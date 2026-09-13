Deportes

Cuándo volverá a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1 tras su muy buena actuación en el GP de España

El piloto argentino volvió a destacarse con una gran largada y una sobra actuación: terminó 7° y sumó seis puntos

Franco Colapinto saluda al público en Mandring (REUTERS/Violeta Santos Moura)
Franco Colapinto saluda al público en Mandring (REUTERS/Violeta Santos Moura)
Guardar

Franco Colapinto completó un gran fin de semana y terminó en el puesto 7 en el Gran Premio de España de la Fórmula 1. En el flamante Mandring, el piloto de Alpine había redondeado una muy buena clasificación al pasar a Q3 y conseguir un noveno lugar, pero ya en la carrera también demostró su gran potencial.

En otra largada con su sello, el bonaerense, de 23 años, ganó dos lugares al superar a Liam Lawson y a Oscar Piastri. Después, hizo una parada temprana, se ubicó décimo y realizó un trabajo sobrio, a la espera de que pasaran por boxes los corredores que apostaron a una neutralización.

PUBLICIDAD

El argentino consiguió dejar atrás a Gabriel Bortoletto y mantuvo a raya al McLaren de Oscar Piastri. Después, con el ingreso tardío a pits de su compañero Pierre Gasly, trepó al séptimo puesto, igualando su segunda mejor actuación en la Máxima (sumó seis puntos). El francés, en tanto, culminó 12°.

Ahora, Colpinto y la Fórmula 1 tendrán un breve descanso: el fin de semana del 26 de septiembre se desarrollará el Gran Premio de Azerbaiyán, en el circuito callejero de Bakú. El formato de la prueba será tradicional con tres prácticas libres, la clasificación y la carrera principal.

PUBLICIDAD

EL CALENDARIO DE FRANCO COLAPINTO EN LA F1 2026

1- 14° en el Gran Premio de Australia

2- 14° en la Sprint del Gran Premio de China

3- 10° en el Gran Premio de China

4- 16° en el Gran Premio de Japón

5- Gran Premio de Baréin: domingo 12 de abril (CANCELADA)

6- Gran Premio de Arabia Saudita: domingo 19 de abril (CANCELADA)

7- 10° en la Sprint del Gran Premio de Miami

8- 7° en el Gran Premio de Miami

9- 9° de la Sprint en Canadá

10- 6° en el Gran Premio de Canadá

11- 15° en el Gran Premio de Mónaco

12- Cruzó la bandera a cuadros 8° en el Gran Premio de Barcelona, pero fue reclasificado décimo

13- 15° en el Gran Premio de Austria

14- 12° en la Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña

15- 9° en el Gran Premio de Gran Bretaña

16- 10º en el Gran Premio de Bélgica

17- 15° en el Gran Premio de Hungría

18- 12° en la Sprint del Gran Premio de Países Bajos

19- 14° en el Gran Premio de Países Bajos

20- 9° en el Gran Premio de Italia

21- 7° en el Gran Premio de España

22- Gran Premio de Azerbaiyán: sábado 26 de septiembre a las 8.00

23- Sprint del Gran Premio de Singapur: sábado 10 de octubre a las 6.00

24- Gran Premio de Singapur: domingo 11 de octubre a las 9.00

25- Gran Premio de Estados Unidos: domingo 25 de octubre a las 17.00

26- Gran Premio de México: domingo 1 de noviembre a las 17.00

27- Gran Premio de Brasil: domingo 8 de noviembre a las 14.00

28- Gran Premio de Las Vegas: domingo 22 de noviembre a la 1.00

29- Gran Premio de Qatar: domingo 29 de noviembre a las 13.00

30- Gran Premio de Abu Dhabi: domingo 6 de diciembre a las 10.00

* HORARIOS DE ARGENTINA

**24 Grandes Premios y 6 carreras Sprint

Temas Relacionados

Franco ColapintoFórmula 1F1AlpineF1 hoyGran Premio de Españadeportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Se corre el Gran Premio de España de Fórmula 1: Kimi Antonelli lidera y Franco Colapinto marcha 7°

