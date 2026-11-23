Florence Pugh revela cómo aprendió a protegerse de las exigencias de Hollywood. (Grosby)

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Florence Pugh compartió las lecciones que ha aprendido sobre cómo desarrollar una carrera en Hollywood sin descuidar su bienestar personal.

La actriz británica, de 30 años, habló sobre la importancia de establecer límites, organizar sus tiempos de descanso y tomar decisiones sobre su trayectoria profesional durante una entrevista con la revista People.

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Al ser cuestionada sobre el mejor consejo que ha recibido de otra mujer de la industria del entretenimiento, la protagonista de Midsommar recordó una enseñanza que recibió al comienzo de su carrera y que, con el paso de los años, ha incorporado a su vida laboral.

“Creo que, desde muy temprano, una mentora extraordinaria me enseñó que nadie te va a decir cuándo es el momento adecuado para descansar”, explicó .

Florence Pugh aseguró que ella decide en que momentos descansar. (REUTERS/Caroline Brehman)

La actriz señaló que cada persona debe identificar sus propias necesidades y establecer las condiciones para mantener un equilibrio entre sus responsabilidades profesionales y su vida personal.

“Tienes que ser tú quien determine tus descansos, tus vacaciones, tus límites, lo que necesitas y lo que no necesitas. Eso no vendrá de nadie más. Tiene que venir de ti”, indicó.

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Pugh, quien se ha consolidado como una de las actrices solicitadas de Hollywood, explicó que aplicar ese consejo le ha permitido tener mayor participación en la organización de sus compromisos y en las decisiones relacionadas con su carrera.

“Cuanto antes puedas entender eso, más sencilla será tu vida. He intentado asegurarme de formar parte de este proceso y de controlar mi agenda, porque, de lo contrario, sientes que no tienes el control. Y es mejor cuando todos esos límites están establecidos”, señaló.

Florence Pugh mantiene el control de su agenda. (REUTERS/Caroline Brehman)

Cabe destacar que no es la primera ocasión en que la actriz habla sobre las dificultades para mantener un equilibrio entre el trabajo y la vida personal.

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En una entrevista con British Vogue, publicada en septiembre de 2024, reconoció que su ritmo profesional había llegado a afectar su bienestar y que, por primera vez, había solicitado unas vacaciones durante el verano.

“Soy una auténtica adicta al trabajo. De repente, el año pasado desperté y pensé: ‘Odio cuánto de mi vida me he perdido’. Sí, quiero tener una carrera para siempre, pero eso no sucederá si trabajo hasta llevarme al límite”, expresó.

Sus límites también se extienden a los comentarios sobre su apariencia física. El 18 de noviembre, Florence Pugh respondió en Instagram a las especulaciones sobre supuestos procedimientos estéticos y el uso de medicamentos para perder peso, luego de que circularan fotografías suyas de los Governors Awards.

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“Nunca he usado Ozempic. NUNCA me he sometido a una cirugía facial”, escribió. Además, explicó que desde que cumplió 30 años ha realizado cambios en su estilo de vida, entre ellos reducir el consumo de alcohol, priorizar el entrenamiento de fuerza y cuidar su salud.

Florence Pugh aseguró que no se ha sometido a alguna cirugía plástica. REUTERS/Mario Anzuoni

“Por primera vez en TODA mi carrera, he tenido la oportunidad de estar descansada, dormir, despertar y hacer ejercicio, además de comer de manera regular y saludable”, agregó.

Finalmente, recordó que los cuerpos y los rostros cambian con el paso del tiempo: “Chicos. Cumplí 30 años. Soy una mujer. Los cuerpos y los rostros cambian. Les pido que todos seamos conscientes de ello. Todos somos personas reales que vivimos vidas reales”.

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