Cuba

Bernardo Comas, de campeón mundial de boxeo a vivir entre carencias en Cuba

La familia del antiguo púgil cubano denunció que requiere cuidados por demencia senil y que los ingresos que recibe no cubren sus gastos básicos

La madre de Bernardo Comas sostuvo que los recursos no le alcanzan para alimentación, medicamentos y otros gastos cotidianos en Camagüey. (Cortesía: Redes sociales)
La madre de Bernardo Comas sostuvo que los recursos no le alcanzan para alimentación, medicamentos y otros gastos cotidianos en Camagüey. (Cortesía: Redes sociales)
Guardar

El exboxeador cubano Bernardo Comas, campeón mundial amateur en 1982 y ganador de títulos panamericanos y centroamericanos, actualmente vive en condiciones de pobreza y requiere cuidados permanentes por un cuadro de demencia senil, según informó el periodista José L. Tan Estrada a partir de testimonios de su familia.

Comas reside en una vivienda del reparto Camilo Cienfuegos, en Camagüey, cerca de la Feria Agropecuaria situada detrás del Parque Japonés. De acuerdo con la información difundida, el exdeportista enfrenta limitaciones económicas para cubrir necesidades básicas, mientras su madre, una mujer de edad avanzada que también presenta problemas de salud, constituye su principal sostén.

PUBLICIDAD

La situación expone el contraste entre las condiciones actuales del exboxeador y una carrera que lo ubicó entre las figuras del pugilismo amateur cubano durante la década de 1980. Comas fue campeón mundial en Múnich en 1982, se impuso en los Juegos Panamericanos de Caracas de 1983 y obtuvo coronas en competencias de Centroamérica y el Caribe.

Dibujo a lápiz en blanco y negro de dos hombres con guantes de boxeo en un combate sobre un cuadrilátero.
Comas fue campeón mundial en Múnich en 1982. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La familia atribuye el deterioro cognitivo a los golpes recibidos durante su carrera

Según su familia, Bernardo Comas presenta demencia senil y necesita atención constante. Sus allegados consideran que el deterioro cognitivo puede estar relacionado con los golpes que recibió durante sus años en el ring. Esa posible relación, sin embargo, no cuenta con una confirmación médica pública en la información disponible.

PUBLICIDAD

El exboxeador compitió en la división de 75 kilogramos y acumuló 203 victorias en 234 combates como amateur, de acuerdo con datos recogidos por el medio CiberCuba, que reprodujo la denuncia difundida por José L. Tan Estrada. Tras retirarse en 1987, trabajó como entrenador en Camagüey.

De igual manera, su trayectoria incluyó además cuatro campeonatos nacionales. Pese a esos antecedentes, no pudo participar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 1984, certamen al que Cuba no asistió por el boicot decidido por las autoridades de la isla junto con otros países alineados con la extinta Unión Soviética.

La familia sostiene que la chequera que percibe Comas resulta insuficiente para afrontar gastos de alimentación, medicamentos y otras necesidades cotidianas. También asegura que presentó reclamos ante distintas instancias sin obtener una respuesta que modifique sus condiciones de vida.

Bernardo Comas vive en condiciones de pobreza y requiere cuidados permanentes por demencia senil, según su familia. (Cortesía: Redes sociales)
Bernardo Comas vive en condiciones de pobreza y requiere cuidados permanentes por demencia senil, según su familia. (Cortesía: Redes sociales)

La madre del exboxeador reclama un pago pendiente por su medalla de oro

A su vez. uno de los señalamientos planteados por la madre de Comas refiere a un supuesto pago pendiente vinculado con la medalla de oro que obtuvo el deportista. La mujer afirmó que ese monto todavía no fue entregado, aunque esa denuncia no pudo ser verificada de manera independiente.

La familia reclama una mayor atención para el exdeportista, quien fue distinguido como Gloria Deportiva. La publicación también consignó que el caso se suma a otros episodios divulgados en los últimos años sobre antiguos atletas cubanos que afrontan dificultades económicas, enfermedades o falta de asistencia.

La familia de Bernardo Comas espera que su situación reciba una respuesta institucional y que se revise el reclamo sobre la compensación económica que, según su madre, continúa pendiente por una de las medallas obtenidas durante su carrera.

