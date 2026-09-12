Operaron de urgencia a Emmanuel Mammana tras un choque con su arquero en Newell’s-Vélez: quedó internado en cuidados intensivos

El momento de la dura lesión de Mammana

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El defensor de Vélez Sarsfield, Emanuel Mammana, fue sometido a una intervención de urgencia en Rosario después de sufrir fracturas en varias costillas y un neumotórax durante el partido que su equipo empató 1-1 ante Newell’s Old Boys. El futbolista permanece estable e internado en cuidados intensivos por precaución, según informó el club de Liniers.

La lesión se produjo a los 10 minutos del segundo tiempo, en una acción originada a partir de un tiro libre para el conjunto rosarino. El mediocampista Facundo Guch envió un centro al área y el arquero de Vélez, Tomás Marchiori, salió a despejar con los puños cerca del punto penal. En ese movimiento impactó de manera involuntaria contra Mammana.

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El defensor quedó tendido sobre el césped y exhibió signos de dolor. La jugada siguió durante algunos segundos, hasta que el árbitro Nicolás Ramírez detuvo el encuentro luego de que el cuerpo médico advirtiera la situación. Mammana recibió atención dentro del campo de juego y fue retirado en camilla antes de ser trasladado en ambulancia al Sanatorio de la Mujer, en Rosario.

Vélez comunicó horas después que el jugador sufrió “un traumatismo de hemitórax derecho” que le causó “la fractura de múltiples costillas y neumotórax”. La institución añadió que los médicos le colocaron un tubo de avenamiento pleural, un procedimiento que permite extraer aire o líquido acumulado en la cavidad que rodea al pulmón.

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El club detalló que Mammana está estable y en cuidados intensivos por precaución, mientras aguarda una evolución clínica favorable. También dejó abierta la posibilidad de que requiera una nueva resolución quirúrgica para tratar las fracturas costales, según el diagnóstico y la respuesta del jugador en las próximas horas.

De acuerdo con la información difundida tras el partido, el zaguero deberá permanecer internado en Rosario al menos durante 48 horas. La prioridad médica es controlar la evolución del neumotórax y evitar un traslado inmediato a Buenos Aires hasta que el cuadro permita su movilización sin riesgos.

El presidente de Vélez, Fernando Berlanga, explicó que el golpe provocó fisuras y desplazamientos en las costillas, una situación que generó la acumulación de aire entre la parrilla costal y el pulmón. El dirigente indicó que pudo acompañar al futbolista antes y después de la operación, cuando Mammana estaba sedado.

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“Estuve con él previo a la operación y luego. Estaba sedado y fue llevado a terapia intensiva por precaución. Pero está estable”. señaló Berlanga, quien también planteó que el eventual traslado del jugador a Buenos Aires dependerá de la evaluación de los médicos. En una primera instancia, la recomendación fue que continuara bajo observación en Rosario.

Tras la atención de Mammana, el encuentro continuó y Newell’s estuvo cerca de convertir mediante un cabezazo de Matías Cóccaro. Lucas Robertone despejó la pelota sobre la línea y evitó el empate en esa acción. Poco después, Marchiori volvió a intervenir de manera decisiva al atajar un penal ejecutado por Santiago Solari.

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Vélez había tomado ventaja en el primer tiempo a través de Ronaldo Martínez. El equipo sostuvo el resultado durante buena parte del complemento, pese a la lesión de Mammana y al penal que detuvo Marchiori. Sin embargo, Alan Soñora marcó de tiro libre en el tramo final e igualó el marcador para Newell’s.

El empate dejó un sabor adverso para el equipo de Liniers, que además perdió a uno de sus marcadores centrales en una instancia de la temporada en la que pelea por ubicarse en puestos de clasificación a la Copa Libertadores.

Una vez terminado el partido, Tomás Marchiori se refirió al impacto con Mammana y manifestó su preocupación por la salud del defensor. “Ojalá no sea nada, porque esto es la salud de una persona y ojalá que sea algo leve”, afirmó el arquero.

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“Es un gran jugador y un gran compañero, así que ojalá pronto se reincorpore con nosotros”, agregó Marchiori, todavía sin conocer el alcance definitivo de la lesión que sufrió su compañero durante la jugada.

Mammana, de 30 años, llegó a Vélez a comienzos de 2024 luego de quedar libre de River Plate. Durante su primera temporada en el club formó parte del plantel que obtuvo la Liga Profesional y la Supercopa Internacional. Más tarde, la dirigencia extendió su contrato hasta diciembre de 2028.

El parte médico de Emmanuel Mammana:

Emmanuel Mammana sufrió un traumatismo de hemitorax derecho que le provoca la fractura de múltiples costillas y Neumotorax.

Fue intervenido quirúrgicamente en el Sanatorio de la Mujer, colocándole un tubo de avenamiento pleural.

Emmanuel está estable, en Cuidados Intensivos por precaución.

Se espera la evolución clínica satisfactoria y la eventual resolución quirúrgica, en caso de ser necesario, de las fracturas costales.