El papa León XIV almorzó con 1.300 personas pobres en el Vaticano y pidió que “a nadie le falte lo necesario para vivir” (REUTERS)

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El papa León XIV almorzó el domingo con 1.300 personas en situación de pobreza en el aula Pablo VI del Vaticano, donde pidió que “cada familia tenga la alegría de estar unida en paz” y que “a nadie le falte lo necesario para vivir”, durante la Décima Jornada Mundial de los Pobres.

El pontífice retomó así la tradición iniciada por su antecesor, el papa Francisco, de compartir un almuerzo con personas necesitadas con motivo de esta celebración. La iniciativa, que se realizó por segundo año consecutivo con León XIV, reunió a invitados seleccionados por 20 organizaciones benéficas de Roma, parroquias y asociaciones.

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“Me gustaría que fuera un ejemplo de un estilo de vida cotidiano. El estilo de la solidaridad fraternal, que no deja a nadie solo en momentos de necesidad”, expresó el Papa después del rezo del ángelus, al explicar el sentido del encuentro.

Antes de bendecir la mesa, León XIV agradeció al arzobispo español Luis Marín, responsable del Dicasterio para el Servicio de la Caridad y organizador de la iniciativa, así como a todas las personas que colaboraron para concretar el almuerzo.

“Así pues, ante todo queremos dar gracias al Señor, que nos da la vida, que nos da la oportunidad de celebrar juntos lo que representa este encuentro, y agradecer a todos aquellos que siempre nos acompañan en nuestro camino”, manifestó.

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La iniciativa, que se realizó por segundo año consecutivo con León XIV, reunió a invitados seleccionados por 20 organizaciones benéficas de Roma, parroquias y asociaciones (REUTERS)

Durante la bendición, el pontífice también pidió por las familias y por quienes atraviesan dificultades económicas. “Señor, ayúdanos a ser testigos de tu amor. Concede a cada familia la alegría de estar unida en paz. Que a nadie le falte lo necesario para vivir. Te damos gracias, Señor, por esta comida fraterna y por todos los que ayudaron a preparar este banquete”, expresó.

Los invitados ocuparon 106 mesas con capacidad para 12 personas cada una, distribuidas en el auditorio donde se celebran los principales actos del Vaticano. Algunos de ellos compartieron el almuerzo junto al pontífice. Al finalizar, cada participante recibió un obsequio con productos de higiene.

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La celebración también se extendió a los comedores sociales y albergues de Roma, donde se sirvió una comida especial para que las personas que no pudieron asistir al Vaticano también participaran de la jornada.

“Nos gustaría recibir a todos en el Aula Pablo VI, pero no es posible (...) Pensando en ellos nació la idea de ampliar esa mesa, llegando a ellos donde alguien ya los espera”, explicó Marín a los medios vaticanos.

Para la preparación de los distintos almuerzos se recibieron donaciones procedentes de varias regiones de Italia, España y Polonia. Entre las colaboraciones se destacó la de la Fundación Cascajares, que aportó 150 pavos criados entre Salamanca y Dueñas, en la provincia española de Palencia.

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Durante la bendición, el pontífice también pidió por las familias y por quienes atraviesan dificultades económicas (REUTERS)

Los animales se prepararon a partir de una receta inspirada en la cocina pontificia del siglo XVI, durante los tiempos del papa Pío V y del cocinero Bartolomeo Scappi. El menú incluyó pavo asado, puré de patatas, compota de manzana con romero y salsa de frutos rojos.

(Con información de EFE)