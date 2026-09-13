Giuseppe Valditara, ministro de Educación de Italia: “Primero está la inteligencia humana, después la inteligencia artificial”

Entrevista a Giuseppe Valditara, ministro de Educación de Italia

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Con corbata azul y el gesto enérgico, Giuseppe Valditara, ministro de Educación y Mérito de Italia, recibió a Infobae en Buenos Aires el martes, en medio de una gira que mezcló diplomacia educativa y despliegue empresarial. El funcionario, de 65 años, ex senador y hombre de confianza de Matteo Salvini dentro de la Liga, viajó a la capital argentina junto a más de un centenar de compañías italianas, en la primera gran misión de negocios organizada por un país europeo en el Mercosur desde que la Unión Europea cerró su acuerdo comercial con el bloque sudamericano.

Desde que asumió el ministerio en octubre de 2022, de la mano de Giorgia Meloni, Valditara —jurista y profesor de Derecho Romano con una larga trayectoria en temas educativos— se convirtió en una de las figuras más combativas del Ejecutivo italiano. Prohibió los teléfonos móviles en las aulas, reescribió los programas de historia para poner en el centro a “la civilización occidental”, devolvió el latín a las escuelas secundarias como materia optativa y lanzó una reforma de fondo de la educación técnico-profesional, exigida por los plazos del plan de recuperación pospandemia de Bruselas. Cada una de esas medidas generó aplausos en la derecha italiana, a la vez que críticas de sindicatos docentes y colectivos estudiantiles.

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La educación como motor de la inversión

Giuseppe Valditara: "Italia llevará Institutos Tecnológicos a Argentina"

En Buenos Aires, sin embargo, el registro fue otro: el de la diplomacia comercial. Italia exportó 1.200 millones de euros a la Argentina en 2025, dentro de exportaciones hacia todo el Mercosur que alcanzaron los 7.500 millones, y la misión que integró Valditara busca multiplicar esas cifras aprovechando el nuevo marco arancelario europeo. El ministro sostiene que la formación de capital humano es “estratégica” para esa expansión. “El capital humano es fundamental para la competitividad de nuestras empresas”, explicó, y detalló que su reforma técnico-profesional despertó el interés de los empresarios argentinos con los que se reunió esta semana. Como gesto concreto, anunció que Italia buscará instalar Institutos Tecnológicos Superiores (ITS) en el país, un modelo de formación terciaria vinculado directamente a las necesidades de las empresas.

Ese entusiasmo empresarial vino acompañado de un capítulo puramente educativo: la firma de un memorándum de entendimiento con el Ministerio de Capital Humano argentino, que profundiza el vínculo que Valditara ya había iniciado en mayo, cuando recibió en Roma a la ministra Sandra Pettovello. “Hubo una gran sintonía en los valores de referencia, en la visión de la escuela y de la sociedad”, afirmó el ministro italiano, quien enumeró los ejes del acuerdo: la lucha contra la deserción escolar, el intercambio de estudiantes y docentes y la difusión del idioma italiano en un país que aloja a una de las comunidades de descendientes más numerosas del mundo.

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Valditara aprovechó para reivindicar el desempeño educativo de su país: “El mundo se derrumba, pero Italia se mantiene estable, y por lo tanto, desde este punto de vista, creo que podemos ser un punto de referencia importante”, dijo, en referencia a los resultados de la prueba PISA de la OCDE difundidos esa misma mañana, que mostraron que Italia superó por primera vez la media del organismo en lectura, matemática y ciencias en un contexto de caída generalizada en la mayoría de los países evaluados.

“Primero la inteligencia humana”

Giuseppe Valditara: "Primero la inteligencia humana, después la inteligencia artificial"

El momento de mayor reflexión de la entrevista llegó con la inteligencia artificial, un tema que atraviesa a los sistemas escolares de todo el mundo: “Primero está la inteligencia humana, después la inteligencia artificial.” El ministro defiende el uso de esa tecnología en las aulas italianas, pero solo, dijo, si va acompañado de un regreso a los métodos tradicionales de enseñanza: “Para potenciar la inteligencia humana hay que volver al libro, al papel y a la lapicera”.

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Citó en su apoyo los resultados de la prueba PISA, que muestran una caída en la comprensión de textos y en matemática incluso en países como Alemania, Suecia y Finlandia, tradicionalmente bien posicionados. La causa, sostuvo, es “un uso excesivo de lo digital, del celular.” En octubre, su ministerio organizará un congreso internacional sobre inteligencia artificial y educación a orillas del lago de Como, al que invitó a participar a Pettovello. “Tenemos que saber interactuar de manera responsable para evitar que ese potencial se transforme en riesgo”, aseveró.

