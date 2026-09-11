Square Enix recupera ‘Torneko’s Mystery Dungeon’ con gráficos en HD

Torneko’s Mystery Dungeon, de Square Enix

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Square Enix lanzó Dragon Quest Heroes: Torneko’s Mystery Dungeon - Classic HD, la remasterización del juego publicado originalmente en Japón en 1993 y que nunca había tenido una edición internacional oficial. El título ya está disponible por 24,99 dólares en PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y PC, a través de Steam y Microsoft Store. También llegó a iOS y Android, aunque esas versiones móviles están limitadas al mercado japonés.

El debut internacional de Torneko

La aventura está protagonizada por Torneko, el comerciante de armas presentado en Dragon Quest IV. La historia transcurre después de los acontecimientos de aquel RPG y sigue su intento de convertirse en el mejor vendedor de armas del mundo. Su objetivo requiere encontrar un tesoro legendario dentro de una misteriosa mazmorra de la que nadie logró sacarlo.

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En lugar de controlar a un guerrero destinado a salvar el mundo, el jugador encarna a un comerciante interesado en conseguir objetos y ampliar su negocio. Cada expedición permite recolectar armas, equipo y otros recursos, pero Torneko debe salir con vida para conservarlos y llevarlos de regreso a su tienda.

Los objetos recuperados sirven para expandir el comercio. A medida que la tienda crece, aumenta el espacio disponible para guardar equipo entre incursiones. Ese progreso permanente contrasta con el reinicio que ocurre al entrar otra vez en la mazmorra, donde el protagonista comienza desde el nivel 1.

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El lanzamiento original apareció exclusivamente en Japón y fue la primera entrega de Mystery Dungeon. También funciona como precuela de Torneko: The Last Hope, otra aventura del personaje que sí contó con una edición occidental. La remasterización permite acceder oficialmente al inicio de esa serie fuera de territorio japonés más de tres décadas después de su estreno.

Cómo funciona su estructura roguelike

Torneko’s Mystery Dungeon utiliza una estructura roguelike, término aplicado a juegos con escenarios generados de nuevo en cada intento, pérdida de recursos al ser derrotado y decisiones que pueden cambiar el resultado de una partida. La distribución de la mazmorra, los objetos disponibles y la posición de los monstruos varían en cada expedición.

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El sistema de combate funciona por turnos. Cada paso, ataque o uso de un objeto por parte de Torneko consume un turno y permite que las criaturas también actúen. Esto obliga a calcular movimientos, vigilar las rutas de escape y decidir cuándo conviene combatir o evitar a un enemigo.

Derrotar monstruos entrega puntos de experiencia que aumentan el nivel del protagonista durante esa incursión. Las criaturas se vuelven más poderosas a medida que el jugador desciende hacia pisos más profundos, donde también puede encontrar mejores tesoros. El riesgo crece con cada avance: una derrota provoca la pérdida de todos los objetos recogidos y la siguiente partida comienza nuevamente desde el nivel 1 y el primer piso.

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La tienda introduce una meta que continúa entre intentos. Si Torneko consigue regresar, puede almacenar parte del equipo y aumentar la capacidad de su negocio. Así, aunque los niveles y las mazmorras se reinician, el comercio mantiene una forma de progreso a largo plazo.

Esta fórmula ayudó a popularizar los roguelike en Japón durante la década de 1990. La generación variable de escenarios impide memorizar una única ruta y obliga a adaptar la estrategia a los recursos encontrados en cada partida.

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Torneko’s Mystery Dungeon, de Square Enix

Qué cambia en Classic HD

Classic HD conserva la estructura del lanzamiento de 1993, pero actualiza la presentación con gráficos en alta definición. También incorpora una nueva secuencia cinematográfica de apertura y ajustes de calidad de vida, es decir, cambios destinados a reducir fricciones y facilitar acciones frecuentes sin sustituir las reglas principales.

La remasterización agrega opciones de dificultad ajustables. Los jugadores pueden modificar el desafío según su experiencia, tanto si se acercan por primera vez a Mystery Dungeon como si conocen sus sistemas de exploración, gestión de objetos y pérdida de recursos.

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La edición de Steam incluye funciones específicas vinculadas con las retransmisiones de partidas. Square Enix no detalló en la información difundida qué herramientas concretas ofrece este apartado, pero lo presentó como una característica exclusiva de esa versión.

El lanzamiento abarca las consolas actuales de Sony, Microsoft y Nintendo, además de PC. Las ediciones para teléfonos y tabletas también están disponibles desde el estreno, aunque las tiendas de Apple y Google solo las ofrecen oficialmente en Japón. En el resto de los mercados, Dragon Quest Heroes: Torneko’s Mystery Dungeon - Classic HD puede comprarse en consolas y PC por 24,99 dólares.

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