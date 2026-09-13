Cuándo volverá a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1 tras su muy buena actuación en el GP de España

Franco Colapinto saluda al público en Mandring (REUTERS/Violeta Santos Moura)

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Franco Colapinto completó un gran fin de semana y terminó en el puesto 7 en el Gran Premio de España de la Fórmula 1. En el flamante Mandring, el piloto de Alpine había redondeado una muy buena clasificación al pasar a Q3 y conseguir un noveno lugar, pero ya en la carrera también demostró su gran potencial.

En otra largada con su sello, el bonaerense, de 23 años, ganó dos lugares al superar a Liam Lawson y a Oscar Piastri. Después, hizo una parada temprana, se ubicó décimo y realizó un trabajo sobrio, a la espera de que pasaran por boxes los corredores que apostaron a una neutralización.

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El argentino consiguió dejar atrás a Gabriel Bortoletto y mantuvo a raya al McLaren de Oscar Piastri. Después, con el ingreso tardío a pits de su compañero Pierre Gasly, trepó al séptimo puesto, igualando su segunda mejor actuación en la Máxima (sumó seis puntos). El francés, en tanto, culminó 12°.

Ahora, Colpinto y la Fórmula 1 tendrán un breve descanso: el fin de semana del 26 de septiembre se desarrollará el Gran Premio de Azerbaiyán, en el circuito callejero de Bakú. El formato de la prueba será tradicional con tres prácticas libres, la clasificación y la carrera principal.

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EL CALENDARIO DE FRANCO COLAPINTO EN LA F1 2026

1- 14° en el Gran Premio de Australia

2- 14° en la Sprint del Gran Premio de China

3- 10° en el Gran Premio de China

4- 16° en el Gran Premio de Japón

5- Gran Premio de Baréin: domingo 12 de abril (CANCELADA)

6- Gran Premio de Arabia Saudita: domingo 19 de abril (CANCELADA)

7- 10° en la Sprint del Gran Premio de Miami

8- 7° en el Gran Premio de Miami

9- 9° de la Sprint en Canadá

10- 6° en el Gran Premio de Canadá

11- 15° en el Gran Premio de Mónaco

12- Cruzó la bandera a cuadros 8° en el Gran Premio de Barcelona, pero fue reclasificado décimo

13- 15° en el Gran Premio de Austria

14- 12° en la Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña

15- 9° en el Gran Premio de Gran Bretaña

16- 10º en el Gran Premio de Bélgica

17- 15° en el Gran Premio de Hungría

18- 12° en la Sprint del Gran Premio de Países Bajos

19- 14° en el Gran Premio de Países Bajos

20- 9° en el Gran Premio de Italia

21- 7° en el Gran Premio de España

22- Gran Premio de Azerbaiyán: sábado 26 de septiembre a las 8.00

23- Sprint del Gran Premio de Singapur: sábado 10 de octubre a las 6.00

24- Gran Premio de Singapur: domingo 11 de octubre a las 9.00

25- Gran Premio de Estados Unidos: domingo 25 de octubre a las 17.00

26- Gran Premio de México: domingo 1 de noviembre a las 17.00

27- Gran Premio de Brasil: domingo 8 de noviembre a las 14.00

28- Gran Premio de Las Vegas: domingo 22 de noviembre a la 1.00

29- Gran Premio de Qatar: domingo 29 de noviembre a las 13.00

30- Gran Premio de Abu Dhabi: domingo 6 de diciembre a las 10.00

* HORARIOS DE ARGENTINA

**24 Grandes Premios y 6 carreras Sprint