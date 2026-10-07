Los tres regalos que le dio el plantel de Benín a Lionel Messi: el significado de la particular estatuilla que le entregaron

En el terreno de juego, previo al inicio del encuentro, el capitán de la selección de Benín entrega obsequios conmemorativos a Lionel Messi

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Fue una noche muy especial para Lionel Messi por haber disputado su último partido con la camiseta de la selección argentina. Y, como no podía ser de otra forma, además de ser abrigado por el calor de más de 80 mil personas que lo vitorearon desde que apareció en el campo de juego, la delegación visitante también quiso agasajarlo con varios regalos. Así fue que el capitán de Benín, Sessi D’Almeida, le entregó en mano tres obsequios que el 10 albiceleste guardó.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el seleccionado africano detalló: “¡Sessi D’Almeida ofrece la Amazonia de Dahomey a Messi! En la noche del 6 al 7 de octubre, antes del saque inicial de Argentina-Benín, el capitán beninés de la noche presentó a Lionel Messi una estatuilla representando el Amazonas de Dahomey. Figura emblemática en la historia de Benín, el Amazonas simboliza la fuerza, coraje y valentía de las mujeres guerreras del reino de Dahomey. Un fuerte gesto de patrimonio, respeto y homenaje a una leyenda viva del fútbol".

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La figura de la estatuilla, que llamó la atención de varios, alude a las Amazonas del Dahomey, también llamadas Agojie, el cuerpo militar integrado exclusivamente por mujeres que formó parte del antiguo Reino de Dahomey, en el territorio del actual Benín. Estas guerreras participaron en la defensa del reino frente al avance colonial francés, especialmente durante los enfrentamientos de fines del siglo XIX. Su imagen, que tiene una réplica de 30 metros hecha en bronce en la ciudad beninesa de Cotonú (la más importante del país), permanece asociada en el país a la fortaleza y la resiliencia.

Los beninenses estuvieron embelesados con Messi (JUAN MABROMATA / AFP)

Antes de iniciar el match, el capitán de Benín se acercó a Lionel Messi durante el sorteo y protagonizó el intercambio que puso en primer plano un símbolo central de la historia de su país. El futbolista, que intentó expresarse en español, le entregó en mano dos obsequios más: una rosa y una carta manuscrita, elaborada por integrantes de todo el plantel beninés. El texto escrito a mano sumó una dimensión colectiva al homenaje. Junto con la rosa y la estatuilla, el plantel de Benín expresó su reconocimiento a Messi en un momento compartido durante el sorteo.

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El encuentro también dejó postales de su exigencia competitiva: Messi falló una ocasión clara para ampliar el resultado y se recriminó con un insulto que captaron las cámaras. Más tarde, desperdició un tiro libre en los minutos finales y expresó su frustración. Antes, incluso había buscado cambiar la ubicación de un córner para intentar marcar un gol olímpico, aunque la jugada no prosperó.

Luego del encuentro, los jugadores rivales se acercaron a Messi para saludarlo, felicitarlo y varios buscaron llevarse una selfie. Messi se dio el gusto de convertir el tercer tanto -de penal-, asistió a Nicolás Otamendi y Nicolás Paz en los otros y cerró su participación con el seleccionado argentino absoluto con un total de 208 partidos, 126 goles y 68 asistencias (según registro de AFA).

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El cariño de todo Benín para con Lionel Andrés Messi (REUTERS/Rodrigo Valle)

Tras el pitazo final, el árbitro Fernando Véjar le regaló la pelota del partido más las tarjetas, que finalmente fueron destinadas a Soledad Pastorutti, una de las protagonistas del show musical posterior. El homenaje concluyó con una exhibición de drones, pero el espectáculo tecnológico se volvió viral por un error: una de las figuras mostró a Messi pateando con la pierna derecha, su menos hábil. La despedida cerró una etapa de 22 años, seis títulos y numerosos récords de Messi con la camiseta argentina.

El rosarino se despidió definitivamente de su público con un emotivo discurso de cara a la gente luego del encuentro con Benín que cerró esta fecha FIFA. “Es difícil decir algo hoy. Hay muchas emociones y se me cruzan muchas cosas. En lo primero que pienso es en mi viejo”, mencionó, entre otras palabras.

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