Giuseppe Valditara sobre la recuperación de la cursiva y la crítica al "espontaneísmo"

La misma lógica anima su defensa de la letra cursiva, que reintrodujo en las escuelas primarias italianas junto con la caligrafía, los resúmenes y la memorización de poesía. Valditara enmarca esa política como una ruptura generacional con la pedagogía progresista: “Se terminó la época, tan querida por cierta izquierda, del espontaneísmo expresivo, donde la regla gramatical se dejaba para el final”, dijo.

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“Una revolución cultural”

Giuseppe Valditara: "Iniciamos una verdadera revolución cultural en la escuela italiana"

A un año de que termine la legislatura de Meloni —ya la más longeva en la historia de la República italiana—, Valditara reivindicó lo que llama “una verdadera revolución cultural” en la escuela, que incluye desde la centralidad del idioma italiano hasta un enfoque de la historia orientado a las raíces de “la civilización occidental”, que —afirmó— “le dio al mundo entero la centralidad de la persona, la libertad, la democracia.”

El ministro también reivindicó la revalorización del personal docente: “Creo mucho en devolverles autoridad a los docentes”, afirmó, y agregó que, partiendo de esas bases, hay que seguir mejorando las competencias e invertir en infraestructura.

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Respaldó todo ese balance con cifras: 520.000 jóvenes recuperados del abandono escolar desde 2022, y una caída del porcentaje de estudiantes que no alcanza las competencias mínimas en italiano, matemática e inglés, del 8,5% en 2023 al 6,3% en 2026. “Los resultados”, concluyó, “nos están dando la razón”.

La entrevista completa

—Ministro, ante todo bienvenido a Argentina.

—Gracias, buenos días a todos.

—Vino en una misión empresarial con más de 100 empresas italianas. Y la primera pregunta es: ¿qué rol juega la educación, la escuela y la formación técnica en este relanzamiento de las inversiones entre Italia y Argentina?

—Ante todo la formación es estratégica porque el capital humano es fundamental para la competitividad de nuestras empresas. Nosotros iniciamos una reforma importante de la educación técnica y profesional. Muchos países miran con gran interés esta reforma. Hablé de esto ayer con los empresarios argentinos. Las asociaciones empresariales italianas la valoran mucho porque esta reforma conecta la escuela con el mundo del trabajo, le da protagonismo a las empresas dentro del proceso de formación, y por lo tanto es una reforma destinada a dar oportunidades importantes a nuestros jóvenes. Hablé de esto con la ministra Pettovello, que está muy interesada en desarrollar un diálogo y un intercambio sobre este camino. Nuestra idea es también traer ITS, es decir, Institutos Tecnológicos Superiores, a Argentina, para contribuir a este gran desarrollo que se está iniciando en este país extraordinario.

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—Se reunió con Pettovello en mayo, en Italia. Ayer se firmó un memorándum entre ambos ministerios. ¿Nos puede contar sobre este memorándum y también sobre proyectos más concretos de cooperación? Por ejemplo, en la movilidad de estudiantes o de docentes.

—Ante todo quiero decir que hubo una gran sintonía sobre los valores de referencia, sobre la visión de la escuela y de la sociedad. Ya en mayo, en Roma, habíamos sentado las bases de este importante protocolo, que prevé una colaboración estrecha en el campo de la educación técnico-profesional, que ambos consideramos estratégica para el futuro de nuestros países. Está el tema de la deserción escolar, es decir, de los abandonos tempranos, y de las competencias que deben alcanzarse, sobre lo cual vamos a colaborar. Italia está logrando resultados importantes. De hecho, se acaban de dar a conocer los resultados de la OCDE: el mundo se derrumba, Italia se mantiene estable, y por lo tanto, desde este punto de vista, creo que podemos ser un punto de referencia importante. Después está el tema de los intercambios, de la difusión del conocimiento del idioma italiano en Argentina, del intercambio entre docentes y estudiantes que pretendemos reforzar. Hay un gran interés por parte de la ministra en el fortalecimiento del sistema escolar argentino, y nosotros, obviamente, somos muy sensibles a ese gran interés argentino.

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—Hablemos de inteligencia artificial. Usted promovió experiencias piloto en la enseñanza con IA, al mismo tiempo prohibió el uso de celulares en el aula. ¿Cuál es la visión de Italia sobre el rol de la IA en la educación?

