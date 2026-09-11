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Julio César Chávez Jr. y Omar Chávez cumplen con excelencia en el pesaje y quieren recuperar la gloria del boxeo

La función de este sábado 12 de septiembre reunirá a la familia en Puebla, una sede con carga simbólica para la familia de la leyenda mexicana

La velada reunirá otra vez a los hijos de Julio César Chávez en la misma programación profesional, con su padre presente en el Gimnasio Miguel Hidalgo. (Crédito especial: Facebook/ Grind Hard Promotions)
La velada reunirá otra vez a los hijos de Julio César Chávez en la misma programación profesional, con su padre presente en el Gimnasio Miguel Hidalgo. (Crédito especial: Facebook/ Grind Hard Promotions)
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Julio César Chávez Jr. y Omar Chávez cumplieron con el pesaje para volver a compartir cartelera este sábado 12 de septiembre en Puebla.

Los hijos de la leyenda no tuvieron contratiempos ante la báscula y quedaron listos para enfrentar a los colombianos Jeison Troncoso y Brayan Santander, respectivamente.

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La función se realizará en el Gimnasio Miguel Hidalgo como parte de una velada con causa contra las adicciones. Para los hermanos Chávez, la cita representará una oportunidad de sumar actividad, recuperar continuidad y responder a la expectativa que siempre acompaña a la familia.

El peso crucero ya no será un obstáculo para Chávez Jr. ante Troncoso

Julio César Chávez Jr. marcó 90 kilos, la misma cifra que Jeison Troncoso, durante la ceremonia realizada antes de la función. Ambos cumplieron con el límite pactado y podrán protagonizar la pelea estelar sin obstáculos relacionados con el peso.

El combate se disputará a 10 rounds en peso crucero y no tendrá un cinturón en juego. Chávez Jr. y Troncoso quedaron frente a frente después de superar el último requisito antes de subir al ring en Puebla.

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El duelo contra Troncoso será la tercera presentación profesional del sinaloense en el año y le permitirá sostener la actividad que busca recuperar después de etapas con pocas peleas.

El combate Chávez Jr. vs Troncoso no pone un cinturón en juego y será la tercera presentación profesional del mexicano en el año. (Crédito especial: Facebook/ Grind Hard Promotions)
El combate Chávez Jr. vs Troncoso no pone un cinturón en juego y será la tercera presentación profesional del mexicano en el año. (Crédito especial: Facebook/ Grind Hard Promotions)

El pesaje también representó un paso necesario para Julio César, quien en otras etapas de su trayectoria enfrentó dificultades para llegar al límite establecido.

Chávez Jr. señaló que se preparó para enfrentar a un rival exigente. El colombiano llegará con poder de nocaut: 10 de sus 14 victorias han terminado antes del límite, por lo que el mexicano tendrá que cuidar los intercambios desde los primeros rounds.

Por su parte, Troncoso anticipó un choque de estilos. El colombiano buscará trabajar a distancia y recurrir al contragolpe, mientras Chávez Jr. intentará imponer presión, avanzar sobre su rival y tomar la iniciativa en una pelea que podría marcar por completo su regreso.

El menor de los Chávez volverá al ring con el peso cumplido contra Santander

Omar Chávez también superó el requisito previo a su presentación. El menor de los hermanos marcó 88.200 kilos y quedó habilitado para enfrentar a Brayan Santander, quien detuvo la báscula en 88.700 kilos.

La diferencia entre los registros no impedirá el combate. Omar y Santander podrán competir dentro de los términos establecidos para una pelea que formará parte de la programación previa al duelo estelar de Chávez Jr. ante Troncoso.

Omar dijo que volver a pelear en la misma función que su hermano le genera una motivación adicional. La noche en Puebla reunirá a los dos hijos de Julio César Chávez en una cartelera profesional, con su padre cerca de una actividad que forma parte de la historia familiar.

El sinaloense adelantó que buscará una pelea de intercambio y presión. También expresó que pretende mostrar una versión más activa después de periodos de menor continuidad en el boxeo profesional.

Santander llegará desde Colombia con la intención de aprovechar la exposición que representa enfrentar a un integrante de la dinastía Chávez. Omar tendrá que imponer condiciones desde los primeros episodios para evitar que el visitante tome confianza ante el público poblano.

La pelea le dará a Omar Chávez la oportunidad de recuperar regularidad y mostrar que puede competir en funciones de mayor alcance. Su desempeño acompañará la lectura del regreso de los dos hermanos a una misma cartelera.

Chávez Jr. y Omar compartirán función en una velada transmitida por televisión abierta

La cartelera iniciará a las 15:00 horas este sábado 12 de septiembre de 2026 en el Gimnasio Miguel Hidalgo de Puebla. La estelar entre Chávez Jr. y Troncoso se espera para más tarde, de acuerdo con la duración de las peleas programadas.

  • La función se realizará este sábado 12 de septiembre.
  • La sede será el Gimnasio Miguel Hidalgo de Puebla.
  • La cartelera comenzará a las 15:00 horas.
  • La transmisión será por Azteca 7.
  • También podrá seguirse en las plataformas digitales de TV Azteca.

La función incluirá a otros nombres del boxeo mexicano, entre ellos Alexandro “Peque” Santiago, así como peleadores poblanos que buscarán sumar experiencia en el profesionalismo. La programación combinará combates de figuras reconocidas con oportunidades para atletas locales.

Julio César Chávez padre estará presente en una noche que tendrá un significado personal para la familia. Puebla le recordará su victoria ante Mario “Azabache” Martínez el 13 de septiembre de 1984 y su combate ante Andy Holligan en el estadio Cuauhtémoc.

Para Julio César Chávez Jr. y Omar Chávez, el pesaje ya quedó resuelto. Ambos subirán al ring este sábado con rivales definidos, el peso cumplido y la posibilidad de convertir la preparación en una victoria frente a la afición poblana.

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