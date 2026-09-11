Franco Colapinto afrontará las primeras prácticas libres del GP de España: hora, TV y todo lo que hay que saber

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Tiene 15 años, corre en autos desde los 12 y afirman que será el próximo argentino en la Fórmula 1 Lázaro Bainotti es un prodigio que se crio en una meca del automovilismo. Sigue el camino de Max Verstappen. Ganó en Estados Unidos y probó un auto de Fórmula 3. Está en el radar de dos equipos de la Máxima

Arrancan los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: sedes, deportes, los abanderados de Argentina y todo lo que hay que saber Del 12 al 26 de septiembre se llevará a cabo el evento multidisciplinario más grande de la región del año en tres sedes: Rosario, Santa Fe y Rafaela. Más de 4.000 atletas de 15 países participarán de la competencia

“Pensó que se habían olvidado de él”: la cruda revelación de un ex jugador de Gimnasia sobre Diego Maradona Lucas Licht, el último capitán que dirigió el Diez, recordó uno de su primeros diálogos que tuvo con el por entonces entrenador y contó cómo cambió su ánimo con el correr de los partidos

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