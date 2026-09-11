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Franco Colapinto afrontará las primeras prácticas libres del GP de España: hora, TV y todo lo que hay que saber

El piloto argentino de Alpine buscará prolongar su buen presente en la Fórmula 1 tras lo conseguido en Monza

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DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO EN LA FÓRMULA 1

Viernes 11 de septiembre

Práctica libre 1: 8.30 (Argentina) / 13.30 (España)

Práctica libre 2: 12.00 (Argentina) / 17.00 (España)

Sábado 12 de septiembre

Práctica libre 3: 7.30 (Argentina) / 12.30 (España)

Clasificación: 11.00 (Argentina) / 16.00 (España)

Domingo 13 de septiembre

Carrera a 57 vueltas: 10.00 (Argentina) / 15.00 (España)

TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / F1TV

10:00 hsHoy

Alarmante frase de Pierre Gasly antes del estreno del circuito de Fórmula 1 en Madrid

El piloto de Alpine analizó el trazado de Madring. “Apostaría mi dinero a que habrá bandera roja”, advirtió el francés. También reconoció: “Creo que en el simulador he tocado todos los muros”

Pierre Gasly advirtió de los peligros del circuito de Madrid (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)
Pierre Gasly advirtió de los peligros del circuito de Madrid (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Pierre Gasly anticipó que el estreno del Madring puede quedar marcado por banderas rojas y accidentes, debido a las características del trazado urbano que recibirá a la Fórmula 1 en Madrid. El piloto francés de Alpine analizó el circuito tras probarlo en el simulador y sostuvo que los márgenes de error serán mínimos en varios sectores.

Leer la nota completa
09:43 hsHoy

El circuito Madring fue desarrollado por la empresa Dromo y alterna sectores urbanos dentro del predio ferial de IFEMA con tramos de calles públicas, en un formato comparable al Miami International Autodrome. Tendrá 5.470 metros de extensión y 22 curvas; la vuelta de clasificación está calculada en 1 minuto y 32 segundos, mientras que las rectas permitirán a los monoplazas llegar a 340 km/h. Su principal particularidad será la curva llamada “La Monumental”, una sección peraltada de casi 550 metros, con una inclinación del 24% —la más larga del calendario—, desde la cual alrededor de 45.000 espectadores podrán observar los autos durante cerca de seis segundos. La carrera del domingo constará de 57 vueltas. El Gran Premio firmó un acuerdo con la Fórmula 1 hasta 2035 y se calcula que aportará un impacto económico anual de 467 millones de euros para Madrid.

09:26 hsHoy

Estadísticas clave de Madring

  • Longitud del circuito: 5,414 km
  • Número de curvas: 22
  • Número de vueltas: 57
  • Distancia de la carrera: 308,399 km

    • 09:10 hsHoy

    El trazado del circuito de Madrid

    Diagrama de un circuito de carreras con tramos en rosa, amarillo y azul, curvas numeradas del 1 al 22 e indicadores de velocidad
    El trazado del circuito Madring detalla sus tres sectores, las curvas numeradas y las zonas de velocidad para el Gran Premio de España.
    09:05 hsHoy

    La Fórmula 1 desembarca en Madrid para una cita histórica: el Gran Premio de España 2026, 14ª fecha del campeonato, tendrá lugar entre el 11 y el 13 de septiembre en el nuevo circuito Madring, ubicado dentro del predio de IFEMA. Será la primera vez en 45 años que la máxima categoría del automovilismo regrese a la capital española. Franco Colapinto formará parte de la grilla con Alpine, equipo con el que suma 21 puntos y se ubica en el 12° puesto del Campeonato de Pilotos.

    El piloto de Pilar, en la provincia de Buenos Aires, vive uno de los tramos más destacados de su temporada. En las últimas cuatro carreras terminó tres veces entre los diez mejores: quedó 9° en Gran Bretaña, 10° en Bélgica y 9° en Italia, carrera en la que partió desde el séptimo lugar. Su mejor actuación del año continúa siendo el 6° puesto en Canadá, resultado que le permitió sumar ocho puntos. Junto a Pierre Gasly, su compañero de equipo, que reúne 44 unidades, Colapinto intentará achicar la distancia en Madrid y afirmarse en la franja media-alta del campeonato.

    09:00 hsHoy

    Bienvenidos al minuto a minuto del Gran Premio de España, escenario donde Franco Colapinto buscará volver a sumar puntos tras su buena performance en Monza.

    Franco Colapinto tendrá acción en el GP de España
    Franco Colapinto tendrá acción en el GP de España

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