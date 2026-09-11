Checo Pérez recibe fuertes sanciones económicas tras el arranque del Gran Premio de España 2026

(REUTERS/Jakub Porzycki)

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Sergio “Checo” Pérez tuvo un complicado inicio de jornada en el Gran Premio de España 2026, que este fin de semana marca el debut de la Fórmula 1 en el nuevo circuito Madring, en la capital española.

Este viernes 11 de septiembre el piloto mexicano recibió dos sanciones económicas durante la primera práctica libre por exceder en dos ocasiones el límite de velocidad establecido en el pit lane.

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La primera infracción ocurrió a las 13:33 horas, tiempo local, cuando el monoplaza número 11 circuló a 86.7 km/h en una zona con límite de 80 km/h. Por este exceso de 6.7 km/h, los comisarios determinaron una multa de 700 euros para Cadillac.

Trece minutos después llegó la segunda infracción. A las 13:46 horas, la telemetría registró una velocidad de 96.7 km/h, es decir, 16.7 km/h por encima del límite permitido. Debido a la reincidencia durante la misma sesión, Cadillac recibió una segunda sanción económica de 1,000 euros.

De acuerdo con Motorsport, en total, las dos infracciones de Checo representaron 1,700 euros en multas para Cadillac, equivalentes a aproximadamente 33,474 pesos mexicanos, durante la FP1.

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En lo deportivo, el mexicano terminó en la posición 21, por delante de su compañero Valtteri Bottas. George Russell encabezó la sesión con Mercedes, en la primera práctica de Fórmula 1 celebrada en el nuevo trazado madrileño.

Horarios del Gran Premio de España 2026 en México

(REUTERS/Jakub Porzycki)

El fin de semana del Gran Premio en Madrid comenzó este viernes 11 de septiembre y concluirá el domingo 13 de septiembre con la carrera.

Viernes 11 de septiembre

Práctica libre 1: 5:30 horas.

Práctica libre 2: 9:00 horas.

Sábado 12 de septiembre

Práctica libre 3: 4:30 horas.

Clasificación: 8:00 horas.

Domingo 13 de septiembre

Gran Premio de España: 7:00 horas.

Todos los horarios corresponden al tiempo del centro de México.

¿Cómo es el circuito de Madring?

(REUTERS/Violeta Santos Moura)

La máxima categoría regresa a Madrid por primera vez desde 1981 para disputar el Gran Premio de España 2026 en el circuito Madring, un trazado de 5.416 kilómetros y 22 curvas ubicado en la zona de IFEMA y Valdebebas. La pista combina sectores urbanos con una sección construida específicamente para recibir a la máxima categoría.

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Uno de los puntos más llamativos es la curva 12, conocida como La Monumental, una sección peraltada de alrededor de 550 metros que alcanza un 24% de inclinación. El circuito también presenta una combinación de zonas rápidas y curvas de media y baja velocidad, además de sectores con muros cercanos.

El carácter completamente nuevo de Madring representa un desafío para los pilotos, quienes deben encontrar las referencias de frenado y las trazadas ideales conforme avanzan las sesiones. Además, las características del circuito hacen que la clasificación tenga especial importancia ante las dificultades para adelantar que se anticipan en algunos sectores.

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Para Checo Pérez y Cadillac, el resto del fin de semana servirá para continuar con la adaptación a un circuito que todos los equipos enfrentan por primera vez en condiciones competitivas.