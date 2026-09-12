Franco Colapinto correrá la última práctica del GP de España de la Fórmula 1: hora y todo lo que tenés que saber

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11 frases de Arruabarrena tras la victoria de Boca: el gol de Valencia, la revancha ante San Pablo y el mensaje para el plantel El entrenador xeneize quedó conforme luego del triunfo ante Central Córdoba y ya piensa en la Copa Sudamericana

Así están las posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual para la clasificación a la Copa Libertadores y Sudamericana La novena fecha del campeonato comenzó este viernes y se completará el lunes con el partido entre Instituto y Estudiantes de Río Cuarto

Boca Juniors venció 3-1 a Central Córdoba y prolongó su invicto a 13 partidos antes del decisivo cruce con San Pablo en la Sudamericana El Xeneize controló el trámite de principio a fin ante el Ferroviario en la Bombonera y sumó tres puntos valiosos en la novena fecha del Torneo Clausura