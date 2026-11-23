Primera Dama anuncia artES, el nuevo complejo para impulsar la formación artística en El Salvador (Foto cortesía Presidencia)

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La primera dama de El Salvador, Gabriela Rodríguez de Bukele, anunció la construcción de “artES”, un complejo de cuatro edificios destinado a escuelas nacionales de formación artística y elencos profesionales, como parte de un plan para reforzar la enseñanza de música, danza, artes visuales y artes escénicas en el país.

El video transmitido este domingo muestra que el proyecto estará ubicado en San Salvador, en los terrenos donde funciona actualmente un parqueo y en un predio contiguo que, según indicó, fue adquirido por el Gobierno con recursos propios. La iniciativa reunirá las sedes centrales de la Escuela Nacional de Música, la Escuela Nacional de Danza, la Escuela Nacional de Artes Visuales y la Escuela Nacional de Artes Escénicas.

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También albergará al Ballet Nacional de El Salvador, el Ballet Folclórico Nacional, la Compañía Nacional de Danza, la Orquesta Sinfónica de El Salvador y Banda El Salvador.

“Hoy quiero presentarles Artes”, afirmó la primera dama en el video transmitido en el Día Internacional del Músico, docentes, artistas, familias y funcionarios del Ministerio de Cultura. Durante su discurso, señaló que el proyecto busca elevar la calidad de la enseñanza artística y ampliar las oportunidades para que niños y jóvenes accedan a este tipo de formación.

La primera dama presenta Artes, el complejo que reunirá escuelas y elencos nacionales en San Salvador (Cortesía Presidencia de El Salvador)

Aulas especializadas, auditorios y un teatro

El complejo contará con salones destinados a música, danza, teatro y artes visuales, además de talleres de dibujo, pintura, escultura y cerámica. El diseño incluye aulas para primera infancia, salas de ensayo, espacios para percusión y coro, estudios de grabación y talleres de vestuario, utilería y lutería.

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La primera dama anticipó que el predio que concentrará las escuelas de música también tendrá una sede para Banda El Salvador, la Orquesta Sinfónica y un teatro. “Tendremos todo lo necesario para que nuestros niños y jóvenes reciban una formación de altísima calidad”, sostuvo.

La propuesta incorpora una biblioteca, un centro de estudios, cafetería, gimnasio y áreas de atención de enfermería, psicología, nutrición y fisioterapia. Contempla además espacios de trabajo para padres, una bebeteca y una sala de lactancia materna.

Las escuelas nacionales de música y danza se trasladarán a sedes temporales acondicionadas en San Salvador desde 2027 (Cortesía Presidencia de El Salvador)

Sedes temporales para música y danza desde 2027

Mientras avanza la construcción de Artes, las escuelas nacionales de música y danza pasarán a nuevas sedes acondicionadas en San Salvador a partir de 2027, según anunció la primera dama. No precisó la fecha de inicio de las obras ni el plazo estimado para la apertura del complejo definitivo.

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El Gobierno también identificó los primeros 15 espacios en distintas zonas del país que serán remodelados para instalar sedes regionales y municipales de las escuelas de formación artística. La medida forma parte de una estrategia para extender la enseñanza más allá de la capital.

“Artes no es un proyecto aislado”, expresó. La primera dama afirmó que el programa incluirá medidas de corto, mediano y largo plazo para actualizar los planes académicos y establecer una ruta nacional de enseñanza artística.

El anuncio incluye espacios acondicionados en la capital para ambas instituciones, una medida previa a la apertura del recinto definitivo que busca mejorar la preparación de futuras generaciones artísticas salvadoreñas (Cortesía Presidencia de El Salvador)

El Ministerio de Cultura, rector de la formación artística pública y privada

El plan prevé que el Ministerio de Cultura asuma un rol rector en la formación artística del país. La institución revisará, junto con el Ministerio de Educación, los programas de los distintos niveles educativos que incluyen estímulo y enseñanza de disciplinas artísticas.

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La primera dama planteó que las alcaldías y otras entidades públicas coordinen sus programas con el Ministerio de Cultura para que cuenten con un aval y respondan a estándares comunes. La estrategia también contempla incorporar a los Cubos, los centros comunitarios impulsados por el Gobierno, mediante actividades vocacionales vinculadas con la danza y otras expresiones.

En el caso de la Escuela Nacional de Música, indicó que ya comenzó el rediseño académico. Para la Escuela Nacional de Danza, anticipó una alianza con la Royal Academy of Dance, academia británica especializada en enseñanza de ballet.

Cooperación técnica del CAF para el modelo de gestión

La primera dama informó que el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) suscribió una cooperación técnica para colaborar en el diseño del modelo de gestión de Artes.

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El anuncio se realizó durante un encuentro que reunió, por primera vez según la organización, a las escuelas de formación artística, los elencos profesionales y el personal administrativo del Ministerio de Cultura. La comunidad vinculada a estas instituciones supera los 5.000 estudiantes, a los que se suman docentes, artistas y familiares.

La primera dama sostuvo que el objetivo también apunta a que quienes se formen en estas disciplinas puedan desarrollar una carrera profesional. “Tenemos una deuda enorme con la población salvadoreña: garantizar el acceso a la cultura”, afirmó.