—Que primero está la inteligencia humana, después la inteligencia artificial. Tenemos que potenciar la inteligencia humana y, a partir de ahí, usar la inteligencia artificial. Para potenciar la inteligencia humana hay que volver al libro, al papel y a la lapicera, que son pilares fundamentales. Justamente los resultados de la OCDE muestran este preocupante retroceso que afecta a países como Alemania, como Suecia, como Finlandia, que siempre fueron puntos de referencia internacionales, y que están cayendo en su capacidad de comprensión de un texto, también en matemática. Este retroceso proviene, según los análisis de la OCDE, justamente de un uso excesivo de lo digital, del celular, que tiene efectos negativos sobre el aprendizaje. Y por eso hay que usar la inteligencia artificial, pero con cuidado. De hecho, nosotros en octubre vamos a hacer un gran congreso internacional —invité también a la ministra Pettovello a participar— lo vamos a hacer en el lago de Como, sobre escuela e inteligencia artificial. Tenemos que saber interactuar de manera responsable para evitar que ese potencial se transforme en riesgo.

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—También promovió el uso de la letra cursiva en las escuelas.

—Cursiva, caligrafía, resúmenes, poesía, memoria, gramática y sintaxis. Yo dije: se terminó la época, tan querida por cierta izquierda, del espontaneísmo expresivo, por el cual la regla gramatical se dejaba para el final. En cambio, es importante un buen conocimiento del idioma, de sus fundamentos, de sus reglas, para que nuestros chicos puedan expresarse correctamente y, sobre todo, saber comprender lo que leen.

—Falta cerca de un año para el final de la legislatura. La noticia de estos días fue que el gobierno Meloni se convirtió en el más longevo de la historia de la República, una notable estabilidad. ¿Qué balance hace de esta experiencia de gobierno en lo que respecta a su ministerio? ¿Y qué proyectos tiene para este año final?

—Cambiamos profundamente la escuela italiana, iniciamos una verdadera revolución cultural, también desde el punto de vista de los programas. Pienso no solo en la centralidad del idioma, del italiano, de la gramática, sino también en la revolución de la matemática: partir de la observación de la realidad para llegar a concebir, a entender la teoría. Y después la historia, la centralidad de la historia de Occidente —hablaba de esto ayer [el lunes n.d.E] también con el ministro de Relaciones Exteriores, con la ministra Pettovello, que comparten este enfoque—. Tenemos que estar orgullosos de nuestro pasado, de nuestras raíces comunes, de nuestros orígenes. La civilización occidental le dio al mundo entero la centralidad de la persona, la libertad, la democracia, son grandes valores, y por lo tanto conocer nuestra historia es absolutamente fundamental. Todavía tenemos que hacer cosas importantes. Ante todo, tenemos que continuar ese camino de revalorización del personal docente. Creo mucho en devolverles autoridad a los docentes. Partiendo de estas bases sólidas de la escuela italiana, tenemos que mejorar cada vez más las competencias, tenemos que invertir cada vez más en infraestructura. Creo que, de todos modos, estamos bien encaminados, también porque los resultados nos están dando la razón. Sobre el abandono escolar, desde 2022 hasta hoy recuperamos a 520.000 chicos que antes no iban a la escuela. En cuanto a las competencias no alcanzadas, la llamada deserción implícita —es decir, el hecho de que al término del ciclo escolar, en nuestro idioma, en italiano, en matemática, en inglés, los chicos no alcancen las competencias mínimas— pasamos de un 8,5% en 2023 a un 6,3% en 2026, con una reducción drástica de esa carencia de aprendizajes.

Valditara, la misión y el intercambio con Argentina Quién es: tiene 65 años, es jurista y profesor de Derecho Romano, y fue senador entre 2001 y 2013. Es hombre de confianza de Matteo Salvini dentro de la Liga.

tiene 65 años, es jurista y profesor de Derecho Romano, y fue senador entre 2001 y 2013. Es hombre de confianza de Matteo Salvini dentro de la Liga. Cargo actual: ministro de Educación y Mérito de Italia desde octubre de 2022, bajo el gobierno de Giorgia Meloni.

ministro de Educación y Mérito de Italia desde octubre de 2022, bajo el gobierno de Giorgia Meloni. La misión empresarial: más de 100 empresas italianas viajaron a Buenos Aires y San Pablo, en la primera gran misión de negocios organizada por un país europeo en el Mercosur tras el acuerdo comercial con la Unión Europea.

más de 100 empresas italianas viajaron a Buenos Aires y San Pablo, en la primera gran misión de negocios organizada por un país europeo en el Mercosur tras el acuerdo comercial con la Unión Europea. Exportaciones a Argentina: Italia exportó 1.200 millones de euros en 2025.

Italia exportó 1.200 millones de euros en 2025. Exportaciones a todo el Mercosur: alcanzaron los 7.500 millones de euros en 2025, con un potencial estimado de 14.000 millones a pleno régimen del acuerdo.

alcanzaron los 7.500 millones de euros en 2025, con un potencial estimado de 14.000 millones a pleno régimen del acuerdo. Presencia italiana en Argentina: operan unas 300 empresas de capital italiano, con 25.000 empleados y cerca de 2.000 millones de euros de facturación anual.