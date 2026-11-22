Tallulah Willis explica por qué decidió eliminar de redes sociales una imagen de su padre. (Instagram/@buuski)

Guardar

Tallulah Willis, hija menor de Bruce Willis y Demi Moore, ofreció disculpas por publicar una fotografía junto a su padre que posteriormente eliminó de sus redes sociales.

La artista y empresaria explicó que, aunque compartió la imagen para recordar un momento especial durante una visita al actor, consideró que pudo haber sido demasiado íntima para difundirse públicamente, especialmente ante el diagnóstico de demencia frontotemporal (DFT) que enfrenta el artsita.

PUBLICIDAD

El domingo 22 de noviembre, Tallulah, de 32 años, publicó un mensaje en Instagram en el que habló sobre su decisión de retirar la fotografía, compartida originalmente un día antes.

Según explicó, la imagen fue tomada durante una visita en la que disfrutaba de un momento con el protagonista de Duro de matar mientras ambos veían un video del cantante Frankie Valli.

Tallulah Willis señaló que solo quería compartir un momento hermoso con su padre. (Instagram)

“Tuve a alguien que tomó una fotografía muy dulce de un momento que compartíamos mientras veíamos un video de Frankie Valli cantando. Estaba muy emocionada por lo bonito que había sido ese momento y no pensé más allá para considerar que esta fotografía posiblemente era demasiado íntima para mostrarla”, expresó.

PUBLICIDAD

En el mismo mensaje, Tallulah Willis reconoció que debía tener mayor consideración antes de compartir este tipo de contenido.

“Puedo reconocerlo y prometer que lo haré mejor. Sé que todos lo quieren. Yo lo quiero. Mi familia lo quiere. Y él sigue siendo siempre el héroe absoluto que sabemos que es”, señaló.

En el texto que acompañó su publicación, la artista resumió su postura con la frase: “Puedo hacerlo mejor”, acompañada de un emoji de un corazón reparado.

La fotografía original fue publicada el sábado 21 de noviembre. En ella, Tallulah aparecía sentada junto a Bruce Willis en un columpio de exterior, mientras ambos se tomaban de la mano.

PUBLICIDAD

Tallulah Willis publicó una foto junto a Bruce Willis durante una de sus visitas. (Instagram/@buuski)

La joven vestía un suéter rojo y gafas de sol, mientras que el actor llevaba un cárdigan gris. La publicación estaba acompañada únicamente por dos emojis.

La imagen ofrecía un vistazo a la convivencia familiar del actor, quien vive con demencia frontotemporal, una enfermedad neurológica progresiva que puede afectar el lenguaje, la conducta y el movimiento.

La familia Willis anunció en marzo de 2022 que el actor había sido diagnosticado con afasia, una condición que afecta la capacidad de comunicación y que motivó su retiro de la actuación.

En febrero de 2023, sus familiares informaron que los especialistas habían confirmado un diagnóstico más específico de demencia frontotemporal.

“Si bien esto es doloroso, es un alivio tener finalmente un diagnóstico claro”, comunicó la familia en aquel momento.

La familia de Bruce Willis reveló el diagnóstico del actor en 2022. (Instagram/Demi Moore)

Tallulah es una de las tres hijas que Bruce Willis tuvo con su exesposa Demi Moore, de 64 años. Sus hermanas son Rumer, de 38 años, y Scout, de 35 años.

PUBLICIDAD

En 2024, durante una entrevista con People, Tallulah habló sobre la manera en que ella y sus familiares acompañan a su padre durante su enfermedad. “Sea cual sea el tipo de día que tenga, mi familia y yo nos adaptamos a cómo se encuentra”, explicó.

Por su parte, Bruce Willis también tiene dos hijas, Mabel, de 14 años, y Evelyn, de 12, con su actual esposa, Emma Heming Willis, quien participa en sus cuidados y comparte ocasionalmente información sobre su estado.