Temas Relacionados

ComasCubaDemenciaBernardo ComasCrisis en Cuba

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Elegir entre comida o arreglar una gotera”: el drama cotidiano de vivir en una casa con riesgo de derrumbe en Cuba

La falta de ingresos suficientes obliga a muchas familias a postergar obras básicas en sus hogares, aun cuando el deterioro de techos, paredes y cañerías amenaza su seguridad

“Elegir entre comida o arreglar una gotera”: el drama cotidiano de vivir en una casa con riesgo de derrumbe en Cuba

Ocho de cada diez cubanos desconfía de las reformas económicas del régimen en Cuba

Un informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos revela también que el 95% desaprueba la gestión económica y social del régimen; el malestar casi unánime es por la pobreza, inflación, cortes eléctricos y escasez

Ocho de cada diez cubanos desconfía de las reformas económicas del régimen en Cuba

Un cirujano cubano, crítico del régimen, denunció que fue expulsado del hospital donde atendía pacientes

Yonardo Fonseca Mesa denunció que fue separado del Hospital Provincial General Docente Dr. Antonio Luaces Iraola. La medida ocurrió pocos días después de que el Sistema Nacional de Salud le notificara su “liberación”

Un cirujano cubano, crítico del régimen, denunció que fue expulsado del hospital donde atendía pacientes

Cuba usó la imagen de un menor sin permiso para su propaganda: El niño ya es un joven y reside en Estados Unidos

La denuncia la hizo Yinet Fundora, una madre cubana que vive en Las Vegas, tras ver la imagen en una presentación de Bruno Rodríguez

Cuba usó la imagen de un menor sin permiso para su propaganda: El niño ya es un joven y reside en Estados Unidos

Cuba recibe ayuda humanitaria en plena crisis por el desabastecimiento

La entrega incluye 700 módulos de comida y otros 700 de aseo para hogares de Quemado de Güines y Rancho Veloz, y quedará en manos de Cáritas con prioridad a emergencias

Cuba recibe ayuda humanitaria en plena crisis por el desabastecimiento

TECNO

La IA vuelve a atacar: así ‘escaparon’ los agentes de OpenAI para crear amenazas en internet

La IA vuelve a atacar: así ‘escaparon’ los agentes de OpenAI para crear amenazas en internet

iPhone Duo: todo lo que debes saber del primer plegable de Apple

El MIT propone rediseñar la enseñanza ante el avance de la inteligencia artificial generativa

Gracias a la IA, Michael Dell es el tercer hombre más rico del mundo: tiene 276 mil millones de dólares

OpenAI entrenó GPT-6 Astra con 100.000 GPUs: Nvidia prevé que el próximo modelo de IA necesitará 400.000

ENTRETENIMIENTO

Gary Oldman y la nueva apuesta de Harry Potter en HBO: “Será más satisfactoria que las películas”

Gary Oldman y la nueva apuesta de Harry Potter en HBO: “Será más satisfactoria que las películas”

Secretos, contrastes y fe: las intimidades domésticas que revelaron Justin y Hailey Bieber en un inusual cuestionario

Paul Bettany vuelve como Vision: qué se puede esperar de la serie que cerrará la trilogía de “WandaVision”

¿Cuánto tardaron? Los tiempos de las celebridades que se animaron a correr una maratón

“Estoy realmente asustado”: Andrew Garfield reveló por qué teme interpretar a Sam Altman

MUNDO

Pakistán condenó los ataques de los rebeldes hutíes de Yemen contra Arabia Saudita

Pakistán condenó los ataques de los rebeldes hutíes de Yemen contra Arabia Saudita

Rusia atacó un tren en la frontera con Polonia y Ucrania denunció un ataque “sistémico” a su red ferroviaria

El papa León XIV pidió renovar el compromiso con la paz al recordar a las víctimas del 11S

El Kremlin no descartó un regreso a las negociaciones con Ucrania y EEUU en octubre, aunque puso condiciones

Líderes de Escocia, Gales e Irlanda del Norte firmarán un memorando para impulsar la independencia de sus territorios del Reino Unido