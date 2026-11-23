República Folklore homenajeó a más de 80 figuras históricas de la música tradicional argentina a través de una pieza audiovisual (Video: Dale Play)

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Hubo un momento de República Folklore en el que el escenario dejó de ser escenario y se convirtió en memoria. Fue el domingo 22 de noviembre, después de la actuación de Lázaro Caballero y antes de la salida de Los Nocheros. Sobre las pantallas se proyectó un video homenaje a los hombres y mujeres que hicieron grande al folklore argentino y que hoy ya no están, pero dejaron un legado que sigue sonando en cada guitarra, en cada bombo y en cada peña.

El video empezó con la voz en off de un locutor que fijó el tono de todo lo que vendría: “Dicen que uno se va del todo cuando ya nadie lo recuerda”. A partir de ahí, el texto fue armando una postal de lo que significa el folklore para quienes lo viven. Habló del rasguido de la guitarra, del golpe del bombo legüero, del zapateo que levanta la tierra y del choque de dos copas que brindan. También de la voz de un hijo, de la memoria de un padre, del cuento de una abuela y de la ronda que se arma.

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El mensaje central apareció de forma explícita. Hay quienes pasan por la vida y quienes se quedan para siempre en la vida de los demás, y las canciones son las que logran atravesar el tiempo. “Canciones que cambian de voz, pero nunca de alma”, resumió el locutor, antes de cerrar con una frase que funcionó como declaración de principios del festival: “en esta República siguen estando todos, los que estamos, los que vendrán y los que nunca se fueron”.

Registros de archivo incorporaron testimonios históricos de Atahualpa Yupanqui, Jorge Cafrune y Eduardo Falú

Ahí llegó la dedicatoria que le dio nombre al momento: “Este es nuestro homenaje para todos aquellos que se volvieron eternos haciendo grande al folklore argentino”. Y enseguida, la palabra de Atahualpa Yupanqui. Lo más movilizador del video fue que no se limitó a nombrar a los homenajeados: varios de ellos hablaron. Con material de archivo, aparecieron algunas de las voces más queridas del género.

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Yupanqui se preguntó: “¿Qué es el sonido profundo y esa quejumbre del bombo?”. Y él mismo respondió: “El bombo no hace más que imitar la respiración jadeante de la tierra cansada de dar frutos”. Horacio Guarany se presentó con sencillez: “Soy Horacio Guarany, cantor argentino de folclore. Escribo algunas cosas”.

El homenaje abarcó a compositores y referentes de diversas regiones del país como Horacio Guarany, Andrés Chazarreta, Ariel Ramírez y Gustavo Cuchi Leguizamón (Télam)

Jorge Cafrune también sumó su voz, con ese sentido de pertenencia que lo definía: “Yo soy de cualquier parte, soy de donde diga el destino, mismo del norte o del sur, por algo soy argentino”. Eduardo Falú dejó una definición sobre la música: “Como dicen, donde mueren las palabras, comienza la música que es universal”.

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Mercedes Sosa fue el hilo conductor. Su interpretación de “Todo Cambia” acompañó todo el video y, en una de las imágenes más fuertes, se la escuchó decir: “Yo no soy una... no soy poeta, lo único que sé hacer es cantar. Cantar para mí es el medio de comunicarme con la mayoría de la gente”.

La interpretación de Todo Cambia a cargo de Mercedes Sosa funcionó como el eje sonoro de la proyección

El homenaje se completó con un recorrido por la lista de quienes dejaron huella. Entre los nombrados están Atahualpa Yupanqui, Mercedes Sosa, Horacio Guarany, Jorge Cafrune y Eduardo Falú, pero también pioneros como Andrés Chazarreta, compositores como Ariel Ramírez, Gustavo “Cuchi” Leguizamón, Armando Tejada Gómez y Jaime Dávalos, y artistas de todas las regiones del país.

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Aparecieron además Buenaventura Luna, Los Hermanos Ábalos, Sixto Palavecino, Jaime Torres, Tránsito Cocomarola, Antonio Tormo, Suma Paz, Tamara Castro, Ginamaría Hidalgo, Norma Viola, Ramona Galarza, Cacho Tirao, Chacho Santa Cruz, Musha Carabajal, Carlos Carabajal, Antonio Tarragó Ros, Hugo Díaz, Chango Farías Gómez, Zitto Segovia y Raúl Barboza, entre muchos otros. El repaso incluyó cantores, guitarristas, bailarines, poetas, compositores y músicos que sostuvieron al folklore desde el norte hasta la Patagonia y desde el litoral hasta Cuyo.

Más que un momento de nostalgia, el video funcionó como la tesis de República Folklore: un festival que busca juntar generaciones y mostrar que el género sigue vivo porque cada nueva voz carga con las anteriores. La proyección sostuvo esa idea hasta el final, con la última imagen en manos de Mercedes Sosa, repitiendo que todo cambia, mientras el público acompañaba una de las canciones más hermosas.

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