entero cantó el nombre de Messi durante varios minutos. Durante la pausa, varios futbolistas de Benín se acercaron a saludarlo, en un gesto que se sumó al reconocimiento colectivo del público argentino hacia el capitán en su último partido con la camiseta nacional. También atronaron los fuegos artificiales a un costado del campo de juego.

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El partido se paró a los 10 minutos para homenajear a Messi (REUTERS/Rodrigo Valle)

El homenaje del minuto 10 se sumó a una jornada cargada de emoción que había comenzado horas antes. Messi se mostró conmovido, con los ojos llorosos, durante el trayecto que trasladó a la delegación desde el predio de Ezeiza hasta el Monumental, en medio de una caravana espontánea de hinchas que rodeó el micro del plantel. Ya en el estadio, la emoción se repitió durante la ceremonia previa, cuando el ex combatiente de Malvinas Fabio Santana interpretó el Himno Nacional Argentino junto a la bandera con la inscripción “Las Malvinas son argentinas”. Al finalizar la canción, Messi no pudo contener las lágrimas, al igual que el técnico Lionel Scaloni.

El amistoso fue organizado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) como despedida oficial de Messi de la selección mayor, tras el anuncio de su retiro internacional el 31 de agosto, luego de la final del Mundial 2026 ante España. El rosarino disputó su encuentro número 208 con la camiseta argentina.

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Messi, durante su último partido (Leandro Iacono)

Messi salió al campo de juego junto a sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, después de dar su última arenga a los compañeros, a quienes instó a “jugar bien, pasándola bien, con la pelota hacer goles”. Antes de eso, saludó a los niños que se lo pidieron en el túnel y llegó hasta el fondo, donde se encontró con sus hijos para salir juntos al campo. Su esposa, Antonela Roccuzzo, y su madre, Celia Cuccittini, lo acompañaron desde el palco del Monumental.

En 22 años de trayectoria, el astro supo inflar su palmarés. El registro incluyó la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024, además de los subcampeonatos mundiales en Brasil 2014 y en Estados Unidos, Canadá y México 2026. Además, en las juveniles, logró el oro olímpico en Beijing 2008 y el Mundial Sub-20 de 2005.

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Horas antes del partido, Messi había difundido un mensaje a través de su patrocinador deportivo, acompañado por la canción Gracias a la vida, interpretada por Mercedes Sosa: “El día que nunca queríamos que llegara ha llegado. Es el día más triste de nuestras vidas. Me voy en paz, di todo lo que pude. Esta camiseta fue mi sueño, mi orgullo y mi vida. Gracias por tanto amor, los voy a extrañar”.