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Franco Colapinto correrá la última práctica del GP de España de la Fórmula 1: hora y todo lo que tenés que saber

El piloto argentino buscará llegar de la mejor manera a la clasificación, que tendrá lugar en el segundo turno del día en Madrid. Televisa Fox Sports y Disney+

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DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO EN LA FÓRMULA 1

Sábado 12 de septiembre

Práctica libre 3: 7.30 (Argentina) / 12.30 (España)

Clasificación: 11.00 (Argentina) / 16.00 (España)

Domingo 13 de septiembre

Carrera a 57 vueltas: 10.00 (Argentina) / 15.00 (España)

TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / F1TV

09:20 hsHoy

Estadísticas clave de Madring

Longitud del circuito: 5,414 km

Número de curvas: 22

Número de vueltas: 57

Distancia de la carrera: 308,399 km

09:10 hsHoy

El resumen de los dos primeros entrenamientos en el GP de España de la Fórmula 1

09:05 hsHoy

El trazado del circuito de Madrid:

Diagrama de un circuito de carreras con tramos en rosa, amarillo y azul, curvas numeradas del 1 al 22 e indicadores de velocidad
El trazado del circuito Madring detalla sus tres sectores, las curvas numeradas y las zonas de velocidad para el Gran Premio de España.
09:03 hsHoy

La Fórmula 1 desembarca en Madrid para una cita histórica: el Gran Premio de España 2026, 14ª fecha del campeonato, tendrá lugar en el nuevo circuito Madring, ubicado dentro del predio de IFEMA. Será la primera vez en 45 años que la máxima categoría del automovilismo regrese a la capital española. Franco Colapinto formará parte de la grilla con Alpine, equipo con el que suma 21 puntos y se ubica en el 12° puesto del Campeonato de Pilotos.

El piloto de Pilar, en la provincia de Buenos Aires, vive uno de los tramos más destacados de su temporada. En las últimas cuatro carreras terminó tres veces entre los diez mejores: quedó 9° en Gran Bretaña, 10° en Bélgica y 9° en Italia, carrera en la que partió desde el séptimo lugar. Su mejor actuación del año continúa siendo el 6° puesto en Canadá, resultado que le permitió sumar ocho puntos. Junto a Pierre Gasly, su compañero de equipo, que reúne 44 unidades, Colapinto intentará achicar la distancia en Madrid y afirmarse en la franja media-alta del campeonato.

09:01 hsHoy

¡Bienvenidos al minuto a minuto de la tercera práctica libre del Gran Premio de España de la Fórmula 1!

Franco Colapinto Gran Premio de España
Franco Colapinto y Pierre Gasly buscarán mejorar su trabajo en el último ensayo libre previo a la clasificación (Créditos: Pierre-Philippe Marcou/AFP)

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