Bernardo Comas, de campeón mundial de boxeo a vivir entre carencias en Cuba

La madre de Bernardo Comas sostuvo que los recursos no le alcanzan para alimentación, medicamentos y otros gastos cotidianos en Camagüey. (Cortesía: Redes sociales)

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El exboxeador cubano Bernardo Comas, campeón mundial amateur en 1982 y ganador de títulos panamericanos y centroamericanos, actualmente vive en condiciones de pobreza y requiere cuidados permanentes por un cuadro de demencia senil, según informó el periodista José L. Tan Estrada a partir de testimonios de su familia.

Comas reside en una vivienda del reparto Camilo Cienfuegos, en Camagüey, cerca de la Feria Agropecuaria situada detrás del Parque Japonés. De acuerdo con la información difundida, el exdeportista enfrenta limitaciones económicas para cubrir necesidades básicas, mientras su madre, una mujer de edad avanzada que también presenta problemas de salud, constituye su principal sostén.

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La situación expone el contraste entre las condiciones actuales del exboxeador y una carrera que lo ubicó entre las figuras del pugilismo amateur cubano durante la década de 1980. Comas fue campeón mundial en Múnich en 1982, se impuso en los Juegos Panamericanos de Caracas de 1983 y obtuvo coronas en competencias de Centroamérica y el Caribe.

Comas fue campeón mundial en Múnich en 1982. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La familia atribuye el deterioro cognitivo a los golpes recibidos durante su carrera

Según su familia, Bernardo Comas presenta demencia senil y necesita atención constante. Sus allegados consideran que el deterioro cognitivo puede estar relacionado con los golpes que recibió durante sus años en el ring. Esa posible relación, sin embargo, no cuenta con una confirmación médica pública en la información disponible.

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El exboxeador compitió en la división de 75 kilogramos y acumuló 203 victorias en 234 combates como amateur, de acuerdo con datos recogidos por el medio CiberCuba, que reprodujo la denuncia difundida por José L. Tan Estrada. Tras retirarse en 1987, trabajó como entrenador en Camagüey.

De igual manera, su trayectoria incluyó además cuatro campeonatos nacionales. Pese a esos antecedentes, no pudo participar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 1984, certamen al que Cuba no asistió por el boicot decidido por las autoridades de la isla junto con otros países alineados con la extinta Unión Soviética.

La familia sostiene que la chequera que percibe Comas resulta insuficiente para afrontar gastos de alimentación, medicamentos y otras necesidades cotidianas. También asegura que presentó reclamos ante distintas instancias sin obtener una respuesta que modifique sus condiciones de vida.

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Bernardo Comas vive en condiciones de pobreza y requiere cuidados permanentes por demencia senil, según su familia. (Cortesía: Redes sociales)

La madre del exboxeador reclama un pago pendiente por su medalla de oro

A su vez. uno de los señalamientos planteados por la madre de Comas refiere a un supuesto pago pendiente vinculado con la medalla de oro que obtuvo el deportista. La mujer afirmó que ese monto todavía no fue entregado, aunque esa denuncia no pudo ser verificada de manera independiente.

La familia reclama una mayor atención para el exdeportista, quien fue distinguido como Gloria Deportiva. La publicación también consignó que el caso se suma a otros episodios divulgados en los últimos años sobre antiguos atletas cubanos que afrontan dificultades económicas, enfermedades o falta de asistencia.

La familia de Bernardo Comas espera que su situación reciba una respuesta institucional y que se revise el reclamo sobre la compensación económica que, según su madre, continúa pendiente por una de las medallas obtenidas durante su carrera.

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