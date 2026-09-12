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Céline Dion llora en su primer concierto tras seis años alejada de los escenarios: “Son lágrimas de alegría”

La cantante abrió su residencia en París con un emotivo mensaje en el que agradeció la paciencia, el cariño y el apoyo que recibió durante su ausencia

La cantante Celine Dion durante su regreso a los escenarios en la Plenitude Arena (créditos: Variety)

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Céline Dion concretó su retorno triunfal a los escenarios con un concierto cargado de emoción en París, donde no pudo contener las lágrimas frente a los miles de seguidores que esperaban verla cantar nuevamente después de seis años de ausencia. La presentación, realizada este sábado 12 de septiembre en la Plenitude Arena, abrió una residencia de 26 conciertos que representa uno de los momentos más importantes de su carrera reciente.

Vestida con un elegante atuendo negro y ante unos 30.000 espectadores, la cantante canadiense comenzó el espectáculo con “On ne change pas”, una canción de 1998 que dio paso a uno de los momentos más emotivos de la noche. Dion había prometido mantenerse firme durante su regreso, pero la emoción pudo más.

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“Había prometido no llorar, no cumplo mis promesas”, dijo la artista al poco tiempo de comenzar el show, según EFE. “Son lágrimas de alegría. Me alegro muchísimo de veros”.

La cantante canadiense inició su esperado recital con “On ne change pas” ante miles de espectadores en la Plenitude Arena (REUTERS/Sarah Meyssonnier)
La cantante canadiense inició su esperado recital con “On ne change pas” ante miles de espectadores en la Plenitude Arena (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Variety también recogió parte de su discurso ante el público. “Estoy tan feliz de verlos a todos. Los extrañé. Voy a cantar para ustedes sin llorar”, expresó la intérprete de “My Heart Will Go On”, antes de continuar con el espectáculo.

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El regreso adquirió un significado especial por el proceso de salud que Dion ha atravesado en los últimos años. En 2022, la cantante reveló que padecía el síndrome de la persona rígida, un trastorno neurológico poco frecuente que provoca rigidez muscular y espasmos. Los síntomas afectaron su capacidad para caminar y cantar. No tuvo otro camino que cancelar sus presentaciones.

Tras la etapa más crítica de la enfermedad, su regreso a los escenarios ha sido progresivo. Dion realizó una aparición memorable durante la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París 2024, cuando interpretó “Hymne à l’amour” de Edith Piaf desde la Torre Eiffel. Sin embargo, la residencia parisina supone su primer gran ciclo de conciertos en vivo.

La intérprete recordó que había prometido regresar a los escenarios y celebró haber cumplido finalmente ese compromiso con sus fans. REUTERS/Sarah Meyssonnier
La intérprete recordó que había prometido regresar a los escenarios y celebró haber cumplido finalmente ese compromiso con sus fans. REUTERS/Sarah Meyssonnier

Para poder afrontar las exigencias de una serie de presentaciones de esta magnitud, Dion se sometió a un intenso proceso de rehabilitación. Según Daily Mail, su preparación incluyó fisioterapia, terapia vocal e inmunoterapia, además de sesiones de Pilates de 90 minutos tres veces por semana y clases de ballet y barre dos veces por semana.

“Hice una promesa de volver, de regresar al escenario. Así que aquí estoy, cantando para ustedes y cantando para mí, ¡Cantando en vivo!”, celebró en el recital. “Gracias por todo su apoyo, su paciencia, y debo decirles que soy todo lo que soy porque me aman”.

Este video documenta el primer concierto de regreso de la artista en París, interpretando su conocido tema "My Heart Will Go On" (redes sociales)

Durante el concierto, la poderosa vocalista aludió a la dificultad de recuperar capacidades físicas mientras convive con una condición progresiva. “Al vivir con ello día tras día, he llegado a aceptarlo. Y he decidido convertirlo en mi razón para vivir”, afirmó.

En otro momento de su discurso instó a sus seguidores a cultivar la empatía. “No sabemos por lo que está pasando la persona que está a nuestro lado. Hay personas que atraviesan dificultades, dolor y tristeza. Hay personas que irradian energía y alegría. Así que tomemos esa energía y compartámosla. Para eso sirve la música”, expresó.

La residencia contempla 16 conciertos entre septiembre y octubre de 2026 y otros diez programados para mayo de 2027. La demanda superó las expectativas: alrededor de nueve millones de personas se registraron para acceder a la preventa, mientras las entradas para las primeras presentaciones se agotaron rápidamente.

El síndrome de la persona rígida obligó a Dion a cancelar conciertos y atravesar un largo proceso para recuperar el control de sus músculos (REUTERS/Sarah Meyssonnier)
El síndrome de la persona rígida obligó a Dion a cancelar conciertos y atravesar un largo proceso para recuperar el control de sus músculos (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

En París, la expectativa por el regreso de Dion se hizo evidente desde antes del concierto. Seguidores de distintos lugares se congregaron frente al hotel donde se hospedó, mientras la ciudad preparó homenajes y actividades para celebrar su llegada. La artista demostró su cercanía saludando y hablando frecuentemente con sus admiradores cada vez que salía o entraba al lugar.

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