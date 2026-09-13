República Dominicana

“Mi perro y todas las cosas se quemaron” en voraz incendio que consumió al menos cinco casas en República Dominicana

Un incendio ocurrido la noche del viernes en Villa Esperanza, Santiago, destruyó al menos cinco viviendas y dejó a varias familias sin sus pertenencias ni animales. Los afectados lograron salir a tiempo, pero no pudieron rescatar nada.

Un incendio en Villa Esperanza, Santiago, destruyó al menos cinco viviendas la noche del viernes 11 de septiembre. (Foto cortesía CUERPO DE BOMBEROS DE SANTIAGO)
Un incendio en Villa Esperanza, Santiago, destruyó al menos cinco viviendas la noche del viernes 11 de septiembre. (Foto cortesía CUERPO DE BOMBEROS DE SANTIAGO)
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Mi perro se quemó, todas las cosas se quemaron, no dio tiempo de sacar nada”, señaló Yaneli Veras, estudiante de término de Medicina y una de las afectadas por el incendio que destruyó al menos cinco viviendas en Villa Esperanza, Santiago, República Dominicana. La joven logró salir junto a su hija, pero dejó atrás prácticamente todas sus pertenencias.

El fuego se registró la noche del viernes 11 de septiembre, detrás del colegio La Esperanza. Las llamas comenzaron después de las 23:00 y avanzaron en pocos minutos entre las casas de la comunidad, donde varias familias dormían, según indicaron las autoridades locales.

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Según los testimonios de los habitantes, la emergencia no dio margen para intentar recuperar muebles, ropa, aparatos eléctricos, documentos ni otros objetos. Los residentes salieron de las viviendas para ponerse a salvo mientras el fuego se extendía por el sector sin poder hacer nada para frenarlo.

Imágenes dramáticas muestran la magnitud de un incendio ocurrido durante la noche. Las altas llamas iluminan la oscuridad mientras un grupo de personas atestigua la destrucción.

Las llamas se propagaron con rapidez entre las viviendas

Las construcciones afectadas estaban levantadas principalmente con zinc y madera materiales que facilitaron el avance de las llamas. El fuego alcanzó las casas cercanas y las redujo a cenizas antes de que sus ocupantes pudieran reaccionar.

El Cuerpo de Bomberos de Santiago acudió al lugar para enfrentar el incendio. De acuerdo con la información de la institución, fue necesario utilizar un camión bomba y tres camiones cisterna por la magnitud de la emergencia y el riesgo de propagación hacia una cañada próxima.

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Los bomberos trabajaron durante más de cuatro horas para controlar el siniestro. Parte de la dificultad estuvo relacionada con la acumulación de desechos en la cañada y con las condiciones de acceso al área donde se encontraban las viviendas.

Vecinos de Villa Esperanza colaboraron para permitir el ingreso de los vehículos de emergencia. También participaron miembros voluntarios del Cuerpo de Bomberos en las labores para contener las llamas.

Las familias perdieron bienes y animales en el incendio

Las víctimas describieron una escena de desesperación. Algunas salieron con lo que llevaban puesto y no tuvieron oportunidad de regresar por sus bienes. Tras el incendio, varias familias quedaron sin vivienda y sin artículos de uso diario.

Entre los afectados está Pedro Manuel Veras, capitán de la Fuerza Aérea de República Dominicana y propietario de una de las casas destruidas. El oficial indicó que recibió la noticia mientras regresaba de trabajar, luego de que una de sus hijas le avisara que varias viviendas se estaban incendiando.

Al llegar a la comunidad, encontró que sus propiedades ya habían sido consumidas por el fuego. “Cuando vine aquí se quedaron sin nada. Todo se volvió ceniza. No quedó nada”, lamentó Veras.

El incendio también causó la muerte de animales que se encontraban en el lugar. Veras señaló que perdió animales de coral durante la emergencia.

El operativo fue coordinado mediante el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, con apoyo de la Policía Nacional, la Dirección de Atención a Emergencias Extrahospitalarias, la Defensa Civil y el Centro de Operaciones de Emergencias.

Hasta ahora, las autoridades no han informado sobre personas lesionadas ni sobre las causas del incendio. De forma inmediata las autoridades aún no han brindado información sobre las causas del siniestro.

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