Tras su gran clasificación, el argentino de Alpine busca sumar puntos nuevamente con Alpine en el debut oficial del Madring. Transmite Fox Sports y Disney+

Se corre el Gran Premio de España de Fórmula 1: Kimi Antonelli lidera y Franco Colapinto marcha 7°

Por qué levantamos los brazos al ganar: la ciencia detrás del lenguaje corporal de la victoria

Un análisis de la psicología cognitiva desmitifica la idea de que la postura de triunfo sea un mero instinto animal y demuestra cómo el cuerpo, la cultura y la mente se combinan en la celebración deportiva

Por qué levantamos los brazos al ganar: la ciencia detrás del lenguaje corporal de la victoria

Julián Álvarez quedó afuera de los convocados del Atlético de Madrid: los motivos

El delantero argentino, que venía de disputar su primer partido como titular en la temporada, no forma parte de la delegación del Colchonero de cara a la visita a la Real Sociedad

Julián Álvarez quedó afuera de los convocados del Atlético de Madrid: los motivos

Una ronda, varios giros y un gol: la llamativa jugada de la selección femenina de Francia en el Mundial sub-20 que recorre el mundo

Cinco jugadoras se agruparon en el área durante un tiro de esquina que terminó en el 2-0 parcial ante Ghana por el Grupo C

Una ronda, varios giros y un gol: la llamativa jugada de la selección femenina de Francia en el Mundial sub-20 que recorre el mundo

La gran largada de Franco Colapinto en el GP de España de F1: así ganó dos lugares en el inicio

El argentino se volvió a lucir en el comienzo de una carrera a pura reacción y reflejos

La gran largada de Franco Colapinto en el GP de España de F1: así ganó dos lugares en el inicio

MALDITOS NERDS

Nintendo Switch 2 recibirá ‘Marvel’s Guardians of the Galaxy: Encore Edition’

Nintendo Switch 2 recibirá ‘Marvel’s Guardians of the Galaxy: Encore Edition’

SNK anuncia ‘Metal Slug Ultimate Collection’ con diez juegos para 2027

Square Enix anuncia ‘Romancing SaGa 3: Destinies United’ para febrero de 2027

‘Inazuma Eleven: Bold Revolution’ será la secuela directa de ‘Victory Road’

Square Enix recupera ‘Torneko’s Mystery Dungeon’ con gráficos en HD

ENTRETENIMIENTO

El emotivo regreso de Céline Dion a los escenarios tras seis años alejada por problemas de salud: “Son lágrimas de alegría”

El emotivo regreso de Céline Dion a los escenarios tras seis años alejada por problemas de salud: “Son lágrimas de alegría”

Lady Gaga y Michael Polansky, felices con su primer bebé: así viven sus primeros días como padres

Gary Oldman cree que la serie de Harry Potter superará a las películas: “Será más satisfactoria”

Emmy 2026: todos los nominados y los primeros ganadores de la gran noche de la televisión

“La joya de la familia” vuelve 20 años después: así será la secuela que reúne a sus protagonistas originales

INFOBAE AMÉRICA

Giuseppe Valditara, ministro de Educación de Italia: “Primero está la inteligencia humana, después la inteligencia artificial”

Giuseppe Valditara, ministro de Educación de Italia: “Primero está la inteligencia humana, después la inteligencia artificial”

Trump dijo que la guerra con Irán “terminará después de las elecciones de medio término, tal vez antes”

Bernardo Comas, de campeón mundial de boxeo a vivir entre carencias en Cuba

“Mi perro y todas las cosas se quemaron” en voraz incendio que consumió al menos cinco casas en República Dominicana

Cargamento de cocaína en el Caribe hondureño asciende a 1,661 kilos y deja cuatro detenidos