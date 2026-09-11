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Nintendo Switch 2 recibirá ‘Marvel’s Guardians of the Galaxy: Encore Edition’

La Encore Edition se estrenará el 5 de noviembre con modos Calidad y Rendimiento

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Eidos-Montréal anunció que Marvel’s Guardians of the Galaxy: Encore Edition llegará de forma nativa a Nintendo Switch 2 el 5 de noviembre de 2026. Presentada durante un Nintendo Direct, esta edición incluirá dos modos gráficos para jugar en TV y una colección exclusiva de atuendos glam rock para los cinco integrantes del equipo.

Una versión nativa después de la nube

El juego ya estaba disponible para la Nintendo Switch original desde 2021, pero mediante una versión en la nube. Ese formato ejecuta el título en servidores remotos y transmite la imagen a la consola por internet, por lo que la experiencia depende de la calidad y estabilidad de la conexión.

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La Encore Edition cambiará ese sistema por una versión desarrollada para ejecutarse directamente en Nintendo Switch 2. Esto permitirá acceder al juego sin recurrir al streaming constante y aprovechar el hardware de la nueva consola con opciones específicas de imagen y fluidez.

El lanzamiento recuperará la aventura de acción en tercera persona protagonizada por los Guardianes de la Galaxia. El jugador controla principalmente a Star-Lord, mientras coordina las habilidades de sus compañeros durante los combates y avanza por una historia centrada en las conversaciones y los vínculos entre los personajes.

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La edición original recibió críticas por algunos problemas puntuales y por la repetición de ciertas situaciones. Entre sus elementos mejor valorados estuvieron el guion, la banda sonora, el humor, el sistema de combate y las interacciones entre los miembros del grupo.

Resolución y rendimiento en Nintendo Switch 2

Eidos-Montréal detalló dos configuraciones para jugar con la consola conectada al televisor. El modo Calidad apuntará a una resolución de 1440p y una tasa de 30 fotogramas por segundo. El modo Rendimiento reducirá la resolución a 1080p para alcanzar hasta 40 fotogramas por segundo.

Los fotogramas por segundo, abreviados como fps, indican cuántas imágenes genera el juego en un segundo. Una cifra más alta produce movimientos más fluidos, mientras que una resolución superior prioriza la definición de la imagen. Los jugadores podrán elegir entre ambas configuraciones según su preferencia.

En modo portátil, Marvel’s Guardians of the Galaxy: Encore Edition funcionará a 30 fps. El estudio todavía no especificó la resolución que utilizará la pantalla de Nintendo Switch 2 en esa modalidad.

La opción de 40 fps está anunciada específicamente para el modo TV. Por ahora tampoco se informaron otros detalles técnicos, como posibles diferencias visuales en iluminación, texturas o efectos entre Calidad y Rendimiento.

Personaje masculino en el aire con un puño levantado. Detrás hay una criatura alada verde con fuego saliendo de su boca. El fondo es el espacio
Star-Lord, de Marvel's Guardians of the Galaxy, levanta el puño mientras una criatura alada escupe fuego en el espacio exterior. (YouTube: Amazon Luna)

Atuendos exclusivos para los Guardianes

El contenido nuevo de la Encore Edition será un conjunto de trajes inspirado en el glam rock de los años 80. Los atuendos estarán disponibles para Star-Lord, Gamora, Drax, Rocket y Groot, y serán exclusivos de esta edición para Nintendo Switch 2.

La estética elegida se vincula con la presencia de la música dentro del juego y con la identidad de su protagonista, aunque no se anunciaron nuevas misiones, personajes o cambios en la campaña. El material presentado se concentra en las mejoras técnicas y en la colección de vestuario.

Marvel’s Guardians of the Galaxy combina acción y aventura en tercera persona con elementos de shooter. Su campaña utiliza órdenes de equipo durante los enfrentamientos, diálogos entre los Guardianes y decisiones que modifican algunas conversaciones y situaciones.

Marvel’s Guardians of the Galaxy: Encore Edition estará disponible exclusivamente para Nintendo Switch 2 a partir del 5 de noviembre de 2026.

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